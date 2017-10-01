محمد راتب

كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي، أنه سيجري خلال الفترة المقبلة توزيع 700 جاخور، لافتا إلى أن المجلس البلدي أقر مشروع المزارع السمكية، في حين أن الهيئة لاتزال تتابع مشروع المزارع الحدودية.

وأشار الحساوي في تصريح للصحافيين إلى أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاح مشروع المزارع الحدودية تحت عنوان «حيازة لكل مواطن» على طول الحدود إلا أننا نواجه مشكلة في توفير المياه، مشيرا إلى أنه قد يتم اللجوء إلى تكنولوجيا جديدة لتوفير 60% من المياه، أو إلى العمل على توفير تربة بركانية لتقليل سحب المياه.

وأضاف أنه سيتم توزيع القسائم فور تسلمها، وذلك حسب الضوابط والشروط التي تتم دراستها حاليا، مشيرا إلى أن هناك 700 جاخور سيتم توزيعها ‏خلال الفترة المقبلة وفق الآليات المتبعة بهذا الشأن.