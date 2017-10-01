بحث آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري مع نظيره الباكستاني المارشال سهيل امان أمس السبت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري.

وذكر القوات الجوية الباكستانية في بيان ان اللواء الركن طيار الفودري زار مقر قيادتها في العاصمة اسلام اباد حيث استقبله لدى وصوله كبار الضباط وعلى رأسهم المارشال امان وتم بعد ذلك استعراض حرس الشرف.

وأضاف البيان ان المسؤولين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اطلع الوفد الكويتي الزائر على عرض حول دور القوات الجوية الباكستانية وأدائها وهيكلها التنظيمي.

ونقل البيان عن اللواء ركن طيار الفودري إشادته بدور القوات الجوية الباكستانية في الحرب ضد الإرهاب، معربا عن تقديره لما يتمتع به افرادها من مهنية عالية ورغبته في الاستفادة من تجاربها.