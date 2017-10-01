دارين العلي

أصدر مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد قرارا بتطبيق مبدأ الساعات المرنة التي تسمح بتأخر الموظف عن العمل صباحا لمدة لا تتجاوز الـ60 دقيقة على ان يتم تعويضها بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وجاء هذا القرار لمساعدة الموظفين على تطبيق نظام البصمة دون مشاكل والذي من المفترض أن يتم البدء في تطبيقه منذ الغد على جميع الموظفين دون استثناء، وذلك بتطبيق المرونة في التأخير صباحا لمدة لا تتجاوز الساعة على أن يقوم الموظف بتعويض الوقت المتأخر بعد انتهاء الدوام وذلك للتخفيف على الموظفين توتر الوصول الى الدوام بالوقت المحدد بسبب ازدحام الطرق او لأي أسباب أخرى.

كما اشترط القرار ألا يتم الجمع بين هذا السماح بالتأخير والتمتع بالأذونات بكل أنواعها وكل الإعفاءات المقررة من مجلس الخدمة المدنية بشأن الحضور والانصراف للعمل وخطوط السير الممنوحة للموظفين لأداء مهام خارج الهيئة.