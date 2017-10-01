أنتم صديق لكلا طرفي النزاع الخليجي وأنا على ثقة انهما يستعمان جيداً لنصيحتكم

الأمم المتحدة تدعم بشدة استمرار بلدكم بجهود الوساطة ومستعدة لتقديم المساعدة بأية طريقة وفي أي وقت

أشكركم على دعمكم الكريم لجهود المنظمة الدولية لجعل منطق السلام يسود النزاع

تلقى صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس هذا نصها:

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

بالإشارة إلى رسالتكم في 25 سبتمبر 2017 أود أن اعبر عن عميق امتناني إزاء كلماتك الطيبة حول افتتاح الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأعمالها وإزاء تقديركم للجهود التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة للتحضير لهذه الدورة.

إن التحديات التي أمامنا هائلة لكنها ليست غير قابلة للحل إذا عملنا معا نحو أهداف مشتركة ومن اجل مصلحة شعوب المنطقة والعالم.

رسالتكم أوضحت بحكمة أهمية ربط القضايا الإنسانية والسياسية والتنموية لتحقيق سلام مستدام.

وفي هذا الشأن اسمح لي أن اجدد تقديري العميق للجهود التي قمتم بها شخصيا ودولة الكويت في تقديم مساعدات إنسانية ملحة للشعوب المحتاجة في المنطقة وخارجها وكذلك إزاء مساعيكم أو دعمكم لجهود الوساطة الرامية الى انهاء هذه النزاعات وان دعمكم لمحادثات السلام في اليمن وهي احدى المبادرات على سبيل المثال معروفة جيدا ومحل ترحيب.

كما انكم قمتم بدور فريد للعب دور مركزي في جهود الوساطة الرامية الى انهاء الازمة الخليجية. انكم صديق لكلا الطرفين في هذا النزاع وانا على ثقة انهما يستعمان جيدا لنصيحتكم.

والامم المتحدة تدعم بشدة استمرار بلدكم بجهود الوساطة وتقف على استعداد لتقديم المساعدة بأية طريقة وفي اي وقت ترونه مناسبا.

انا شخصيا اثمن دائما نصيحتكم الحكيمة بشأن هذه المسألة وقد نقلت هذا الامر خلال زيارتي الاخيرة لدولة الكويت. اشكركم على دعمكم الكريم لجهود الامم لمتحدة لجعل منطق السلام يسود النزاع.

ارجو يا صاحب السمو قبول فائق احترامي

انتونيو غوتيريش