دارين العلي

أظهرت إحصائية صادرة في يونيو الماضي عن ادارة الاحصاء ومركز المعلومات في وزارة الكهرباء والماء أعداد العاملين في الوزارة حسب المستوى التعليمي، حيث جاءت اعداد الجامعيين وما فوق 4.726 موظفا (4.423 كويتيا - 303 غير كويتيين) ما يمثل 25.3% من إجمالي أعداد الموظفين بالوزارة والبالغ عددهم 18.625 موظفا.

ووفقا لآخر احصاءات المركز فقد بلغت اعداد حملة المؤهلات المتوسطة وما دونها والثانوية العامة وما يعادلها والدبلوم 15.295 موظفا، ما يمثل 74.7% موزعين كالآتي: 5.553 موظفا مؤهلات متوسطة وما دونها (5.252 كويتيا - 301 غير كويتي) و7.229 موظفا مؤهلات ثانوية وما يعادلها (6.625 كويتيا -604 غير كويتيين) و2.315 موظفا من حملة مؤهل دبلوم (2.325 كويتيا -188 غير كويتي).

كما أوضحت الاحصائية اعداد العاملين بالوزارة حسب النوع حيث بلغ اجمالي العاملين في الوزارة من الذكور 16.159 موظفا (14.803 كويتيين - 1.356 غير كويتي) بنسبة 80% في حين بلغ عدد الموظفات بالوزارة 3.862 موظفة (3.822 كويتية - 40 غير كويتية). من جهة اخرى، تعتزم الوزارة تزويد وتركيب محطة نقل رئيسية في منطقة ابوحليفة خلال الأشهر القليلة المقبلة بكلفة إجمالية 14.100 مليون دينار وذلك بهدف تحديث وتطوير شبكة الكهرباء بالمنطقة والمناطق المجاورة لها وتمكين مستهلكين جدد من إيصال التيار الكهربائي بعد اتمام كل الاجراءات الخاصة بإيصال التيار.