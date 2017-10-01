فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال أن الوزارة حصلت ما يقارب من 400 ألف من مديونيات الوزارة على المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع للوزارة والبالغ إجماليها 90 مليون دينار. وأضاف أن المشاريع التي تم تحصيل المبالغ منها هي مشاريع مستشفى الشيخ جابر الأحمد ووزارة التربية ومحافظة الجهراء وجهات أخرى، وكذلك نظير بيع مياه المجاري المعالجة.

وقال إن الوزارة ستواصل تحصيل مديونياتها من جميع المقاولين والجهات المتأخرة في تنفيذ مشاريع الوزارة المتأخرة كونها مديونيات مستحقة وقانونية للوزارة.

وأشار إلى أن تحصيل المديونيات يتم من خلال الجهات الإشرافية وهي ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية كونها الجهات الرقابية على مشاريع الوزارات.