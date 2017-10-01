أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، اليوم الأحد، أن قيمة المعاملات التي أنجزتها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 42.74 مليون دينار كويتي (نحو 7ر139 مليون دولار أمريكي).

وقال مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحافي، إن (نزع الملكية) أصدرت التقرير الإحصائي لشهر سبتمبر الماضي متضمنا المعاملات الصادرة والواردة إضافة إلى إصدار أربعة كتب تحديد لعقارات مستملكة.

وأوضح الشعلة أن المعاملات الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت خلال سبتمبر الماضي 775 معاملة و87 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية فيما بلغ إجمالي المعاملات الصادرة والواردة في الشهر ذاته 934 معاملة.

وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.