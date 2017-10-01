الجمعية تعتمد هذه المبادرة سنوياً لمساعدة الأسر المحتاجة

الحساوي: تلقينا أكثر من 4000 طلب لدعم الطلبة

باهي أبو العلا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن إطلاق حملة لجمع التبرعات في مجمع الأفنيوز لمصلحة المشروع الخيري التعليمي لأطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت تحت شعار «بالعلم نضيء الكويت» بهدف دعمهم والحرص على استمرارهم في الانخراط بالعملية التعليمية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي في تصريح صحافي إن الجمعية تعتمد هذه المبادرة سنويا مع بداية كل سنة دراسية لمساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت مع بدء العام الدراسي الجديد بهدف تخفيف العبء عنهم، وذلك تماشيا مع أهداف الجمعية بتقديم خدمات خيرية لدعم المجتمع.

وأضاف أن الجمعية تلقت طلبات أكثر من 4000 طلب لدعم تعليم الطلبة من مختلف الجنسيات إلا أن غالبيتهم من السوريين، مؤكدا أهمية استكمال الطلبة والطالبات عامهم الدراسي أسوة بالطلبة الملتحقين في المدارس.

وقال الحساوي إن الجمعية ستتواجد من خلال جناح خاص في مجمع الأفنيوز لاستقبال التبرعات للمشروع، وذلك في الفترة من 30 سبتمبر حتى 12 أكتوبر، مشيدا بجهود شركة مباني للتنسيق والتعاون لخدمة المحتاجين في الكويت.

ودعا إلى التفاعل مع حملة التبرعات لمشروع «بالتعليم نضيء الكويت» سواء من المواطنين والمقيمين والشركات وجميع الجهات الرسمية والخاصة والمشاركة في هذه الحملة للتخفيف عن الأسر المحتاجة التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدة.

وأكد الحساوي أهمية الملف التعليمي كباقي الملفات الإغاثية والطبية من حيث إسهامه في بناء الإنسان من خلال دعم الطلبة من الأسر المحتاجة والحيلولة دون تخلفهم عن الالتحاق بالعملية التعليمية والتسرب خارج المدارس.

وأوضح أن الجمعية تضع مساعدة أبناء الأسر المحتاجة لاستكمال تعليمهم ضمن أولى برامجها وعلى رأس أولوياتها، حيث قامت بتشكيل لجنة في إدارة المساعدات المحلية لتقوم بالدراسة والإشراف والمتابعة والتنفيذ والتقييم على أعمال المشروع.

وأعرب عن بالغ شكره للقطاع الخاص، لاسيما البنك الوطني الكويتي الداعم الرئيسي للمشروع، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ساهم مساهمة كبيرة في استمرار المشروع التعليمي لأبناء الأسر المحتاجة في الكويت.