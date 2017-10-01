أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إبراهيم البغلي أن الكويت حرصت من خلال وزارتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي يصادف الأول من شهر اكتوبر من كل عام، حيث اكد البغلي حرص الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على مشاركة المسنين يومهم الدولي وذلك في إطار ما تقدمه الجمعية من اهتمام خاص بفئة كبار السن والحرص على إدماجهم في المجتمع والمشاركة في جميع مناسباتهم، مؤكدا ان الكويت من أوائل الدول التي اهتمت بقضايا المسنين، حيث ان تشريعاتها نصت على حماية الاسرة والحفاظ عليها واهتمت بالشيخوخة بشكل خاص لأجل توفير الرعاية الصحية لهم.

وأضاف البغلي ان اشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين اكبر دليل على اهتمام الكويت بكبار السن، لاسيما انها من اوائل الدول التي سنت قانونا خاصا للمسنين لحمايتهم مما يجعلنا نفخر ونعتز بتحقيق التكامل الاجتماعي من بوابة كبار السن.

وأوضح ان الجمعية حريصة على توفير الرعاية الشاملة لكبار السن والعمل على حفظ كرامة المسن وإشعاره بإنسانيته وتوفير الراحة والطمأنينة والأمان والعمل على دمجه في المجتمع بعد تأهيله مهنيا ومشاركته في المناسبات والاحتفالات والأعياد وحضور لقاءات التوعية والإرشاد الجماعي التي تعقدها جهات حكومية وأهلية وخارجية.

وأشار البغلي الى ان الجمعية عملت على اعداد كتيب يشمل القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وكذلك المذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا ان هذا الكتيب يسهل الرجوع إليه من قبل كل من له علاقة ولكل المهتمين بأحكام قانون المسنين.