بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أعرب فيها سموه عن خالص التهاني لسموه ولإخوانه أعضاء الحكومة بمناسبة رفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة "فوتسي راسيل" ، مشيدا سموه بكافة الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلتها كافة الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وشركة مقاصة الكويت وباتخاذها الخطوات اللازمة من أجل استيفاء كافة المتطلبات وتوفير البيانات اللازمة للحصول على هذا التصنيف والتي أسفرت عن تحقيق هذا الانجاز التاريخي الهام الذي يعزز الثقة بالأسهم الكويتية متمنيا سموه كل التوفيق والسداد للجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من المنجزات التي ينشدها.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ضمنها سموه حفظه الله خالص التهنئة لسموه ولإخوانه أعضاء الحكومة بمناسبة رفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة حسب تصنيف شركة "فوتسي راسيل" ،مقدرا سموه ما قامت به الجهات المعنية من جهود كبيرة لتوفير الشروط والالتزامات المطلوبة حتى تحقق هذا الانجاز التاريخي بحصول بورصة الكويت على هذا التصنيف متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.