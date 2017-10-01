قامت جمعية النجاة الخيرية بزيارة إلى باكستان لتفقد حزمة من المشاريع الخيرية ومتابعة أنشطة ومشاريع وأعمال وفعاليات الجمعية ولجانها الخيرية التابعة لها التي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات والمناطق الباكستانية.

وفي هذا السياق، قال المشرف العام على المشاريع الخارجية بجمعية النجاة محمد السعيدي إن الزيارة تضمنت عددا من مناطق باكستان لمتابعة إنشاء وتسلم عدد من المساجد التي قامت الجمعية بإنشائها على نفقة أهل الخير من أبناء الكويت الكرام، موضحا أن جمعية النجاة الخيرية أنشأت مئات المساجد والآبار والمراكز الاسلامية ودور الايتام خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن تكلفة بناء المسجد الواحد تتراوح بين 2500 دينار و3500 دينار حسب مساحة المسجد، مؤكدا أن هناك بصمة خيرية للكويت في باكستان بتبرعات أهل الخير.

وأوضح السعيدي أن الجمعية حريصة على أن تكون هذه المساجد مصدر إشعاع وتنوير ديني للمسلمين هناك، لذلك فإن الجمعية تحرص على اختيار أئمة وخطباء ومؤذنين مؤهلين للعمل في هذه المساجد ومن ثم تكفل الجمعية رواتبهم ومعاشاتهم الشهرية على نفقة أهل الخير.

وأضاف أن وفد جمعية النجاة يتابع خلال الزيارة عددا من المهام الأخرى والمشاريع الأخرى مثل الآبار للمياه العذبة في عدد من القرى الباكستانية وهناك بعض الآبار يكفي الواحد منها لتغذية قرية بأكملها، مشيرا إلى أن تكلفة هذا النوع من الآبار يبلغ 2500 دينار، مشيرا الى انه يمكن التبرع للمشاريع الخيرية بالنجاة على الرقم 1800082 او بزيارة الموقع الالكتروني للجمعية.