أعلن ديوان الخدمة المدنية دعوة 5181 مواطنا ومواطنة دفعة جديدة من المرشحين للعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان بتخصصات بكالوريوس ودبلوم ودورات بعد الثانوية.

وقال الديوان في بيان له امس الى استمراره في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، مبينا ان ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة وجميع الجهات لاسيما الاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية.

ونبه الى ضرورة مراجعة المرشحين في الدفعة الحالية جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون مراجعة ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من غد الثلاثاء.

إدارة الفتوى والتشريع

رزوف ثنيان حمدان الخالدي



الأمانة العامة للأوقاف

أبرار بدر إبراهيم العطار

وصال حسين علي العدواني

منيرة خالد عبدالله الخليفي

نور مسعد أحمد الفرج

صقر عبدالرزاق محمد الفهد

عبدالله عبدالرحمن علي مدوه

أحمد خلف إبراهيم القلاف

دلال عادل حماد زايد الزايد

فاطمة سعود عبدالعزيز خليل

أحمد محمد سعود العوام

عبدالله أحمد خميس الدوب



الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

عائشة أحمد عواد الهطلاني

بشاير عايض عوض العنزه

فجر ناصر عبدالله المطيري

محمد خالد حجي الحسيني

قيروان صالح محمد الفضلي

سلوى محمد حماد العازمي

سارة فهد شبيب الخالدي

امل سعد سعود الماجدي

عهد نايف بداح المطيري

شيخة حمد فالح الدوسري

سارة سالم فلاح العازمي

فوزية جزاع ماطر الشمري

ريم مجبل فهد الدوسري

مشاعل فالح سعود عبدالعزيز

حصة فالح سعد بن خضير المطيري



الإدارة العامة للإطفاء

هادي شديد مبارك مرعى

ايناس فوزي عبدالجليل جبريل

منيرة دغش منوخ بجاد

مريم فهد الدباغ العازمي

جوهرة ناصر حماد العجمي

عهود شريد براك هادي

شيخة محمد حربي اللميع

نورة عبدالرحمن العتيبي

إيمان عبدالله سمران المطيري

انوار راشد وثير العازمي

أبرار خدعان شبيب العازمي



الإدارة العامة للجمارك

وليد خالد مطلق الهاجري

عيد فهد محمد زامل بن منازل

فهد عبدالله حشر البرغش

فيصل عبدالله هلوه العازمي

ماجدة هابس راضي الشمري



الإدارة العامة للطيران المدنى

محمد ياسين اسماعيل مال الله اسماعيل

عبدالمحسن عبدالرحمن إبراهيم الخيال

نبهان طلال جاسم النبهان

عبدالرحمن عبد المطلب حسن الحطاب

عبدالله صباح عبدالله ناصر

عبدالله يوسف عباس غلوم

بدر أحمد مرزوق المرزوق

أحمد يوسف نايف حسن الشمري

خليفة خالد عطية الحربي

حميد سيد سليمان السيد علي اكبر

سعود داود سليمان العلي السالم

محمد عادل خليفة الراشد

محمد جمال محمد التتان

مانع لويف عبدالله العجمي

عالية سعود عبدالله راشد

سلمان علي عايش الشمالي

فلاح سرور فلاح الرشيدي

يوسف مشاري عبد الكريم السعيد

سالم عادل سالم الراشد

عبدالرحمن خليل غلوم جعفر

عبدالرحمن عبدالله صالح الجيماز

عبدالله عدنان عبدالله الدوسري

محمد أحمد عباس غلوم

أحمد مجيد أحمد الزنكوي

خالد جمال صالح الصالح

نورا خالد ناصر العتيبي

فاطمة علي حسين الصراف

عبدالله جدوع عبدالله نهير

حمد صالح حمد الحقان

جاسم محمد سعد الشاهين

محمد ناصر عبدالحميد علي

سلطان ماجد سلطان راشد

عبدالله عماد سهيل نجم عبدالله الحميدان

عبدالله بدر عبدالله العتيبي

فهد منصور منصور المطيري

مبارك محمد عامر العجمي

يونس أحمد عبد الحسين محمد صفر

حمدان محمد حمدان الحمدان

نايف شارع عزيز الميموني



الإدارة المركزية للإحصاء

أنفال هليل حفر الجميلي

أسماء وليد إبراهيم الجيران

مها شنيف ماجد المطيري

مريم سراح مطلق الرشيدي

البندري محمد شبيب العجمي

أمثال بدر مرشد الدويلة

فاتن محمد طرقي العنزي

ليلى حاجي موسى حسن سعدون

مشاعل ناصر بدر الفرحان

عبدالرحمن فيصل حسين البحراني

حصة فهد سعود الرغيب

مشعل يوسف سلطان فيروز

عبدالله إبراهيم علي سلمان

جوزه دخيل ظافر الهاجري

فاطمة إبراهيم اسماعيل الشطي

لطيفة محمد ناصر العازمي

سلطانة فائح علي العتيبي

جميلة سعد محمد العجمي

إيمان محمود محمد عبدالرحمن محمد

سلوى خالد مطلق المطيري

فاطمة عبدالله سويلم العنزي

محمد يوسف محمد الثويني

سارة طارق سليمان سلطان العامر

دلال خالد علي شاهين أحمد

نورة عبدالله عبدالكريم الركيان

عائشة يوسف عبدالرحمن المعود

هدى بركة محمد البخيت

سارة ناجي حسين المنصور

عبد الرحيم محمد سعد الرخيص

مي فهيد سعد المطيري

امل جاسم محمد أحمد الشراح

أبرار محمد عبدالله اليعقوب

هديل فهد خلف الديحاني

نورة محمد راشد الفقعان

عبدالرحمن نجم عبدالله حيدر

الهنوف سعود فهد العجمي

جمانة جراح ركابى الضفيري

ندى أحمد خليف الغريب

إيمان سعد مطلق العتيبي

مريم سليمان أحمد راشد

فجر منصور موسى العتيبي

فاطمة فليح فالح العازمي

سارة حمد عبيد الدريع

سارة دخيل حمد الحبشى

شيماء حبيب عبدالله الكندري

محمد عجلان مجبل العنزي

ناصر محمد ناصر دويع

خديجة غلوم حسن سكين الكندري

بدر أحمد مشعان المشعان

شوق خالد أحمد الجطيلي

امل سعود صاهود المطيري

حسنة خلف حروش العتيبي



المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

لولوة حسين ناصر التركيت

ناصر فلاح علي الحصينان العجمي

عهود صالح سعود صالح الديحاني

محمد حسين علي المطيري

شمس ناصر ساكت الساكت

هدى سلطان محمد الدوسري

مزنة خالد مخلد الديحاني

يوسف حمد محمد المهنا

عبدالعزيز أحمد عبد الرزاق الياقوت

اوراد محمد أحمد دشتي

سارة مهدي محمد العجمي

شهد غانم ناجي الظفيري

نورة مشعل شارع المطيري

هنوف لافي عبدالله الشمري

شهد ماجد فلاح العازمي

أنوار لافي ناصر العازمي

مها عبيد محمد المطيري

لنا سليم إبراهيم

شهد أنور جار الله الحبيب

سعاد جزاع عوض الحربي

منال مناور فهد فيصل

نورة عيد عتيق الحربي

نوف حسن سند الدوسري

عنود سعد محمد العازمي

وضحة عبدالله محمد العجمي

مريم فهد سعود الدوسري



الهيئة العامة لشؤون القصر

إسراء علي عبد الوهاب حسين

أسيل فهد سعد السلطان

سارة دخيل عبدالله أبورميه المطيري

سارة عبدالله محمد الهبيدة

فلاح علي شليويح العازمي

منيرة غيث محمد الغيث الطيار

عنود بريدان سيف العازمي



الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة

جاسم محمد عبد الحسين الفودري

طلال مبارك ضبيعى الحريجي

هند مجدل عايض العتيبي

عبدالعزيز عبدالله محمد المطيري

فيصل سعد مطلق المفرح العازمي

فاطمة محمد علي عبدالرحيم الهاشمي

عبدالله سعود صيوان الخالدي

عبدالله حامد مطلق مطير

وصال سالم راشد العاردى

أحمد ثابت عتيق العنزي

حمد علي جابر المري

ثامر نايف براك الخرينج

سارة عبدالله إبراهيم الفيلكاوي

مريم ماجد محمد ماجد المرزوق

شيخة سامي عباس امعيثم

زهراء يحيى محمد سلطان المتروك

نور مشعل عبدالله الحمود

مريم فهد حمود المطيري

سارة عبيد خضران المطيري

نورا ضاحي جعيثن المطيري

عبدالرحمن نصرالله محمد النصرالله



الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

فرح نواف سالم الحماد



الهيئة العامة للرياضة

إسراء سمير سيد جواد بهبهاني

ريم عبد اللطيف هلال العطوان

هدى ناصر محمد الدوسري

امل عبدالعزيز عبدالرضا بخش

محمد عبد الرزاق سليمان الرشيدان

مريم إبراهيم محمد الخليفي



الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

عبدالله عبدالله ناصر افنيس العجمي

صباح علي سالم همش

إبراهيم فوزي إبراهيم الشويربات

نرجس محمد حسين الجزاف

ناصر طلال برجس العنزي

دعيج خالد أحمد الكندري

عسكر يوسف حسين النكاس

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالله

أحمد صالح حمود الصالحى

عبدالله بدر عباس المشموم

راشد إبراهيم محمد سكين الكندري

ناصر بدر محمد الحلاق

مساعد سليمان عبدالله الحبيب

أحمد اسماعيل محمد بوشهري

عبدالرحمن عبدالسلام صالح الغريب

منال ناصر خميس الزعابى

مريم فيصل عبدالله القليش

ريوف سلامة عايد العازمي

العنود محمد فضل المسباح

ريم أحمد محمد التركيت

روان عبدالله محمد الخرينج

ريم سليمان علي السعيد

فاتن جمال فهد الصقر

مريم مهدي عبد الكريم العريان

نادية محمد نفل العدواني

إسراء عادل معتوق فارس

مريم أحمد علي العسعوسي

غيداء عبدالرحيم عبدالله الكندري

يوسف أحمد سالم الشامى

حمود كميخ نهار المطيري

عبدالله جعفر حسين الصراف

عبدالله عادل جوهر مرجان

فاطمة أحمد محمد الراشد

بيبي حسين إبراهيم الخياط

صفاء عبدالله مبارك سعود الحسن

معالي عبدالله علي يوسف المزيني

فرح فوزي قاسم بهبهاني

عيد جابر عيد العازمي



الهيئة العامة للشباب

صالح محمد عويضة العجمي

يوسف مصطفى حسين الشهاب



الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

سعود مبارك دعسان الشمري

نجلاء محمد مطلق العدواني

غدير علي عباس الجدي

أحمد سعد حمد الخالدي

أسماء صلاح خليفة الدرباس

عذاري عبدالله أحمد النعار

نوف عصام محمد الرشيد

أسماء عبدالرحمن الكندري

مريم صلاح عويجان علي

يوسف إبراهيم طاهر القطان

يوسف طارق عبدالرحمن التركيت

عبدالعزيز فهد فراج الحربي

أحمد سالم حميد عبد علي

وليد خالد محمد المويزري

ناصر وليد خليل الياسين

لولوة أحمد جاسم الدبيان

عبدالرحمن إبراهيم خليل الطليحي

عبدالله مكي محمد القلاف

لولوة نايف محمد الصقر

خلود علي صغير العنزي

بدرية ناصر علي القطان

عبداللطيف أحمد محمد الكندري



الهيئة العامة للمعلومات المدنية

منى خالد أحمد يوسف القبندي

دانة خالد عبدالرحمن السلوم

عبدالله محمد صغير الوطيان

علي خليل حاجي جاسم

بلدية الكويت

فهدة خليف عوض القحص

دانة محمد بندر الديحاني

فيصل مطلق راشد العازمي

ممدوح ملبس ندا العنزي

جابر لافي مبارك العازمي

محمد يوسف خليل إبراهيم العوضي

عبدالله مناحي عواد هضيبان

دلال سعد محمد العميري

أنوار جلال فؤاد البدر

دلال محمد مبارك العدواني

سارة عادل أحمد الوهيب

أحمد بدر حمد العتيقي

يوسف حمدان فنقش العازمي

فيصل سامي عواد العازمي

عبدالعزيز منصور عبد الحسين حسين

إيمان صادق علي حسن الباذر

عادل علي صلاح الرشيدي

عزيزة لافي حميد العازمي

أماني زيد سيف المطيري

بدرية عماش دريع الهرشاني

حمد مهلي حشاش الظفيري

منصور حنس فلحان العتيبي

أحمد علي زيد المطيري

محمد نغيمش محمد المطيري

عبدالله عجمي صرداح المطيري

نوف عواض عياد المطيري

محمد الجواد علي حسين شرف

مشعل سعود عبدالله العتيبي

خالد حسن جاسم الفارس

نايف مطلق سعد الرشيدي

بتول مسعود أحمد بورخان

فهد رجعان سعد الجويسري

ضاوي علي ضاوي العازمي

فواز نصار جريس العازمي

مبارك حمدان سلمان العازمي

نوف مبارك راشد ضرباح

جميلة ناصر صقر العتيبي

عمر خالد جاسم العميري

شوق فيصل علي الشويع

منال أحمد اسماعيل محمد

أبرار قاسم عبدالله الحمد

خالد محمد عياض اللميع

سلطان عيد سعد العازمي

فاطمة سالم سعود الوليد

عثمان عبدالكريم عبدالله عبداللطيف الخياط

إبراهيم حمد عليان الرشيدي

حسن عبد النبي حسن المتروك

حسين خالد راشد ابا الصافي

مي عبدالعزيز محمد التورة

نورة شافي حفيظ العجمي



وزارة الأشغال العامة

محمد حسن زبن المطيري

مصطفى خالد جمعة دشتي

فرح صالح عبدالله حيدر

مريم عبدالله عبد الرسول الباذر

روان حسن مصطفي باقر

سعود بدر سعود العتيبي

أجوان توفيق شملان البحر

انوار أحمد علي اكبر

علي فهد حمود الصويلح

محمد علي ردن الخالدي

جواهر خالد سفاح الراشد البذالي

سلمى مرزوق عوض العازمي

نورة علي سعد العازمي

نور يوسف علي القطامي

شيماء عبدالله علي السلاحى

خالد تركي عبدالله النويهض

منيرة نواف سيف العجمي

محمد عبدالرحمن حسن الكندري

بدور نوري جمعة السالم

حسين علي عبدالله علي

حصة غصاب منيف منيف

زينب حمد محمد عبدالله الكندري

سارة طلال مجرن المجرن

سارة علي مرزوق العتيبي

عبدالرحمن عيد مجبل العازمي



وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أبرار نايف سليمان الرشيدي

خلود سليمان عواض المطيري

لافي نواف لافي العتيبي

هند سيف نايف الهملان

عبدالله حمد محمد العجمي

فاطمة فوزي مرزوق العدوان

فيصل محمد عبدالله الحمادي

حسين عبدالله علي العجمي

حمد عبدالله مدعث العجمي

فجر مرضي راشد العنزي

هند خالد مبارك الصباح

عبدالله بجاد نايف سرور

ماجد بشيت سند العازمي

عبير يوسف علي أحمد

مشاعل ناير فهد المطيري

عائشة محمد قويعان المطيرات

أنوار سالم سعد العازمي

أمينة يوسف محمد عبد الرحيم

دلال حمدان محمد الرشيدي

أمجاد رفاع محمد العنزي

منار محمد عزيز الشتيوي

عبد المجيد ماجد حلو العنزي

حسين شهاب أحمد المانع

بدرية مطلق عويد العنزي

دلال عبدالله هميجان العتيبي

العنود مقعد سلطان العتيبي

عبدالله رشيد السيد يوسف الطبطبائي

هاشم عبد اللطيف حسين كاكولي

عبدالله علي أحمد بندر

سعد سالم سعد الفجي

نور سلطان يوسف العنزي

سمر خالد سعد الحربي

فوز عياد بشيت هجيج

عيدة صباح صالح الهران

ريم منصور علي الرشيدي

فرح باتل محمد الرشيدي

أسماء عيدان مطلق الرشيدي

عبدالله ضيدان محمد المطيري

معالي فلاح شبوط الخميلى

عبير جمال محمد العتيبي

عبدالله محمد إبراهيم التميمي

انوار ناصر فهد الدوسري

حصة مرزوق مطلق العازمي

منى علي حسين حسن

نورة عبدالعزيز بدر الجناعي

فالح عواض شعيب العنزي

عهود وليد عبد الكريم الشيحة

يسرى صالح فالح العازمي

حسن عبد الرضا أحمد علي

أفنان سويد سعود عبدالله

نواف لافي صياح رمال

نورة محمد سالم العجمي

فلاح محمد حمد الهاجري

محمد علي حميد قاسم البلام

نادية خالد جديع العازمي

حمدان صلبوخ نملان صلبوخ

سارة عبدالله مزعل العتيبي

سلمان كاظم عيسي ميرزا

مريم عبدالرحمن محمد إبراهيم

رفعة باتل سعود العجمي

عفاف راضي مبارك العازمي

عنود راشد محمد الهاجري

في محمد عبدالله الديحاني

ملاك صالح سبيل العازمي

نوف خالد مرزوق العازمي

فرح عوض ساري المطيري

عائشة علي أحمد الفودري

باسمة عايد عوض فالح العازمي

انوار بطي عواض الرشيدي

منال صالح محمد السهلي

حنان نايف شحنان الشحيتاوي

علياء مخلف سالم عبدالله

نوال لافي عبدالله الصليلي

انوار خلف غربي نغموش

سحر نايف خضير دحام

معالي أحمد رويعي خلف كليب

سارة سلطان عبدالعزيز العتيبي

عبدالعزيز طلال سعود الخالدي

مبارك طلال حسين القحطاني

سالم محمد عبدالله فارس

حلاف محمد حلاف الحربي

عبدالله فهد محمد المانع

عبدالعزيز بندر خالد الفالح

شيماء وليد مساعد المبيلش

خديجة عبدالله حباب الحربي

فرح حميد محمد الصراف

عائشة عبدالله عبدالكريم الشريدة

إيمان فهد عبدالرحمن محمد الحمازي

في مرزوق مبارك المطيري

شيخة ناصر عبدالوهاب الشهاب

سارة مبارك معجب الهاجري

هدى جليدان محمد المطيري

عبير خالد صقر الجمهور

الجازي العتيبي عبيد المطيري

حنان محمد مفلح الصليلي

دلال دغيم عوض الديحاني

عبدالعزيز حمد عياض اللميع

دلال عبدالله صيوان الخالدي

عبدالعزيز خليف سعود الماجدي

عصمت عزيز علي

شمائل عبدالعزيز عبد القادر العثمان

شمة محمد عبد الرزاق الدعي

عبدالله فهد عبدالله العجمي

شمائل خالد عبد الكريم الاصقة

مريم خالد جاسم الهولي

غزيل حمد علي سالم

آمنة محمد شناوة

دانة سعد محمد سعد

رحاب علي محمد الفضلي

عبدالله عثمان إبراهيم العوضي

أنفال ممدوح فلاح الضفيري

حسناء لافي غازي الحربي

شيماء محمد عايد العنزي

ريم عايد قنفذ العنزي

روان منصور لافي المطيري

إيمان جاسم محمد علي أحمد

أنفال دحام فهد الشمري

أجيال علي راشد العجمي

سارة علي سالم السالم

أبرار وليد علي البطاح

نورة إبراهيم سعد المانع

منيرة فايز فالح العجمي

عهد مهدي ثميم العنزي

عبدالرحمن صالح عايض العجمي



وزارة الإعلام

نوف خالد سالم الصباح

دلال منصور محمد المنصور

فدك عبد الرؤوف سيد شهاب القلاف

حوراء محمد الياس خدادة

سارة فهد خالد المسفر

أسماء فهد عبدالرحمن سعد الوادي

فاطمة أحمد رجب علي رجب

فاطمة مساعد إبراهيم السلطان

دانة نادر عبد علي كرم

محمد حسين عبدالعزيز العتيبي

عائشة عماد عبدالعزيز العسكر

أماني محيسن بخيت الميموني

نوف بدر ناصر بورسلي

غالية عبدالعزيز لافي المطيري

إيمان وليد دخيل الحقان

بدرية خالد سعد العريفي

شهد سعد يوسف الفيلي

فى محمد عويد العنزي

علي شعوف مسلم الشلاحي

سارة عبدالرحمن محمد البديوي

أحمد محمد خميس الناصر

ريم وليد محمد الخلف

موضي أحمد سلطان السالم

نورة محمد عيسى الصالح

شيخة مشاري حسن الزنكي

موضي خالد جاسم الرجيب

نوال عيسى محمد البلهان

غزوة عبدالعزيز حمد فهد بودي

فاطمة عبدالله حبيب البدر

أطياب محمد أحمد المديني

شهد جاسم سهيل الشمري

ملاك جزاع عيسى المطيري

وسمية أحمد عواد الهطلاني

بشاير علي خلف العنزي

سارة ماجد حلو العنزي

منيرة حامد محمد الرفاعي

مها جاسم محمد المهدي

منى يوسف محمد العجمي

عبير بسام عبدالرزاق مجيد

فاطمة سعود عبدالعزيز الصالح

هبة عبد الوهاب جاسم عبدالله

يوسف باسم يوسف المطر

سارة شايع سعدي الشمري

عثمان إبراهيم عبدالله الشطي

هبة دعيج خليفة المريشد

زينب عبد السميع سيد خلف البهبهاني

نشوا رفاعي مطلق العازمي

منيرة سعود عايض العتيبي

أمل صايل محسن المطيري

مستورة سعد خالد العازمي

مريم وحيد عبد الصمد حسين

عبدالعزيز وليد عبدالعزيز القديري

فاطمة سالم عبدالله عبدالله

أحمد عبدالله مرشد الدويلة

مريم عبدالله عبد الرسول سعد

فهد خليل إبراهيم الخياط

انوار مبارك ناصر الهيلة

عبدالله عدنان عبدالرحمن الحمود

بتول علي محمد علي

بدور نايف ثامر الحريص الملفي

أحمد علي أحمد الوائل

فاطمة خالد راشد الراجحي

عذبي مرزوق خليفة الخليفة

فيصل عبد الرزاق مبارك حيدر

سارة عادل عباس غفران فضل عبدالرحمن

ثامر جمال علي الشعيبى

عادل مطر حمود الهاجري

يوسف محمد علي تقى علي

أمينة عبدالعزيز علي الحداد

لطيفة هزاع ماجد الهزاع

إيلاف جواد أحمد محمد علي الصايغ

آلاء مجيد بدر الهندي

نهى طالب علي الرشيد

علي سعد الدين أحمد عكاشة

أسماء محمد عبدالله الراجحي

فهد فؤاد مرزوق اسنان

عبدالله فيصل إبراهيم الحذران

زينب حسن عباس النجار

نجلاء صادق حسن صادق

مها ممدوح شخير العنزي

جويرية ابو بكر علي محمد

شوق حميد سالم الشمري

امل عبدالله أحمد البحوه

العنود فالح فهيد الحجرف

إيمان حسين علي البحراني

دلال فهد حسن الخالدي

فجر سليمان عباس مرزوق

عبير صلاح محمد الحشاش

دانة شعيل ثقل علي الهاجري

مريم محمد عواض المطيري

سارة خالد حمود البرجس

ريمان أحمد عبدالله البغلي

نورة هلال شبيب صيفى المطيري

محمد خليل إبراهيم حسين

زهرا عبد الرسول أسدالله مرتضوى قنواتي

بدر ناصر عبيان الرشيدي

رابعة إبراهيم عبدالغفور العوضي

سارة عسكر بركات المطيري

ساير راضي حمد الشمري

شهد اسعد عبدالعزيز العجيل

لطيفة حسين علي العطية

ناصر امين عبدالرحمن العوضي

سارة أحمد مطلق العدواني

شروق غانم جمعان البريعص

هديل نايف عبدالرحمن المطيري

هاجر سعد أحمد العامر

فهد عبدالله حمد الزيدانى

أريج أحمد راهي الحطاب

ناصر حمد جاسم الصميط

عبدالله فيصل محمد الدحيم

عنود جحيل عبدالرحمن جحيل

أنفال اسماعيل فلاح الأحمد

زهراء علي حسين الحمد

بشاير حسن محمد النجار

رقية مبارك أحمد المزعل

دانة علي صقر علي

دانة عدنان سالم الخشتي

نورا يوسف حمد الناصر

عذوب خالد حسين الحليل

عالية عادل معيوف الروضان

دانة عبدالله رجب علي

نورة عبدالاله فهد الخالد

نوف جاسم محمد الكندري

فاطمة عباس علم تقي

آمنة جمال يوسف الرومي

قمر حمد فهد المراغي

نجلاء عبدالله ماجد الماجد

عهود عبدالله محمد ابو الهوس

أمينة انور عبدالعزيز حمادي

جمانة عبد الرسول ابل صادق

أبرار علي عبدالرحمن الكندري

حنان عادل مصطفى المطوع

مي رياض عبدالله السريع

دلال سالم عبدالعزيز حيدر

فجر فلاح مزبان الزهاميل

فداء محمد عواد الظفيري

شيخة خليل محمد الكندري

عائشة طلال عبدالرحمن الربيعة

نوف حريمس جيحان العنزي

دعاء فيصل جودى درويش

هيا عامر محمد الهاجري

غانم مضر غانم الغانم

ملاك محمد عويس السبيعي

فاطمة حسن علي المحميد

بشاير خالد عبدالرحمن المخيزيم

منار محمد عبد السلام عبد السلام

شهد انس عبدالعزيز المطر

فاطمة خليفة عبدالله خليفة

هاجر يوسف سلطان الخالدي

فاطمة محمد عبدالحسين المشاري

أسيل عبدالله حسين الصايغ

سارة هاشم علي سيد حميد القلاف

أبرار بدر مصطفى خلف

فرح فيصل عباس كرم

أنفال صالح مرزوق غريب

زينب عباس يوسف البغلي

هيا صالح عبدالله الصالح

سعد عبدالله سعد فهيد

أنوار صلاح يوسف العنزي

عائشة إبراهيم حسن الحرمى

سعود هزاع عماش المطيري

شهد مرزوق هليل الظفيري

ناهد مبارك جمعة السناوى

فاطمة علي حسن الكندري

حصة عبدالعزيز فلاح الرشيدي

هيا عبدالرحمن عبدالعزيز العمران

أنفال محمد عبدالحميد بوحمد

ليلى أحمد حسين شرف

دلال عاطف عبدالصمد الظاهر

فاطمة صالح يوسف الشمالي

شيخة خالد سالم الشطي

فرح ياسين شملان الحساوي

عبير عبدالعزيز الحمود العبد الوهاب

سارة حسين علي يوسف

فاطمة محمد مختار علي

محمد حمد سلمان الخوارى

فاطمة جاسم علي الكندري

إيمان فريد جميل مشاري

لطيفة نصف حسين العصفور

عائشة صلاح محمد الرميح

عائشة بسام علي العصفور

نورة بريت جلفيف العنزي

نادية يوسف صالح العثمان

شيخة نهير ناهس المطيري

روان أحمد إبراهيم البلوشي

رواء عبدالله هاشم العوضي

عائشة أحمد محمد الأنصاري

فهد خلف قمدان دريع

زهراء عادل محمد البغلي

شروق ناصر حداد الصومالى

بشاير خالد علي الشاهين

مريم نجيب جاسم الشملان الرومي

خلود خالد علي الشاهين

دانة ناصر خليف نحيطر

نورة عبدالله إبراهيم الدوسري

منال مسعد سعد الرشيدي

فاطمة ناجي عيسي المحفوظ

أفراح ترحيب خالد المطيري

فجر يوسف مبارك المضاحكه

فجر سلمان سيف الميع العازمي

زينب خليل إبراهيم كرم

دانة نبيل محمد عبدالسلام الشعيب

تسنيم يوسف حسين العميري

أمثال كريزي سعود المطيري

زينب حمزة عباس مطر حسين

معالي عبدالله سالم فهد

أمينة سالم أحمد بوغيث

ناصر محمد فهد الصقر

أبرار عبدالرزاق سامي عبدالسلام

يوسف محمد ابل الشطي

هيا خالد ناصر الوسمي

هلا عوض مزيد المطيري

لولوة انور عبدالله سكين

زهراء عبدالله عبد المحسن الفضلي

نادية إبراهيم سعد العبيد

نورة حسن أحمد الصديقى

فاطمة عبدالله عبد الجليل نقى

عبدالرحمن حمدان محمد السعيدي

دانة حسين علي عبد الحسين

عبدالعزيز مشعل جهار المشاري المطيري

عائشة فهد إبراهيم الدوسري

علي دعيج خلاوي الفضلي

بيبي حسين علي البناي

شوق خالد ضويحي السبيعي

ريم نعيس فريج المطيري

نوف مشعل خالد المطيري

أسماء خالد محمد العجمي

ناصر فهد سالم العراك

علي عماد علي الخزام

كوثر محمد جاسم القلاف

محمد عيسى غانم إبراهيم

طلال محمد حسن الغيث

دانة يوسف طاهر الصائغ

هناء يوسف أحمد عيادة

ماجد سعد مانع العنزي

عبدالله حسين علي الصراف

زهرة علي حسين علي

إسراء عبدالرسول جاسم القطان

ريم يعقوب يوسف اليوسف

أمل عبد الكريم صالح مهاوش

مبارك عبدالله فهد العثمان

لطيفة علي خليل الفردان

بثينة راشد سعد العصفور

روان عبدالله امين العوضي

نورة ناصر محمد الهاجري

عطية حميد عطية العجل

مشاعل ماطر جهاد الظفيري

دانة علي جاسم علي

شذور علي حسين بلال الصقر

سارة صلاح فاضل الحطاب

فرح سعد عبدالله ذياب الحربي

ديما برغش نداء الديحاني

هدى أحمد محمود المسلم

هاجر محمد حسين البلوشي

زهراء عبد الوهاب يوسف الباذر

سارة أحمد عبدالله الشدوخي

حصة فيصل معضد الحويلة العجمي

روان عبدالله سالم مطلق العازمي

زينب محمد فهد العجمي

بشاير هادي مدلول الشمري

ريم ناصر عبدالعزيز الجحمة

خالد نزال فارس العنزي

مريم عبدالحميد غلوم محمد

فاطمة مصطفى علي جاولى

في صلاح سعيد عبدالله جابر

مشعل شديد مرزوق المطيري

بشاير بدر محمد المطوع

أحمد عبد القادر محمد الحبيل



وزارة التجارة والصناعة

سارة سالم إبراهيم التوم

أنوار عبدالله مشفي حسين

شوق سعود عيد العويهان

العنود سعود سالم المطيري

شيخة يوسف أحمد يوسف

بشاير سعد علي سعد المياس

حنان غازي عبيد الديحاني

عبدالله محمد راشد الصقيهي

هدى صاهود جعيثن الصليلي

مشاعل فهد دخيل العتيبي

منيرة محمد عبدالله العجمي

مريم سعد خالد المطيري

حسنا قاعد هلال العتيبي

حصة عبدالله مبارك بلال سعد

أمل خير الله محمد عبدالله

محمد خالد إبراهيم دنبوه

جراح حبيب محمد بو صفر

نواف ضاري براك الشمري

منيرة يحيى عبدالله عيسى الفودري

عالية عبد الخضر حسن عباس

حمود محمد سليمان الحمود



وزارة التربية

أمينة عامر حسين الديحاني

لطيفة حسين موسى البلوشي

شما مبارك سالم ابو ضريس العازمي

خلفه ثامر سالم الشمري

فاطمة حمد شلوا الديحاني

سكرة علي مسفر العجمي

فاطمة محمد نوذري

عذبة محمد عامر المسباح

خالد شرار حمود المطيري

علي مبارك حمود الرشيدي

سلمان عبدالله هزاع الجنفاوي الشمري

عبد المحسن محمد مشعل المطيري

فهد محمد فلاح العازمي

صالح عبدالله محمد المسيلم

حسين علي حربي علي السعدي

عبدالرحمن شالح محماس العتيبي

عبدالله سالم عبدالله الرشيدي

محمد حمود عياض اللميع

خلود عبداللطيف نجم الحميدان

مريم وليد علي الانصاري

سارة عايد سندي سبيل الرشيدي

مشاري حسين مناحي العجمي

عبد الرزاق رخيص زعل العنزي

مناور محمد مناور المطيري

أحمد عويد عبدالله الشمري

عبدالكريم زامل سويلم الظفيري

سعود محمد حسن الاستاذ

أحمد خالد بدر بن ناجي

أسماء زيد فلاح الرشيدي

انوار علي محمد المهنا

حزام عبدالله حزام السبيعي

محمد عباس حسن الدوخى

مروان حمد داود البدر

أحمد عبيد عوض الشبلى

ضاوي خالد ضاوي العتيبي

عبدالله غنيم علي الزعبي

ياسمين أحمد حسين قدوم

شوق عبدالله مجبل العازمي

نوف فالح ناصر القحطاني

بسام ناصر سالم الصميعي

عبدالله طارق يوسف البراهيم

يوسف جاسم أحمد عنان

مساعد حميد حمود الديحاني

مصطفى محمد مهدي علي بشير

أنفال صادق يعقوب القلاف

ليلى فاضل حسن علي

عبدالوهاب جاسم أحمد علي

فاطمة حسن يعقوب البشير

عبداللطيف وليد عبدالله أحمد الايوب

ضاري حسين جابر الشمري

فهد عمر مجبل المطيري

عبدالرحمن صالح زبن الشمري

يوسف ناصر علي عباس

مبارك أحمد علي الفارسي

حسين طالب عبدالله الشيرازى

خالد سعد قنيص الهاجري

سعد فهيد معيض ذياب

أبرار تركي مفلح المطيري

شهد ضيدان محمد المطيري

عذاري خالد سعد السعد

الهنوف مزهر عناد مهنا

دانة جابر عبدالله البحيرى

سكينة محسن ناصر الشخص

لطيفة بدر سعد العمير

مهند مرعى محمد المرعى

عبدالعزيز يوسف حمد الخضر

عبدالعزيز محمد بتال السبيعي

منال عتيق ادهام الشمري

أسماء محمد عبدالعزيز سليمان المريخي

نجلاء فلاح مبارك العدواني

منار خالد سعود الرشيدي

هدى مفلح غنيم مجول

رزان عدنان محمد الجيعان

عمر ناصر جاسم المسبحي

محمد حسين مسفر العجمي

روان سعد كاظم الفضلي

فهد حمود سرهيد المطيري

مريم فوزي محمد الأحمد

محمد عبدالله ضحوي منيع

مراحب خالد علي العنزي

خلود عبدالله عيد العتيبي

فهد راشد مليح الرشيدي

جنان عبدالعزيز عبدالله المطوع

عبدالعزيز عبد الامير داود نجف

وليد إبراهيم أحمد الكندري

فرج مشرف حسن العجمي

شهد وليد خليل الشطي

فاطمة مزيد فيحان المطيري

انعام محمد وائل حسين الباجوري

أماني عبدالله سالم البغيلى

منال حسين عبد الكريم رمضان

سارة قيس حسن يوسف

علي يوسف محمد المهنا

منيرة محمد سعد المطيري

سارة خليفة عبدالله الهران

شيماء وليد راشد أحمد الخلف

فاطمة عبدالله سالم العتيبي

علي محمد منصور الحرز

هنوف حنيظل مطر المطيري

يوسف محمد إبراهيم الراشد

حمد بدر حمد الديحاني

خالد فرج خلف العنزي

حسن عاطف باقر معرفي

عبدالعزيز محمد عبدالله عبدالرحيم أحمد

هاجر مرضى خلف منصور

سارة مبارك عبدالله الرشيدي

شهد سعود غنام العجمي

أسماء سليمان معرفي سفر

حنان حسين علي الخرينج

اجيال ضيف الله عوض الديحاني

زينب إبراهيم علي العطار

دلال محمد مصلح المطيري

رزان خالد ناصر الخالدي

ليلى محمد صالح سلمان

اشواق سعد عبدالرحمن العجمي

جنان مبارك سعد الغريب

فاطمة عبدالعظيم أحمد الحمود

مريم خالد محمد الحجاج

مبارك فهيد صفران الرشيدي

نورة إبراهيم عبد القادر بن جمعة

أبرار محمد عايش المطيري

ريم عبدالله عيسى الحداد

سارة فيصل عبدالله حسن

علي فاضل عباس علي عباس

باسل مبارك صلبي المطيري

نورة سالم شجاع العجمي

عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدي

سارة فالح حمد النفيشان العازمي

حسن علي حسن محمد

أفنان مرضي ثاني فرحان العنزي

سعود فالح مفلح السبيت العازمي

أحمد عبدالله نومان الحربي

حمود خالد حمود العميرة

محمد عابر سلطان الحسيني

في حاتم عباس العنزي

عبدالعزيز غانم طريخم الصليلي

حسين علي حسين الصايغ

علي صالح مهدي القلاف

تركي هادي محمد النمران

نواف عايد هتلان العازمي

فيصل مشعل مخلف الجنفاوي

فهد مجبل مطيران العاردي

ناصر جمال عبدالله البناي

إيمان غريب مطلق العازمي

سارة سعود سالم العنزي

سليمان قملاس مطلق القملاس

مها فيصل فرحان العنزي

ناصر صباح سراي الشمري

عبدالله عامر محمد العجمي

دابس عالي غانم الرشيدي

علي عوض محمد الهاجري

محمد خالد محمد العتيبي

فهد عبدالرحمن سعود العبدلي

عبدالله سعد محمد العازمي

مبارك مشعل نداء المطيري

عبدالله فهد مهنا العازمي

سعد سالم سعد الغريب

حمد انور حسين علي الجبر

محمد سالم محمد الراشد

يوسف سعد سيف العازمي

حسين علي نافع العازمي

عمر عبدالرحمن مريخان الرشيدي

عبدالعزيز سعود تركي الشمري

ناصر حمد ناصر العجمي

سالم أحمد سعد الصنوين

محمد بدر سعود المرشاد

مبارك عيد عايد النصافى

فواز فرحان فهد الجنفاوي

فهيد راشد حسن العجمي

فالح فرحان فالح العازمي

سعود خالد سعود الغريب

ناصر جاسر ناصر المطيري

معاذ علي أحمد الفودري

حمود عادل محمد الكندري

جابر صالح محمد العجمي

عبدالعزيز صالح مهل المطيري

عبدالله وليد بندر يوسف

عبدالله نواف عقاب العتيبي

سعد فيصل براك العليوى

مشعل سويري عياد الرشيدي

ماجد لافي فالح المطيري

خالد محمد فهيد العجمي

فهيد هادي سعد العازمي

عبدالله عماد أحمد الطليحي

صنهات مفرح عايض الرشيدي

فلاح متعب مهنا الديحاني

أحمد وليد أحمد البلوشي

عبدالله عمر علي الملا

عبدالله سعود حمد الصويلح

فايز مطلق جريان العازمي

عبدالعزيز جلال حسن حيدر

محمد سالم صبيح الحريجي

مشاري تركي فلاح الظفيري

متعب خالد فهد العتيبي

مشعل حمدان محمد العتيبي

خالد مطلق محمد العازمي

فهد محمد صنت المطيري

هادي خرصان محمد العجمي

محمد خضير بركة الرشيدي

حمد سالم محمد العجمي

أسامة سعيد فرج المهنا

فهد أحمد فهد العازمي

محمد علي مبارك العازمي

ثامر جاسر علي مجلاد المطيري

مشعل سند كليفيخ حنيف

خالد مؤيد محمد نوري بكر

محمد عبدالله نايف العتيبي

مبارك محمد رماح القحطاني

محمد نايف خلف الرشيدي

فواز حمد منديل الريش

محمد سالم محمد العجمي

عبدالرحمن سالم عيادة رقيدان العازمي

ناصر حبيب مرزوق الرشيدي

عجمي عيادة خشمان الحربي

سلطان سلمان ساري العازمي

جراح فراج منوخ الظفيري

منصور سالم زنيفر العجمي

صالح منتصر راشد الفرحان

علي هادي حمود الحربي

خالد فهيد فهد العجمي

عبدالرحمن بدر فالح العازمي

بندر أحمد خلف الظفيري

نايف بدر عبدالله الديحاني

خالد فضيل هزاع المطيري

حامد عيسي ناصر سالم المخلف الظفيري

خالد صالح محمد الربيعة

سارا حسن مزعل الشمري

محمد ناصر محمد الهاجري

خليفة بدر خليفة الهيلع

فيصل مرجي طلق الرشيدي

عبدالعزيز عبدالله خليل الأنصاري

مشاري أحمد مناور الزهام

فارس فاضل عايد الشمري

مبارك محمد سيف الهاجري

أحمد شعف سليمان الرشيدي

حسين حمد مرزوق المرشاد

فهد هادي عامر الحربي

عبدالله عايد مجبل العنزي

عبدالله سالم راشد عبهول

جراح عبدالله إبراهيم الرشيدي

بدر عبدالرحمن أحمد حمود الشايجي

خالد غنام عوض القفيدي العازمي

وائل مرضى حسين العنزي

فهد بندر بدر المطيري

صالح عبد الكريم عثمان الدوسري

ماجد فهيد فالح الملعبي

صقر انور عبدالعزيز الصقر

أحمد مثال شجاع المطيري

محمد شايع سعود العبدلي

ياسر سمير ياسر مصطفي الريماوي

فيصل عوض سلامة العازمي

سالم مهدي سالم العازمي

نايف أحمد نايف الزهمولي

فهد مشعل جهار المشاري المطيري

عامر علي عامر مانع الحربي

حجاج شارع حجاج العجمي

حسين عبد الامير عبد الرحيم نجف

حمد ذعار فلاح المطيري

خليل يعقوب خليل الشطي

سعود ناصر نصار العازمي

أحمد يوسف بهلول ثامر

محمد خالد شطيط العازمي

فهد علي عليثة الديحاني

عبدالله رشيد مهدي العازمي

داود سليمان إبراهيم الرشود

سعد موسى سعد القحطاني

عبدالرحمن ثامر خليل الجنفاوي

صالح سعود مساعد الدهام

بدر فايد صندوح الظفيري

سعود علي سعود الرويعى

عبدالله مبارك مطلق الرشيدي

سعود بندر شجاع ابو رمية

مطلق سالم عبدالله الرشيدي

محمد رضا محمود عبدالرسول بهبهاني

مزيد رحيل مزيد الشمري

عبد الوهاب جمال محمد الغضوري

تركي يوسف محيلان الذايدي

عبدالله عايض محسن القحطاني

عيد ساير عيد الظفيري

سلطان خالد فهد العازمي

حسين علي اسماعيل حسين

مناور محمد مناور العجمي

فهد فلاح ناصر العازمي

يوسف شلال ضيدان الشمري

محمد يوسف محسن العتيبي

محمد سعد سلمان الهاجري

محمد عبدالعزيز حمود الرشيدي

مريم أحمد خليفة الجيماز

نايف جدعان جراد عواد

آمنة نواف سعد الشمري

أحمد سعود سعيد العازمي

ضي سليمان فالح السالم

فهد نهار عماش المطيري

ناصر مفلح نافع الرشيدي

عبدالعزيز حسين علوش المطيري

عادل علي محمد الرشيدي

عبدالرحمن كامل ثجيل الشمري

سارة وليد عبدالله المطيري

شوق زايد سالم فهد

فاطمة عباس يعقوب قاسم

حمد محمد علي الكندري

سعد مفلح نويمى الرشيدي

حمد عبدالله مرذب العتيبي

نايف بشير عنيزان الشمري

عمر خالد كويمان ليلى العنزي

محمد عبدالله محمد الرشيدي

البندري محمد سعد القحطاني

مشعل حامد مناور الظفيري

سجى محمد أحمد محمد

عبدالعزيز هزاع عوض الضبيعي

حمود محمد حرفان السهلي

محمد سليمان محمد الحربي

فاطمة هشام صالح حسن

أحمد فاضل مالك الصفار

سليمان علي مرزوق المطيري

عبد الوهاب نوران عوض غانم

أحمد عجيل محمد العنزي

حسين سالم حميد بوصفر

عبدالله حسين عبدالله الشمري

عبدالله فيحان ثامر العتيبي

دينا طارق أحمد البستان

شيماء محمود مهدي طاهر

فيصل مساعد عزيز الرشيدي

فهد مساعد خليفة السعد

يوسف ضاحي محمد ادغيليب

سلطان سعود عايض الدوسري

مشعل عبدالله علي الصفار

أحمد عبدالعزيز عبدالله شعيب

يوسف محمد علي محمد النفيص

روان يوسف يعقوب محمد

عبدالعزيز راشد زنكي حسين

فاطمة نايف عبدالعزيز الظفيري

مي يوسف حسين سالمين

يوسف خالد مرضى العنزي

ضياء مجبل عوض القحص

أحمد سعود محمد العازمي

حسن خالد عيسى العوض

رنيم عبد المحسن أحمد المسباح

سلمان هادي محمد النمران

فهد الأحمد عيد جلفان الذايدي

حسن علي عباس فرمن

عبدالله أحمد عبدالرحمن الجمعة

سطام سعود سيف الهدب

عائشة دعيج علي العجمي

حصة إبراهيم صالح التويجرى

عبدالعزيز خالد محمد الديحاني

سعود مشعل سعود العازمي

سعد طالب فوزان العجمي

منيرة إبراهيم محمد المصيطير

سارة فيصل محمد المرشاد

يوسف حمد حمود الفزير

عبدالعزيز حميد عبد الرزاق الصيرفي

محمد حمد أحمد الدبوس

بندر فايز منور المطيري

عبد الاله زامل نهار العنزي

نواف خالد عبيد الميع

خالد ناصر حسن الكندري

محمد نواف راكان الحربي

ريم يعقوب عمران العصفور

محمد ياسين محمد العثمان

شوق هادي عبدالله المخلف

عبدالرحمن عبيد حمود العنزي

محمد خالد علي المحمد علي

سند خالد خلف اللوغاني

إبراهيم محمد إبراهيم الغيث

زهراء بدر علي الرشيد

فهد نبيل محمد أحمد

غدير فرج حمدان النويعم

عبدالله عبد الرزاق علي العبيد

سليمان عبدالله أحمد الشايجى

زينب طعمة صعفق حمود الخالدي

حسين سامي سعد الميلس

ناصر عادل مبارك الضويحي

خالد راهى داود الشمري

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الكندري

محمد عبدالحميد جاسم الاستاذ

فهد يوسف حسين العطية

عبدالعزيز حبيب منصور عباس

ابتسام بدر الحميدي الرشيدي

علي رضا عبد الكريم جمعة حسين

خزنة عواد جليدان الفضلي

عثمان جمال مرضى ابو كريشه الراجحى

منال علي حبيب العنتري

سلمان عارف راشد الظفيري

عهود مبارك ناصر السعيدي

حسين صباح محمد المطيري

ناصر فيصل سعود العنزي

مريم محمد حسين العنزي

منيرة نايف جاسم الحبشى

بدرية موسى مرتضى بهبهاني

مشاري إبراهيم عبدالله الداحس

جواهر جهيم عبيد العازمي

نورة عبدالله فلاح المطيري

شهد هادي محمد المطيري

المها نهار نمر غاطى

أماني عزيز عايض خضر

زهراء حسن علي مشاري

ريم عودة عوض شاهين

محمد رفدي فارس المطيري

بثينة خالد سعد حسين

عذراء اسماعيل حسن بلوشي

نادر مطلق عبدالله المطيري

آمنة ماجد مبارك المطيري

عبدالله بسام يوسف باقر

وضحة خالد عطية الشمري

حنان فيصل علي الرجيبة

دانة نايف عبدالرحمن الدويسان

لولوة جاسم يعقوب الفودري

امل مطر معتق المطيري

دانة شافي عبدالله العجمي

شيخة عبدالله دخين

سارة ناصر عبدالله الديحاني

أحمد عبدالرحمن فاضل العازمي

حصة شبيب راشد الزعبي

دلال محمد شلوان الشلوان

انوار سعود عواجه الرشيدي

شهيناز خالد فرحان العنزي

بشاير محمد سليمان حسن

عبدالعزيز نايف مناور العتيبي

فاطمة عباد الحميدي جبل المطيري

سنا عبد الساده ملا علي بور نصاري

مشاري عبدالعزيز خليل الكندري

نورة مبارك عبدالله الهاجري

سارة حسن أحمد عنبر

عبير عبدالله علي المطيري

محمد جمال محمد البنوان

لطيفة صالح سلطان المجروب

غالية يوسف علي الميلم

أمينة خالد علي ميرزا

بدر عبد المجيد عبد الامير مهدي

ناصر صالح محمود العنزي

محمد يعقوب باقر عباس باقر

أحمد سعد محمد العازمي

حمد علي أحمد المغربى

عائشة محمود علي بوفرسن

نورة بدر ناصر العدواني

نجود خالد شعيفان الفليت

ديمه عبدالله مرزوق الصريعى

عبدالله حسين محمد الغريب

هنادي عباس عبد الامام سليمان

روان محمد عيسى اليعقوب

غالية رشيد محمد المويزري

نورة أحمد محمد المرشد

مثايل ناصر فرهود الدرعه

عائشة ابو بكر علي عبدالله

زهراء محمد عبدالله القفاص

منيرة عبدالله زياد المطيري

هبة محمد غلام حجي

امل خالد هلال العتيبي

بتول محمد علي ملا علي

إسراء علي اسماعيل الكندري

فاطمة خليفة موسي اللنقاوي

دانة منير إبراهيم الإبراهيم

بدر عبدالعزيز بدر الميعان

أنفال عبدالله عيسي اليعقوب

أحمد عبد اللطيف سعود الفارس

أنفال عبيد دغيم العدواني

مناير رجعان مبارك العازمي

هدى صالح هادي العازمي

فاطمة جليل عبد الكريم

عبدالرحمن بدر سعد الرميضى

عبدالله عبد المحسن أحمد العيسى

أماني سليمان عيسى الصومالى

نوف عبدالله سعدي العتيبي

نوير طعيميس غازي العتيبي

شيخة فهد نواف الفضلي

سوسن أحمد محمد العوضي

هنادي عايض محمد العجمي

فهد عبدالله عتيق الديحاني

سارة حمد عبدالرحمن الجمعة

ليلى جمال محمد السريع

أسماء حرفان محمد السهلي

حوراء حسين حسن أحمد

بسمه منصور خالد المسعد

انوار إبراهيم عبد الجليل الزاير

سكينة أحمد أكبر لاري

محمد دخيل عباس الظفيري

محمد ناجي عفار العتيبي

إيمان متعب غازي العتيبي

عبدالله دغش مسفر عبدالرحمن

حسين ناصر سلطان جوهر

مريم مرشد رشدان الرشدان

سارة خالد بداح العجمي

نور محمد مطنى الفضلي

حسين محمد حسين نزر

آلاء عبدالعزيز محمد فتح الله

غدير علي اسماعيل العبدالله

شهد يونس أحمد عباس

فرح مرزوق عبدالرحمن المطيري

شجن منصور زيد المطيري

خالد أسامة سلمان البداح

إيمان طالب إبراهيم العوضي

سارة فيصل خالد السعيد

فاطمة فاضل نجم الشمري

منار توفيق محمد الطحنون

حصة حسام عبدالله العوضي

محمد حسن محمد الدوسري

ريانة سالم ناصر الشامري

أفنان أحمد جاسم الخنفر

جراح صلفيج شطي العنزي

علي ناصر منصور القلاف

نوال خالد شافي الدوسري

نورة محمد يوسف العروج

نور سند فهد العجمي

نوف نواف عبدالعزيز العنزي

أحمد حسن زيدان العنزي

نور محمد جاسم الرميضين

رقية عبدالله عبدالرحمن الدعيج

موضي فهد سلطان السهلي

ناصر حمد مطيع العجمي

محمد فهد محمد العتيبي

فاطمة علي حسين كناني رنجبر

فاطمة محمد علي الصعيليك

عبدالله عادل محمد بن حسن

تهاني خلف مانع الديحاني

حنان سعود عبدالعزيز الصقر

سارة سليمان عبدالله الفلاجى

فاطمة عبد الرضا درويش صادق

محمد أحمد محمد عبد الرزاق

نورة أحمد عيد الشريدة

محمد مشعل موسي الصراف

نورة مناور محمد العازمي

عبدالله محمد سعيد عبدالله الشواف

هبة محمد عبدالله حبيب

مساعد خالد عبدالله العدواني

مريم عبدالرحمن إبراهيم الجامع

محمد اسماعيل إبراهيم إبراهيم

عبدالرحمن فيصل منديل القحص العنزي

مشاري مبارك دليم المطيري

بشاير ناصر مفلح المطيري

ثامر بجاد فضيل ابو رميه

خالد حمد نافل العازمي

مشعل وحيد محمود أحمد

أسيل زيد خلف الشمري

مها محمد جمعان العتيبي

سالم مجبل سالم العازمي

سالم مطلق خميس العازمي

يوسف مرزوق ناصر بن شبو

لطيفة جمال سامي العيسى

عجيل صالح عبدالله العجيل

عمر حامد عبدالعزيز الحميميدى

مرضى محمد سعود أبو كريشه الراجحي

سارة سالم مرزوق العازمي

بشاير قذيلان سلطان المطيري

حسن علي محمد الجدي

مشاعل مطشر هيلان عبيد

مريم إبراهيم دخيل فهيد الخرينج

الحوراء إبراهيم حبيب علي

شريفة عبدالعزيز يوسف السلطان

دلال سالم محمد عذاب

فرح عبد الرزاق فيحان العتيبي

مريم خليفة سالم سعد الشالح

عواطف صفوق شوردي العنزي

أبرار محمد غلوم علي

مريم محمد سالم صالح الحيمر

حنين مساعد إبراهيم المطوع

ضحى فهد سالم العجمي

بدور محمد علي الأنصاري

بدر عبدالله حمد السلطان

بندر روضان دحل الضفيري

شريفة هاشم عبدالله محمد

ندى عبدالله فالح عبدالله

خالده أحمد عبد الرسول حسن حيات

عبدالعزيز غازي جهيم عبدالله

سارة محمد فلاح الداود

روان محمد علي أحمد

سارة فيصل مبارك الوطري

أحمد ختلان شايم العازمي

عبدالله محمد زيد الشتلي

نجلاء سعد عبد الهادي الزعبي

فواز تركي حاكم عفيصان

سالم خالد محمد العجمي

عبدالله عزران سالم العازمي

لافي دويحان لافي الشمري

سلطان فاضل جابر المري

فهد جاسم محمد الوهيب

عذراء خالد سليمان المردود

هدى صقر مناور المطيري

أسماء علي محمد الزعبي

فيصل علي ناصر العتيبي

منيف محسن مهنا العتيبي

نور ملفي ماجد الحربي

ريان عون حسين المطوع

زينب مهدي محمد غلوم

يوسف وائل عبدالعزيز الرشيد

فرح عدنان مساعد العجيل

فاطمة محمد كركى

عبدالله يعقوب يوسف المنيع

ريم الحميدي طعيسان المطيري

فاطمة عبدالعزيز عبدالله الفيلكاوي



وزارة التعليم العالي

دانة سليم خالد المذن

سيف عبدالعزيز حاجي محمد عبدالهادي

ريم سعد جمعة العنزي

ندى صالح خالد الحماد

دليل محمد هرماس العازمي

تغريد بدر مشعاب سحلول

سعاد مجبل فالح الداهوم

سليمان جاسم سليمان الفهيد

أحمد سعود عبدالعزيز البارود

فاطمة هزاع محسن العنزي

زهرة يوسف أحمد الحسن

عبدالله مشاري عبد القادر الرشيد

عبدالله وليد سليمان الحشاش

منار جاسم محمد شريدة

مزون مبارك عبدالله الخشاب

نورة عبدالله شبيب العجمي



وزارة الداخلية

نورة فلاح سعيد العازمي

بشاير معدي فراج الهاجري

مريم مطلق فالح الهاجري

سارة مشعل جاسم الفهد

عبير مهرب رشيد شويش

مريم ربيع محسن العنزي

امل هباس دحيم العتيبي

هديل سعد فهد الزعبي

مريم عامر صالح العتيبي

جواهر نايف الحميدي الضفيري

شوق خالد عوض العازمي

رحاب محمد فيتل المطيري

نورة خالد فراج الكفيدى

مها بدر راشد العازمي

عبير عبدالله حمود العازمي

عائشة مبرج مزيد العازمي

أفراح مصلح سفر المطيري

موضي ناصر سعود العتيبي

بشاير محمد خليف الغريب

سارة علي عبدالرحمن المطيري

مها راشد محمد الحضيري العازمي

أسماء هايس ماجد المطيري

نايفه نواف فيحان العتيبي

سارة جاسى غزاي العازمي

نورة فرحان فالح فرحان النامي

ديمه محمد سعد العجمي

شيخة سالم سعد العازمي

هدى محمد البدهاوى العنزي

هاجر أحمد خلف الشمري

حصة صامل ناصر المطيري

سارة فلاح زيد العازمي

تغريد فالح ذاير المطيري

سارة شبيب مبارك العازمي

حصة مشعل لافي المطيري

إيمان سعد بداح الرشيدي

عهود حمدان رجا العازمي

سارة مرزوق مطلق العازمي

خديجة محمد جاسم الشيبة

نورة غازي عابر الخالدي

غدير ضاوي حمود العتيبي

أمثال حسين بادي المطيري

أماني فيحان سعود العازمي

فاطمة أحمد حمزة الجريدان

خلود خالد غنيم المطيري

غادة فراج فراج الزعبي

ضحى وسمي عايد العنقودي

دلال علي جديان البغيلي

منيرة جمال عبيد العنزي

بشاير نوار عايض فرج

ضحى مشعل أحمد الوهيب

شهد غالب عبدالله الشمري

ريم عبدالله ناصر العجمي

فاطمة فرج محمد الهاجري

نادية مرضى سعد العازمي

نوف سالم محمد العازمي

منيرة محمد فهد الدوسري

منيرة محمد غنام العجمي

بدور محمد متعب الشمري

تهاني يعقوب حسن أحمد

دانة نايف فرج الشمري

وداع غازي ضحوي العنزي

أسماء طارق طه علي

هبة محمد أحمد عبدالله

فرح ضحيان خالد العتيبي

مريم عبدالرحمن إبراهيم العوضي

خديجة انور سلمان الهزيم

ابتسام مقبل ردن الديحاني

حبيبه زعال ادهم العنزي

لورا محمد فلاح العازمي

عائشة جاسر عقاب المطيري

منال مرزوق ضيف الله العتيبي

شريفة حسين فاضل الصائغ

هيا بدر حمد النجدي

مها صالح محمد الحربي

فجر حمد مبارك الهاجري

سارة شافي حمد الهاجري

علي حسين علي السالم

هنوف مبارك زيدان العنزي

علي محفوظ محمد القلاف

طيبة عبدالقادر عبدالله الكندري

نورة محمد فالح العازمي

طلال سامي يوسف الاسد

عبير راشد عثمان القحطاني

حسين وليد حسين التقى

سلوى يوسف سالم الحشاش

آمنة صلاح عبدالحميد الحمر

عمر مبارك عبدالله الذروه

خالد مناحي حمد العجمي

خلود صباح محسن عامر

بدرية حسين علي المطيري

مها سالم عبدالله المطيري

رتاج محمد خلف الفرحان

فاطمة حبيب سلمان الشمالي

عبير محمد حسن الرمضان

تركي عادل عبدالله العتيبي

أحمد قاسم علي مراد

هدى هجيم بشرى العلاوى

آمنة عبد الكريم عواد الفضلي

موضي يوسف جاسم العزران

إيمان إبراهيم جان أميرى

عبد الوهاب عدنان عبدالله الفرحان

رفعة بدر نافع الدلمانى

منى رسام مشاري الهاجري

دلال خالد خليل الراشد

نورة خالد علي الزعابي

هيا عبدالله علي أحمد النمش

عذاري عماد علي البوسعيدي

مريم عايد زايد الحربي

زينب جمال فلاح المطيري

حصة فهد عبد الرزاق الخشتي

هناء سمير خضر الضفيري

علياء حسن منصور العطار

شيخة عبدالله نجر المطيري

شهد نعيس فريج المطيري

سارة سعود حرمل العجمي

شوق خالد عبدالله بو شهري

دلال خالد عبدالعزيز اسماعيل

نوف شايع عواد العازمي

ايلاف عبد اللطيف عباس ملا قمبر

هيا عادل محمد النفيص

اعتماد عايد خابور خلف

روان علي كاظم عثمان

شوق فايز محسن العنزي

وجدان محمد علي محمد

علي رضا موسى محمد رضا

أسماء علي حسين الحمدان

نادية محمد جاسم الحقان

شوق رائد أحمد المذكور

سارة عبدالله محمد القصار

هدي جاسم محمد البستكى

أحمد خليفة مساعد حمادة

عبدالله عادل عبدالله الوقيان

نايف شريد دليميك العازمي

سلطان فهاد سعد العجمي

اسماعيل مبارك إبراهيم العبودى

عبدالعزيز معيض فراج العتيبي

حصة محمد عبدالرحمن الفيروز

آلاء علي يعقوب مؤمن

طلال صالح غازي الشمري

سارة مفلح مطلق العازمي

نورة محمد عبد اللطيف الرشيد

نواف سمير عبدالله الصليلي

مي رشيد فرحان العازمي

عهد حمدى محده المطيري

قوت القلوب مفرج حجاب الجبلى

غنيمة علي مرزوق بلال

وداد عبدالعزيز مرجى الرشيدي

بشائر عبدالله مجبل العازمي

شهد راشد هادي العجمي

سارة محمد مال الله أحمد

إسراء أحمد محمود يوسف

سارة حسين فلاح العجمي

أمل جاسم محمد عبدالله

نجود عبدالله فالح الدوسري

تهاني محمد مناور الحجيلان

هديل فلاح شافي المتلقم

ريم مجعد ميزر العازمي

روابي نايف خميس الشمري

فاطمة مسباح عواد العازمي

انوار عبدالرحمن هلال ساجر

لطيفة نزال عبدالله الضفيري

مها عفنان بجاد الدوسري

حصة مطلق عواض العتيبي

جميلة سفاح عبدالله العازمي

ملاك سعد مبارك العازمي

ثامر خالد عويد المطيري

مريم مبارك محمد العازمي

نوف صالح حسين شعبان بوشهري

شهد عيد مطلق العازمي

نورة مطلق محمد بحلق

شوق براك اعقيل العازمي

سهام سليمان فهد سعود الديحاني

فجر علي خليفة المذن

جواهر مناور مرزوق النومسى

فاطمة أحمد فراج العازمي

سهام نافع نهار المطيري

عبير سعد منور الرشيدي

أنوار بدر طاحوس الغريبة

مريم مشرف فارس العنزي

مريم فالح قطيم المطيري

شفاء نبيل منصور يعقوب

وجدان عايد مجاهد المطيري

بتول عبد الرضا إبراهيم البلوشي

حصة منصور محمد المطيري

شهد فيصل فهد الزعبي

بدور حمدان جعيلان الحربي

سارة صالح علي الكهيدان

أميرة مشعان سعود الرشيدي

روابي بدر صفوق السعيدي

سارة محمد هميجان المطيري

تحرير سعد عياد العتيبي

مضاوي سعد مقبل العازمي

بدور سليم راشد مسعود البطحاني

نوال عبد الكريم عائد الطرقي

دهيمة صالح بداح العازمي

نورة صالح علي الكهيدان

شهد محسن سيد كاظم الموسوي

وضحة صنيتان مزيد البرازي

نوف بدر مجبل الجلاوي

حنان أحمد عبدالله اسماعيل

عبير محماس سعد العازمي

نوف محمد فالح العازمي

نورة علي علي الكهيدان

مريم خالد أحمد الضليعي

مي غازي حمد المطيري

بيبي علي حسين العميري

سارة ابجاد محمد العتيبي

مروه علي حسين محمد الملا

دلال مفرح عايض الرشيدي

هنوف عواد سعاده المطيري

سارة حمود محمد السبيت

سعاد عبدالله دايخ طلب

بتول فلاح براك الصعفاك العازمي

غالية غازي عديان المطيري

فاطمة الزهراء مجيد سيد محمد السيد إبراهيم

مريم رشيد عواض الرشيدي

ألطاف حمود مناور علي مزيد

فاطمة ثنيان أحمد المسيليم

أماني نايف محمد العجمي

عهود مهدي ثنيان مهدي

صالحه زيدان عبدالله حماد

زهراء فيصل حسين دشتى

هنادي عيد فالح محمد العجمي

بشاير محمد عبدالله الهاجري

إسراء ياسر جاسم القلاف

أبرار مرزوق عبدالله القحطاني

منيرة عوض راشد الزنيف

جنان فؤاد جعفر الشيبة

اماني تركي راشد المجاوب

شيخة عبدالله سالم الرسام

فاطمة علي عبدالحسين علي

سارة عبدالمجيد عبدالحميد عبدالرحمن اليوسف

عائشة داود سلطان بورسلى

هديل نزال ليلى الفضلي

غزلان عبدالحميد صالح العازمي

بدرية عبد الخالق حسين البلوشي

فاطمة عبد الرزاق عبد الوهاب حمود

فاطمة وليد خالد الشمري

هيا علي إبراهيم الناصر

مريم يوسف باقر رحمة زمان

دلال منيف عبدالعزيز العنزي

سليمان سالم صالح سنافي

شروق مبارك معيوف العنزي

عذاري فالح حمد العازمي

ام البنين أحمد عبدالعزيز العبيد

قيروان حسن علي ارشيد

فرح أنور محمد فاضل

ريم لافي فرحان المطيري

فضة مذكر مجبل المطيري

منال راشد وثير العازمي

نورا بدر ناصر العجمي

لطيفة سعدون حمود الرشيدي

ريم نفاع مطر العنزي

محمد عبد الرسول عبد الامير الصيرفي

عائشة علي عيفان العازمي

خديجة عبدالله نصيف عبدالله

في ناصر محمد العجمي

ليلى حسن خميسي

أنفال شعلان عبيد الشمري

جمانة باقر علي الفيلى

أفراح محمد صائل المطيري

مبارك عبدالله مبارك المضاحكه

دلال سعود حمود الديحاني

سعود فاضل هزيم الهزيم

عياد صبر محمد الشمري

ياسمين صغير طلاب البذالي

بدر ناصر مشعان المرزوق

ليالي مبارك هادي العازمي

دانا فهيد مطلق الرشيدي

محمد أحمد عباس الدوسري

ريم شايع سالم الشمري

محمد سالم جمعان العازمي

هاجر محمد رمضان العنزي

عهود محمد عبدالله العتيبي

مشاري محمد عامر العتيبي

هديل فياض مطر الذايدي

نوف ناصر مناور وقيت الشمري

هديل مجيد محمد المقصيد

لولوة خالد محمد الكندري

شهد علي عجاج الشمري

مها أحمد مسفر العرادة

زهراء ايوب صالح الصراف

عبدالله عليان نجاع الديحاني

وفاء فيصل متعب الشمري

موضي مزيد هزاع العازمي

لطيفة متروك عوض العتيبي

عبدالله طلال زيد السعد

حصة طلحة سليمان فهد البلوشي

شوق فهد علي السعد

عبدالعزيز خالد صالح الشويع

ريم صلاح الدين حجي المزين

مراحب سالم مذكر الهاجري

علي محمد علي الشايجى

فواز أحمد صالح السعيدي

زينب إبراهيم أحمد عبدالله

فهد محمد تركي الهاجري

فهد جمال موسى البناي

أحمد عبدالله أحمد الحجي العبدالله

حسين أحمد حسين السحيب

فيصل غازي شقير العتيبي

شملان سمير عبدالرحمن البناي

ضاري زيد شلال الشمري

عبدالله صالح محمد شريف

بدر فارس خالد الجدعي المطيري

محمد حزمي براك الدوسري

خيران محمد عبيد العجمي

عبدالعزيز فهاد فهد العازمي

مريم حمود مدعث العجمي

جميلة علي حمد المري

عبد الهادي هاني مظعون الدلمانى

مريم علي مبارك ادلوه راشد

وعد فهيد عبدالله ضيف الله البرجس

ابتسام فارس صلال العنزي

خالد فيصل حبيب الثويني

بدرية عبدالله سعود العرادة

بشاير عبدالله عبد المحسن الديحاني

عطشة هليل سلامة العنزي

إقبال صعفك علي الحربي

منال علي عبدالله العتيبي

نشمية نافع منير الرشيدي

جراح جهيرى فهد المويزري

مريم غانم مطر علي

مشاعل محمد مبارك الهاشمي العجمي

حنان سويلم حميد العازمي

بشاير علي مطر العازمي

فيصل مطر جاسم المطر

سارة محمد حجي العازمي

هدى محمد رجا الرشيدي

شيخة علي عواض العازمي

نورة غانم عيد الشمري

ضحى خالد عبيد الشميلان

إيمان سند مطلق المطيري

دلال جزاء عشبان الحربي

موضي صلاح عبدالرحمن الكندري

محمد صلاح أحمد القطان

نوير بتال صالح البرازي

أبرار مشعل عويد العازمي

انوار مبارك دخيل العنتري

شهد عبدالله محمد الحيان

محمد عبد الرسول محمد التركي

جواهر محسن مشاري العجمي

عنود فالح فهد المطيري

فاطمة فهد حمد العجمي

إيمان عوض هذال الشمري

هبة يوسف سعود الوقيان

دلال عبدالوهاب إبراهيم الهولي

مي مصلط مطلق المطيري

بندر سلمان مبارك العصيمي

امتثال علي لفتة العنزي

مبارك غافل زايد فرحان العدواني

اشواق عبدالرحمن براك العازمي

مريم محمد صالح السعيد

مها يوسف محمد سالم

خالد مبارك سعد الدوسري

اسرار ماجد نجم الفضلي

ياسمين عبد اللطيف جاسم عبدالله

عبدالخالق زهير عبدالخالق اليسر

زينب محمد حسين العنزي

شهد عيد محمد الحميداني

دلال إبراهيم سلمان السلمان

براك عبدالمحسن بشير العتيقى

عبدالله علي حسن ياديكار

انوار صباح مذخر العنزي

امل فهد عوض المطيري

ريم هادي مرزوق الخالدي

سالم مطر سالم العازمي

إسراء طارق أحمد حبيب

أبرار عادل عقاب المطيري

زينب يوسف يعقوب العبدوه

فاطمة حسن سيد حسين سيد مهدي

محمد حمود سعود السبيعي

فواز صالح ظاهر الرشيدي

عالية محمد فيحان العتيبي

محمد علي فاضل الشمري

فواز بطي سلامة المطيري

ايات يعقوب غلوم حاجية

حمد سالم محمد المري

فواز مبارك العمير

مهدي صلاح عباس دشتي

وسمية سعد جابر الجعيدى

إسراء عماد علي الفقعان

أنفال ماجد جاسم الخياط

فاطمة ضاحي طاهر الشمري

ريم وليد حسونى الشمري

شهد روضان ناصر الروضان

مشوط سعد فهد المشوط

أحمد فلاح رجعان الصواغ

عبدالله سعيد حسن العجمي

شهد إبراهيم أحمد الرقم

هند يوسف إبراهيم الردهان

شهد حبيب فاضل مكي

شوق يوسف عبدالرحمن البريكان

عمر خالد محمد الحمد

حمد شامان عايد العضيله

فاطمة سعود عبيد العيادة الشمري

فجر عبدالله عيسى المطيري

هاشم راشد عبدالله الشطي

لولوة صلاح ناصر الخضر

سارة جمال عبد الرضا علي

علي امين أحمد بهبهاني

عبدالعزيز وليد سالم البرجس

نورة ناصر بارح العنزي

ياسمين عدنان عباس الكندري

أسماء جاسم عبدالله عبدالرحمن

أفراح جمال غيث اليوسف

سارة سيف هزاع الهلفي الرشيدي

يعقوب محمد يعقوب الصانع

نورة نواف مفلح المحجان

محمد عبدالرحمن محمد سعد الحليله

عبدالرحمن ناصر عايش العازمي

خالد حسن علي الملا الجفيرى

محمد سعود ذياب الديحاني

أسماء عوض صليبي المطيري

مبارك عبدالله مبارك الرشيدي

ريم دحام حميد الشمري

سارة حريبى مطلق صفران الرشيدي

غدير علي مطلق العنزي

ريم حمود عبدالله الرشيدي

روان زافور مناحي العازمي

منيرة شعيب شباب المويزري

مها اسعد رجا الغضورى

آمار خالد عباس الشطي

منتهى هجيج حمود العنزي

خلود محسن هميج المطيري

خديجة محمد سعيد العتيبي

نورة راشد ناصر الرقيب

عويشه عايض عواض المطيري

تهاني فهد راشد الرشيدي

شوق شافي ناصر الخالدي

البندري مفلح ناصر العجمي

سارة محمد حسين الكندري

اسما غازي مشعان الديحاني

البندري فلاح هادي الرشيدي

جاسم اياد جاسم المجبل

سلمى سعود عيد العازمي

فيحان عبد المحسن فيحان العتيبي

صيتة فهد رتيبان العجمي

حسين فيصل يوسف الكوت

فهد ناصر محمد الكريباني

مزنة مسفر محسن العجمي

بدور حمد محمد الحميدي

شهد فلاح سليم الديحاني

مشاعل عبد الوهاب فهد البارود

نورة دغش بويتل المطيري

جوهره اياد رمضان مشاري غلوم

مشاري محمد صالح الرومي

طيبة علي عبدالله الدهش

غالية عادل يوسف حسن

عبدالله محمد غلوم علي

دانة دليهى معجب الهاجري

فجر ناجي محمد عثمان الحبيشي

حنان مطلق زيد الصانع

امل مضحى بدير الماجدي

شوق مرزوق خليفة الصليلي

الهنوف فلاح عايض الجسار

روان يوسف فهيد الحريتى

يوسف عبد الكريم تقى علي

مها انقيص هادي الرشيدي

شروق عادل محمد بن غيث

فجر براك عتيق الصليلي

مريم محمد عبدالله العازمي

سارة عيد عتيق الحربي

شروق خليفة علي الطراروة

منار راشد ناصر الدغباسى

حنان محمد علي السعد

عائشة محمد راشد جريس

ريم سعد خالد الرشيدي

إسراء علي يوسف ابو غيث

حبيبه مقعد عبدالله العتيبي

شيخة ناصر فهيد العجمي

عواطف دغيم فاضل العتيبي

نورة مفرح طماح السبيعي

منيرة حمد حسين العجمي

منال علي سعد سالم

عائشة صالح عبدالعزيز الحربي

أمينة عبدالله دخيل العنزي

محمد حمود حامد العازمي

غدير ناصر جابر الوردان

لمي عبدالحميد منصور الصراف

بدرية ماطر فالح العازمي

نورة فراج فهاد العجمي

بشاير محمد عبدالله البلوشي

خلود غازي محمد الرشيدي

أمل فهد هزاع الحربي

منى رجعان ناصر البحيرى

حنان وليد يعقوب العبدالهادي

نورة فهد عبدالرحمن الشويب

فواز زايد حميد العازمي

دانة نبيل أحمد المهنا

انوار فيصل حمد الغضورى

سارة جمعان راشد العازمي

راشد أحمد فهد الرشيد

ديمه فواز عبدالله الديحاني

عنود محمد جلعود القحطاني

وضحة محمد خالد العواد

شيخة سليمان فهد الديحاني

هدى عبدالله فريح المطيري

اشواق مشعل عويد العازمي

ضحى جهاد فلاح العازمي

وسمية عساف ناصر الدوسري

دلال جبر مشعل العنزي

منيرة فايز جديع الوشيتان

نورا محمد راشد العنزي

مريم مشعل نداء المطيري

انوار عبدالله جابر العتيبي

دانة محمد حسين العازمي

سارة عامر محسن العجمي

طيبة عبد الوهاب عبدالحميد حسن

حصة هادي صياح العازمي

فيصل سعد فهد المويزري

خلود نايف فهد العلاطي

جواهر راشد عوض المهيميل

نورة مرزوق مطر العازمي

إيمان خلف محسن الحربي

شيمة محمد سالم المري

شهد عبدالله محمد اللميع

عبدالعزيز محمد عبد المجيد بوشهري

سارة عبدالحميد عثمان الجاسم

عايشة جابر محمد السعيدي

فهد علي عبدالرحمن الكوح

حنان خليف عيد الظفيري

خلود فرحان محمد الشمري

أبرار شاكر راشد العنزي

ضاري سعد ضحوي الرشيدي

مضاوي فايز خالد الغريب

بشاير سالم إبراهيم موسى

أحمد وليد هلال الدريويش

حصة ضيف الله عوض العنزي

فرح غنيم سعدون الرشيدي

نوير خالد حسين الثويني

ضاري صالح محمد الحبيب

عائشة سليمان محمد الخليفي

باسمة فارس عواد الضفيري

شهد محمد عوض العجمي

محمد فايز محمد البدهاوي

روان زيد ضويحي فرحان

أحمد صالح محمد النهام

بدر مزعل مهنا المزعل

أمل مزعل حويان العازمي

خالد ماجد مطلق العدوان

عبدالله صالح عبدالله الصفار

نايف مطلق ثابت العصيمي

جراح خليفة محمد المزعل

أسماء أحمد حسين سلمان

خلود مبارك جمعان الرشيدي

أحمد عبد اللطيف حمزة الجريدان

تهاني علي سيف الشبلى

تهاني منيف معوض الرشيدي

ريانه عبد اللطيف محمد الفرح

رحاب عبدالله بزيع المطيري

منال عبدالله محمد الراشد

عبدالرحمن فيصل محمد يعقوب بو حيمد

روان عادل عبدالرحمن حسن

مشاري ثايب عبدالله المطيري

علي سالم راشد بشير

تهاني خالد محمد المطيري

دانة خشمان محمد الهاجري

دانة خليل إبراهيم النجار

لطيفة سالم عبد اللطيف أحمد

زينب وليد عبدالعزيز ابداح

ضحى رعد محمد الهوشه

مها عيد بادي العتيبي

إيمان عبدالله سعد الدوسري

بشاير علي محمد الحبابي

سامية خالد عبدالله العتيبي

وضحة حفيض سالم العجمي

نجد منصور صليهم العجمي

مشاعل حمد محمد المانع

شوق خالد عثمان العازمي

أمل حمود حسين العازمي

فجر محمد علي المري

سلمى فهد صنت الديحاني

دلال مرزوق مسلم الهدية

موضي فهد خميس العجمي

شهد عبدالله سالم الكفيف

انوار خالد جهجاه الرشيدي

شوق راشد محمد امريعيه

هاجر خالد عبدالله الحربي

سارة محمد مشعان العجمي

حصة يوسف أحمد الأحمد

حليمة فالح براك العامر

وضحة فهد محمد الرميضي

العنود ركان خالد العجمي

سارة ناصر رفاعي العازمي

خلود خالد هتلان العازمي

مها أحمد مطلق العازمي

شهد جهاد مطلق الصلبي

مشاعل غالى رشيد العنزي

دلال محمد حجي العازمي

بدرية حماد محمد الكفيف

صيتة صقر سالم العجمي

أمثال طاحوس خالد العجمي

مريم حطاب سعد العازمي

جواهر محمد نشا القحطاني

مريم مسلم عايد العازمي

الهنوف عيد حزام العتيبي

شهد مانع عبدالله العجمي

العنود حسين تركي المطيري

جواهر مهدي مسفر مانع

نوف مناحي فهد الدوسري

تهاني محيا عمر الرشيدي

عفاف نشمي سمران العنزي

شروق عبدالله عبدالله ابو جامع

شيخة خالد منصور العجمي

سارة فلاح فهيد العجمي

منيرة عيد عيادة العازمي

سارة ماجد محمد السبيعي

انوار حمد هادي العجمي

حصة مهدي سلمان العازمي

سارة مرجى نافع المطيري

فاطمة مسند سند الهاجري

موضي محمد سالم العجمي

نورة عيد صنيدح العازمي

منال ناصر قبلان العازمي

رفعة لافي سلمان العازمي

سارة سعد راشد العازمي

البندري محمد بدر السبيعي

سارة محمد فالح الملعبى

رشا جمعان راشد العازمي

عهود جاسم زابن الرشيدي

عائشة نزال فخرى الرشيدي

هيا حمود حرفان الحرفه

خالد شنيان عبدالرحمن العتيبي

محمد وليد السيد الطبطبائى

عبدالعزيز محمد راشد الهيفى

مفرح عبيد مفرح الرشيدي

يعقوب يوسف منصور ذياب

عبدالله فايز محمد العوضي

أحمد ضياء غالب آل رشيد

علي حسين علي خاجه

ثامر محمد فلاح الراجحي

فواز سهيل عبد الرضا اسود

عبدالعزيز حبيب عبدالله المطيري

عبد المحسن بندر ماطر العنزي

محمد خليل إبراهيم حسين

خليفة عادل خليفة الخليفة

خالد محسن محمد العجمي

مجيد ثلاب ماجد الحربي

خالد بدر ناصر الصقعبي

فالح محمد فالح فهاد الضفيري

فهد سليمان جاسم الهنديانى

عبدالمحسن علي عشوي العنزي

خالد أحمد يوسف مراد

محمد جعفر محمد جمالى

عبدالرحمن صلاح راشد الجليبي

علي عادل عبدالعزيز بهبهاني

فيصل محمد ذعار الدوسري

عبدالله ناصر عبيد العنزي

حسين محسن علي المحمد علي

عبد الوهاب خالد ايوب القيص

أبرار عادل فلاح الرشيدي

عيدة علي مرزوق العازمي

عبد الوهاب درويش صالح درويش

أماني محمد كامل العنزي

مها حمد حمود العنزي

سمايل خالد حمد العدهان

عبير مرزوق عيد العازمي

عثمان جاسم محمد الهزيم

لطيفة خالد تركي المطيري

غدير أحمد مصطفى خلف

فجر عبدالعزيز عطية الحمدان

أشواق أنور مبارك مطيران العازمي

نور عادل أحمد الشهاب

دليل غازي مفرس العصيمي

نورة صالح حسين العجمي

محمد منصور محمد المري

محمد أحمد طه حسين

زهراء علي رضا علي

شهد جاسم محمد بو هادي

بدور سالم بدر الظفيري

وهب نواف غنام العنزي

دلال بدر عبدالله البارونى

دعاء مطر خلف الفضلي

نجلاء عبدالله حسين العجمي

بدرية ناصر عوض العنزي

نجد أحمد سعد فرج

بدر سالم عجنان العازمي

عبدالعزيز خالد عبد الصمد الدوسري

عبير فهد علي المطيري

أنفال عادل يوسف الصايغ

حصة علي سعد الهاجري

سارة مبارك ظاهر العازمي

اشواق حواس عواد العنزي

شيخة رياض بدر المرزوق

أنفال سلمان سعد الحضيري

ضاري انور محمد الأحمد

وضحة معكام ناصر العجمي

منيرة جاسم محمد الفيلكاوي

حصة مساعد إبراهيم الديولي

هلا مجعد عيد الرشيدي

مطلق مجبل مطلق عويمر

مريم حسين عبد المحسن القطان

حوراء إبراهيم مندنى أكبر

أصايل مطيران رمضان الحربي

العنود فيصل خالد السعيد

وسمية مشعل عبدالله المشعل

هديل محمد صالح العتيبي

دلال عبدالله محمد المطيري

بشاير عبدالله مرزوق المطيري

ريزه مبارك عبد الهادي العجمي

بدر ناصر جاسم القطان

عبدالرحمن خالد سلطان عبد ربه

مى فهد عبد اللطيف السعيد

نايف خلف نايف المطيري

راوية محمد عباس الشراح

مريم جمال محمود حسين

علي حسن عطية الشمري

مريم عواد عنتر الفكر الظفيري

فرح خالد مناحي المطيري

نوف عبدالله أحمد المكيمي

عبدالرحمن ضويحي عوض اجفيش

منى خلف زيد الجباري

غفران عبدالله شريف الخالدي

غزلان عيد سالم ثويب

رهف عبيد علي العتيبي

عهود محمد مبارك الختلان العازمي

زينب صلاح علي المحمد علي

نور صالح عبدالعزيز الخليفي

أمل محمد حرفان الهاجري

محمد ناشي محمد عنزه

فاطمة ظاهر رشيد الصليلي

نعيمة عبدالجبار فهد المضيان

ياسمين علي عبد الحسين غلوم

آلاء ناصر قاطع الشمري

فاطمة عبدالله هاشمي مرواني

مريم فيصل محمد الملا

فاطمة عامر مترك الهاجري

نورة غريب محمد العجمي

خلود فالح مطر المطيري

مقيضه نايف محمد العازمي

فريدة أحمد سبت الحيدري

حصة جاسم أحمد الوزق

نوير منيخر هدمول العازمي

دلال حسن عبدالكريم الفرحان

نور حامد محمد الماجدي

مثايل أحمد مسير العنزي

اصايل سعد متعب المطيري

فاطمة نواف اسماعيل أحمد اسماعيل

موضي محمد خليفة الشريدة

خلود مشرف مشيلح الديحاني

أسماء محمد محمد كميخ صغير

مها مطلق سهيل الشمري

جميلة سعد مبارك هويدي

بدور حسين حسين صالح

فاطمة يوسف هندى الحمدى

منيرة حمود عبدالله العمار

سارة عيسى علي الكندري

دلال مطلق سعود بو ظهير

سارة عبدالله محمد العيسى

دانة علي نايف الهاجري

شروق سعود مهدي العجمي

وداد علي لهمود الشمري

وضحة فراج عبدالله خالد العجمي

سعاد أحمد مشعاب بطيان

شيخة بدر يوسف اليعقوب

أسماء جبارة غنيم الماجدي

سارة فهيد فهد العازمي

نوف فارس فدعوس الحسيني

أميرة فالح دغيمان المطيري

غدير مبارك سعيد العازمي

مها فهد سميران الدوسري

نهى سلطان مسلط العفاسى

أحمد محمد ثاني التويتان

سعود عبدالعزيز سعود الجاسم

أحمد علي حسن الفارس

منيرة صالح إبراهيم الخراز

غدير سرحان نزال العنزي

عائشة عيسى عبدالله جابر

مناير مبارك علي هادي الشهري

زهراء محمد مندني الكنكوني

فيصل جاسم محمد المعلم

دلال عادل سعيد اسبيته

مشاعل عبدالرحمن محمد العبيدي

سارة جابر منيزل السعيدي

ريم عبدالعزيز أحمد الملا

فهد فواز حمود السمار

محمد فالح محمد العجمي

أحمد زيد علي الحربي

شيخة عبدالعزيز محمد البطي

خالد مهنا غازي مهنا المطيري

عبدالله فؤاد علي المرهون

محمد عبدالله عبد الرضا محمد

أسماء محمد بخيت العجمي

أزهار حمد مجيدل السليماني

العنود ثاني ساير جدعان

علي عبدالامير جاسم شهاب

شهد خالد سعود المطيري

ريم نادر نياف العتيبي

سارة محمد خلف الربيعة

عبدالعزيز محمد محسن العجمي

منال حاتم مهلى الرشيدي

حمدان حمد علي العجمي

حسين قاطع فنطل العنزي

جاسم محمد أحمد القطان

خديجة مصطفى خليل خليل

سارة حمد محمد العتيبي

ناصر فرحان نايف الظفيري

تحرير تركي محمود الغضورى

سعود مبارك شريدة المجدلي

روان عبدالهادي جاسر العنزي

براك فهد محمد الدريبان

حسين عباس غلوم حسين

فاطمة بدر عبد الرزاق السالم

ريم خالد سعد بزيع

لولوة وليد أحمد الحملي

نورة مطلق محمد شريد

هاجر عواد مضحي الفضلي

شوق عبدالعزيز جاسر الجاسر

شهد عجيل علي العجيل

أسماء محمد مياح العركى

سبيكة غازي عبدالرحمن البالول

موضي عبدالله عبدالرحمن الموسى

ريم أسامة سعود المجيبل

دانة عبدالله سليمان العازمي

شيماء بخيت سالم العجمي

دانة ثاري عبدالعزيز الحربي

فجر يوسف مبارك الهبيدة

حورية ذياب بركة المطيري

مها بدر عبدالله العجمي

ايلاف علي محمد الخباز

نادية مطلق شارع المطيري

وعد فواز عويض مقذل الديحاني

فيصل أحمد غلوم عبدالله

آيات عبدالعزيز محمد جمشير

ليلى عبدالرزاق إبراهيم السلمان

مريم حمود حميد الديحاني

سارة سلمان سالم العازمي

حمد أحمد عبد اللطيف السعيد

جميلة برجس عبدالله العجمي

مريم مبارك رجعان الحبيني العازمي

عبدالعزيز وليد خلف الفرحان

بتول عدنان إبراهيم القلاف

آمنة عبد الحسين محمد عاشور

منيرة سعد عبدالله الطويل العجمي

سعود خالد صيوان الخالدي

خديجة فليح عواض المطيري

إيمان سلطان محمد المطيري

سلمان خالد زامل الزامل

غدير محسن لافي العازمي

منيرة محمد بدر مفرح

العنود عناد خلف العنزي

تحرير ضيف الله مجبل الرشيدي

فاطمة مختار غلوم قاسم

حصة عماد عبدالله العصيمي

سارة صالح سعود العنبرى

عبدالله نجم عبدالله الشراح

أبرار حسن إبراهيم الكندري

نوف عبدالحميد جابر العيدان

لولوة عبدالله عوض المطيري

سلطان جابر عطشان العنزي

عذاري هادي سالم العجمي

حنين مذكر سيف العتيبي

أسماء فايز عايض الديحاني

فاطمة أحمد محمد الخالدي

أميرة فهد عواض المطيري

املاك محمد محسن الشامري

جواهر زبن مناور الرشيدي

سارة فهد صالح الصالح الهزاع

نورة حسين ارحمة لحدان

سارة بدر أحمد القويعي

حمود كتاب رهيف العجمي

أشواق عبدالله سعد العنزي

مريم عبدالعزيز عبدالرحمن بوفرسن

يوسف حسين عبدالعزيز عبدالله المتروك

علي حسين أحمد دشتى

نورة ظارى مفلح المطيري

جمانة أحمد محمود الفداغ

فالح بدر فالح العتيبي

فاضل محمود جمعة عبدالله

غدير نايف محمد العازمي

مريم عباس خالد الديحاني

عهود عبدالله خليفة العازمي

تحرير مونس نافع السعيدي

ريم علي بريدان العازمي

بدرية هليل مطر الطواله

سارة صقر عواض الرشيدي

ياسمين أحمد حمود الفنينى

مريم مجيد جراغ الحداد

رشا يالوس نهار عضيدي

العنود عايض راشد المري

فرح عيد سالم البذال

وضحى جهيم ثائب الروقي

وسمية فهد حجرف العتيبي

أبرار عبدالله سالم الكفيف

سلمى أحمد ضيدان الوقيت

نور فيصل مشل العنزي

بتلة عبدالله صالح الحيان

العنود سعد ظمن العازمي

عبير ناصر مرزوق العازمي

هيا صغير فالح الدوسري

شيخة سالم فهاد العجمي

نجود فيصل جمعان العدواني

مريم هلال محياء الميمونى

عيدة مبارك طرجم السهلي

امل نافل عايض نافل الهبيدة

هديل هادي صالح العازمي

مريم بدر ماضي الغريب

مريم محمد حمود البذالي

زكية سعيد زيد الشمري

فاطمة سماح رابح الرشيدي

أفراح فلاح هاضل العازمي

إيمان محمد علوش العازمي

منى مصبح سعد العازمي

هاجر حميد محمد رضا

ملاك خالد عبدالله أبوعجيم

هدى عادل غلوم بولند

سارة ماجد عفاس الدوسري

عنود مرضي رفاعي العازمي

احلام سعد عواد العازمي

فرح سالم طلاع الصليلي

مريم جابر صالح المري

هديل هادي مطلق العازمي

مريم حمدان حسن العجمي

أمثال زايد هجاج المطيري

أفراح حجي حمود العازمي

بشاير بدر ناصر العازمي

عائشة صالح مرزوق العازمي

ايلاف فهد عيد الخالدي

هاجر ملفي عيد العازمي

عهود راجح داهم القحطاني

نصرة حواج مضحي العازمي

منية فهاد حسين العجمي

منيرة عبدالله محمد العازمي

زينب جاسم علي المرهون

فاطمة عبد الكريم حمد الشملان

فجر فالح فلاح العازمي

نوف عادل عايد العتيبي

سارة مناور فالح العازمي

عائشة مجبل مهنا العازمي

سارة عبد اللطيف عبد النبي الهندال

إيمان بداء جزاء معتوق

ريم بداح بجاد العتيبي

نجلاء ناشي عجل العازمي

فاطمة عيد معيض العازمي

مراحب حامد مطلق خليفة الصميعى

زينب علي سبتي البلوشي

سميحة فرج نادر فرج

ريم سلطان صقير المطيري

بشاير عبدالله سالم العازمي

سارة غازي هادي السعيدي

منى دالة حمود الرشيدي

وضحة نافع شباط العفاسي المطيري

منال مطلق سالم العازمي

دانة فهد محمد الدوسري

هديل مطلق شبيب العازمي

فاطمة محمد مدغم العازمي

عبير عوض مطر العازمي

الهنوف سحيم مطلق الرشيدي

العنود رفاعي فارس السهدي العازمي

أماني محمد سعد العازمي

هاجر راشد مانع العجمي

حصة ساير سالم الشمري

الجازي حمد علي العجمي

شهد حباب خالد المطيري

غالية راشد صالح المري

مريم سلمان رجعان العازمي

رحاب محماس عايض المطيري

منيرة بدر سلامة المطيري

منيرة عبدالله حمود المطيري

منيرة محمد غريب العجمي

مريم مناور فالح العازمي

تحرير منصور قنور العازمي

مشاعل مفلح عبدالله مجبل

بدور عطا الله كليب العنزي

رفعة امسيعيد محمد العازمي

عبير مفلح رجا العازمي

شوق خالد فالح العازمي

شهد عبدالله محمد عبدالله محمد

هدوة هادي ظافر العنزي

هيا عادل سالم الميع

أمل ماطر هجاج العازمي

أمل محمد شريدة العازمي

منى بدر عيد قريعيط

منال جالي عبدالله الرشيدي

فاطمة عادل مسلم الهدية

فاطمة ناصر حسين المطيري

دانة سالم فرحان العازمي

سمية فالح رفاعي المطيري

معصومة جاسم شافي العنزي

دانة سعد شافي الدوسري

هيا حمد عيد المخانجي

فاطمة ناصر صلبي العنزي

يوسف عبدالله خليل العوضي

دلال هادي حسين العجمي

سالم راضي مرزوق الطلح

أحمد وليد مساعد المبيلش

سالم يوسف محمد دشتي

فاطمة عبدالله عايش الشمالى

هاجر محمد عالي المطيري

فاطمة كمال علي أحمد

دلال أحمد يوسف الأنصاري

سلمان نايف سلمان الأحمد

بدر موسى سعدون الهاجري

طيبة عماد فايز الرفاعي

عبد الرزاق خالد علي العليان

عبدالعزيز عبدالله غازي المطيري

سعد نمشان سعود النمشان

وضحة هلال جزاع العتيبي

أحمد جواد جابر العتيبي

أحمد عبدالكريم فهد العنزي

روان صالح أحمد عبدالله

علي حسن أحمد الحمود

علي عبدالحميد علي حاجي

مريم حبيب محمد الحربي

صادق هاشم حبيب محمد

أحمد زايد حمد الداهوم العازمي

فاطمة علي أحمد البندري القطان

مفاز خالد أحمد دهراب

روان حسن عبدالرحمن محمود

عبدالله سامي فهد الجسار

علي محمود غلوم ندوم

سعد عبد الوهاب عبدالله الهندي

علي عبدالله جبر الحامد الشريف

سارة أحمد محمد العازمي

فهد عبدالله محمد الركيبى

دلال مروان يعقوب طالب

مهدي حامد عبدالحميد كاظم آل رشيد

إيمان علي مصطفى محمد

روان محمد غلوم هادي

سارة سعد حلوش الصانع

شيماء محمد أحمد ماجد

هدى خالد خضر الضفيري

سارة سعود عناد الخالدي

سعود يوسف سالم السند

عبدالعزيز سلطان إبراهيم علي

سعد يعقوب علي حسين

رهف صلاح الدين حجي المزين

عمر سعد صالح العليان

سليمان بدر سليمان كنكوني

بتول محمد غلوم قاسم

حوراء فيصل أحمد ال عباس

جميلة شويمى متروك العازمي

سالم فهد علي السالم

دلال سعد فرج العازمي

فاطمة شايع كامل الشمري

نورة عامر عايد المطيري

مها عبدالله نابى الدويلة

محمد عبدالهادي أحمد القلاف

هيا فيصل جمعة الحسينان

فضة عبدالرحمن محسن الحربي

فاطمة صالح محمد العنزي

الهنوف صالح محمد الفهد

منال عيد علي المرتجي

زينب عبدالله حسن الصايغ

ضحى علي حسن ابل

عبدالرحمن علي عباس البندري

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السويلم

هلا طلال هلال الرومي العجمي

طيبة اديب يوسف العلي

رقية محمد سالم الخترش

ريم راجح هندى الحربي

نوف عايش عيد المطيري

سارة حنيف مهدي العجمي

هيلة صلاح عبدالرحمن الكندري

عذاري محمد عايض العجمي

فيصل عبداللطيف علي السداح

منيرة ناصر حمود العجمي

وعد علي فرج العنزي

غازي فيصل علي شمس الدين

أحمد جاسم محمد المويل

ملاك سعد فهيد العجمي

فاطمة فهد راهي الفضلي

ريم خرصان سعود العجمي

البندري مبارك سرحان العنزي

لنا سعود عبد الرزاق الهاشم

اسرار بدر طاحوس مهدي الغريبه

حسين سالم حمزة الجميعى

فهد بجاد ناحي المطيري

محمد أحمد حسن محمد

أحمد عبدالله سالم المهدي

علي صالح منصور مسافر

بشاير خليفة محمد السنافى

محمد وليد داود الخراز

عبدالله خالد عبدالله شعبان

أحمد سعد محمد الحوطي

عبير براك مطلق العازمي

الشيماء عبد الوهاب علي الحمود

كوثر حسين نيروز اشكناني

فاطمة حصين مزعل السرهيد

أمل محمد حمود المشحن العازمي

منال علي جمعان العازمي

مريم علي عبدالرحمن عبدالله

ريم نواف عتقة العنزي

شيخة أحمد مدغم العازمي

حلا جرى سارى المطيري

مريم حامد دليم الرشيدي

غدير زيد مطلق المطيري

نورة عبدالله حوشان السويلم

عذاري فهد سالم العتيبي

دلال عيد مبارك العازمي

عبير جهز عياد ثامر

أماني عمر هلال المطيري

مريم عبدالله بادي العتيبي

منيرة مترك عبدان الدوسري

منال ديحان قصاب نفجان

منى أحمد خلف شريان

عهود مصلح دبشه الماجدي

حصة سالم سعيد الرشيدي

باسمة محمد فاروق محمد رشيد فتح الدين

العنود حسين حمد العنزي

مريم فهد محمد الخالدي

موضي محمد سعد ناشي

مريم مبارك فارس الحشار

فضيله مد الله فرحان الشمري

صيتة حمد سالم العجمي

البندري حمود هايف العتيبي

هديل فيصل مشعل العازمي

علياء عبدالله عبد الرزاق صالح

مشاعل خالد سهيل الرشيدي

سارة حمود فهد العتيبي

شيخة محمد خزيم العجمي

الهنوف فهد محمد فراس

هدى صنت شمروخ العتيبي

عذبيه عموش عميش المطيري

خلود ناصر محمد العازمي

فاطمة محمد عيد مبارك

ديمه سعد شافي الدوسري

جواهر ناصر جدعان العازمي

ندى حمد هاشم العنزي

ريم مطلق مروى العازمي

معالي مناور عوض المطيري

هيا سالم فهاد العجمي

نوف جابر صالح المري

دارين جالي فهد الجالي العازمي

سارة صنت دليم العازمي

لولوة ساير سالم الشمري

سارة دوخي عطية المطيري

رفعة صالح حسن العجمي

موزه بدر ثويني الثويني

شهد خالد هايف العازمي

وضحة سيف حصين الهاجري

سارة فايز هذال السبيعي

ابتسام زيد محمد المطيري

سارة مرزوق عياد الرشيدي

شيماء بجاد حميد العجمي

خلود مرزوق تركي العازمي

خلود خالد مجبل سبيل

هيا محمد علوش الهاجري

بتول عودة مريح شاهر

منيرة عبدالله مسفر العجمي

فاطمة فراج صلبوخ العازمي

الهام محمد شريدة العازمي

بشائر راشد محمد الرشيدي

هدى حمود بريدان العازمي

جميلة فهد عواض راشد

ريم مسفر حمد العجمي

نورة فالح سعد العازمي

غدير حمود بداح العازمي

سارة سعد نعير الهاجري

نوف نايف نزال العازمي

أسماء ذعار فهيد فهاد

فاطمة عبدالله عيد الزعبي

مشاعل فهد حسن العجمي

مشاعل عليان عايض الوهيدة

نورة عبيد حمد العجمي

سلمى حمود نجم الشمري

نادية هاني عبد الرضا غلوم

ابتسام سالم مسرع العجمي

شيخة أحمد صالح السنى

منال عباس عبدالحميد الفايز

نورة وسمي ثويني العازمي

نوال محمد سالم العازمي

ريم ظاهر رتيبان الدوسري

روان سلطان سند عويض الديحاني

منار حجي مطلق الشمري

سارة منصور عودة الشمري

مريم سعد محمد ثاني

غدير عادل عبد الكريم أبو جابر

مها أحمد سعد الكحلاوى

مها عبيد محمد المويزري

مها سعود علي الرشيدي

وضحة محمد منصور الهاجري

سارة عيد حبيب حمود

عهد سعود راشد البذالي

هيا فهيد حمد الملهوف العازمي

فرح علي عبدالله العنزي

نورة شبيب مبارك العازمي

مني أحمد عبد الكريم حيدر

بشاير صالح فريح العنزي

فيروز قايد نايف الرشيدي

عنود أحمد خليل إبراهيم

أسماء بندر عبدالعزيز الشمري

فاطمة ناصر منصور العجمي

امل مبارك خلف الحربي

أسماء حمد صالح العجمي

راشد جاسم منصور القلاف

حسن عبد الحكيم محمد الخرس

فاطمة عبدالحميد عابدى

مشاري عصام عساف العنزي

فرح باسم محمد الرباح

عبدالرحمن مد الله عايض العنزي

فاطمة عبدالعزيز محمد البغلي

بدر مرزوق شليويح العتيبي

عمر عبدالعزيز حمود عبدالله الفرهود

فاطمة علي غازي العدواني

نواف فهد فهيد العازمي

عبدالله نواف ملعب الظفيري

ناصر مطلق عفار العتيبي

لجين جابر أحمد كمال

مريم مصطفى حسن القلاف

وفاء جبار حاجية حيدر

العنود عايض مسعود العتيبي

عنود صلاح علي كاظم الصالح

منيرة عادل عبدالله العنزي

شيماء عوض عايد الهاجري

بشاير مبارك اقرينى العازمي

دلال فيصل بدر الصباح

شروق محمد يوسف الشايجى

محمد عادل محمد الشهاب

اشواق منصور ناصر العتيبي

بتول عبدالله حيدر محمد

ألطاف يعقوب يوسف المفرج

سارة بدر سعود الرغيب

هديل شبيب مبارك الرشيدي

حسين عبدالله درويش صالح

امل ناصر عبدالله الثابت

وسمية مشخص خلف المطيري

فتون حسن عبدالله الحصينان

خالد فيصل بويتل البغيلي

فاطمة أحمد مرزوق العتيبي

عذاري عبدالرحمن عواد ربيج العتيبي

سارة أحمد عبد الحليم الراشد

آلاء بدر دعيج الفهد

روان عادل أحمد العبدالله

شيخة حمود ظاهر العازمي

شريفة فارس عبدالله المسبحى

سارة خالد ماجد الزعابى

عبدالله مصطفى أحمد المجادى

سارة منصور فراج العجمي

محمد بدر فاضل المزيدي

هيا خالد فراج العازمي

عهود عبيد جابر العجمي

روان خالد محمد الاستاد

محمد أحمد محمد المبارك

رفعة محمد شافي المتلقم العجمي

روان حمد مبارك الهاجري

سارة جاسم علي القلاف

سميه سعد عبدالله الفيلكاوي

ابتسام مطر سعود العنزي

البندري وليد عودة الشمري

مريم راشد مجبل مرزوق

جنيڤ عامر إبراهيم البلوشي

حوراء عدنان صدف البحراني

نادر رجاء عيد سرور

هاجر سليمان سالم العتيبي

عهد حمود منوخ المطيري

الجازي ضيف الله غدير الشمري

عهد خليفة حمدان المطيري

نادية اسماعيل مفلح العازمي

نورة هادي فلاح الحجرف

شيمه مطلق شنار الزعبي

شروق غلاب مصلح صالح الميموني

آمنة محسن بادي الفضلي

سارة فلاح ملوح العازمي

غدير محمود عبد اللطيف الموسى

رضوه حمود نافل بوحديده الرشيدي

عائشة نايف حمدان الشمري

رفعة عويس رويشد الرشيدي

زينب صالح عيسى البلوشي

أبرار إبراهيم عبدالله السلوم

فرح هادي فلاح العازمي

آمنة درويش علي المنصوري

بدور علي سارى الظفيري

طيبة قيس حمد الشطي

منيرة مزيد غزاي المطيري

روان حميد محمد المطيري

روان حمود منشد الخالدي

دلال رشيد مبارك الرشيدي

آمنة خضير عبد اللطيف الخالدي

فاطمة حمد سالم الناصر

نوف نايف هايف العازمي

سارة فهد مبخوت الدرعان

مراحب عايد جلفان الذايدي

البندري سعود عناد الخالدي

أبرار نايف عبدالله ناصر الرشيدي

سارة محمد سالم الدوسري

ريم عايد زعل الظفيري

دانة بدر نايف الكحلاوي

منيرة مشوط هاضل العازمي

عهد عبدالرحمن الحميدي المطيري

خلود حسين مانع العجمي

لطيفة جمال بندر الظفيري

لطيفة سعد مزبان الزهاميل

مرام مشعل صالح المطوطح

نوال سعيد سالم العجمي

تحرير مرشد راشد نويفل

موضي فيصل خالد المطيري

جواهر حمد سعيد الهاجري

روان إبراهيم عبدالهادي عبداللطيف سعد

بسمه ضيدان ناصر العجمي

حنان مساعد محمد الربيعان

مريم سالم فالح العجمي

روان فراج فيحان المطيري

نورة مجبل مبارك العازمي

شوق مشعل محمد المليفي

غدير يوسف علي العازمي

دلال محمد نزال العازمي

عهد محمد حجاب المطيري

النيره محمد الحميدي العجمي

عهد عواد خلف البرازي

رباب اسماعيل حسين السيد هاشم

أفراح علي مطر الهرشاني

فاطمة عادل حسين الناصر

حوراء عبد المحسن عبدالله جواهرى

حنان علي عثمان الفايز

نوف خالد ماجد العدواني

منيرة مفلح حمود ادبيس

منار خالد عتيق السليماني

مشاعل سعد دليم العازمي

فهد عبدالرحمن علي البشر

فاطمة عبد المحسن محمد الصفار

غدير محمد فرحان عبيد

هدير علي حمد العازمي

هيا محمد عبد المحسن بن رزق

جنان عبدالرضا حسن جرخى

غدير محمود حسين اتش

تهاني جويعد مطر جسار

شهد فالح سلطان السبيعي

زينب الحوراء بدر ياسين العريعر

شهد ثاني خلف الشمري

ريم مشعل براك الخالدي

عبير نايف عشوي العنزي

منى سعيد بلال سليمان

حنان يوسف عبدالله قعود

شيخة عبدالله محمد السعيدي

حصة فلاح ناصر الحيان

فاطمة عادل سالم عبدالله

سارة نجم عبدالله العنزي

حنان فالح شريدة الديحاني

سارة ضيدان رقدان المطيري

روان ناصر حسين الشمري

حوراء مصطفى عبد اللطيف الموسى

جواهر محمد حمد العجمي

نوف عيسى محمد الهولى

منال صياح عجيل الحربي

منيرة أحمد عبد المجيد بن حيدر

عهد فالح سلطان السبيعي

امل خيري دبيس الظفيري

ازهار مهاوش وقاف العنزي

فاطمة عبدالله علي الصدى

بتول طاهر عبدالمحسن الوزان

حوراء صلاح محمد القطان

شوق مزعل عطية ربيع

عبدالله طارق عبدالله عبدالعزيز الحوطى

مريم صلاح محمد العزران

عبدالرحمن صالح عوض الصابري

علي فيصل بويتل الرشيدي

ريان يوسف علي حسين

مسك مسلم فهد العجمي

عبدالله محمد ابو الحسن الهاشمي

فلاح خلف فلاح العتيبي

حمد فيصل محمد الجعفر

منيرة أحمد عثمان الرباح

عبدالله فهيد محمد الركيبى

روان عبدالرحمن مبارك عبدالرحمن مبارك

محمد لؤى عبدالرحمن التركيت

عبدالرحمن محمد حمود الركيبى

هديل سالم مسعود العازمي

روان عادل حسين مال الله

لولوة محمد أحمد العمر

نور خالد ناصر الرغيب

سارة رجا خزام القصير

إبراهيم عبدالحميد عبد اللطيف الحسينان

ايات حميد ياسين البناي

بدر عهدى سالم المطوع

زهراء عادل عبدالله المصيليخ

علي خالد عبدالله محمد

حنين عبد المجيد عبد الغفور العوضي

فهد عبدالرحمن سليمان الجريد

عبدالله حسن محمود شمس الدين

مريم صالح سليمان الخطاف

فهد أحمد سليمان الهطلاني

دانة عبد الناصر صالح السني

رفعة مبارك جويعد العجمي

عبدالله أحمد كاظم محمد حمود

دلال عبد الوهاب عبدالعزيز البدر

ياسمين صادق جعفر كمال

دلال خالد محمد جاسم بن حاي

عبدالله فهاد فلاح العجمي

أسماء مطيع حميد زيد

الجوهره مطر ادهام الزيد

نوف أحمد محمد عقلة

عيسى عبد العظيم محمد معرفى

حياه سلمان عبدالعزيز صالح

فهد عبدالرحمن خليفة المويجد

فاطمة فهد حسن العجمي

مريم حبيب عبدالرحمن نوري

في عبدالعزيز صقر الديحاني

منيرة خرصان سعود العجمي

آمنة علي عبدالله الكندري

منى ناصر قاطع الشمري

منى جابر زيد مكمخ

عهد كنعان فهاد الشمري

نرجس جاسم حسن الشواف

مها علي محمد العجمي

روان مجبل محمد المويسه

فاطمة معدي مصلح الرشيدي

مشاعل مطر سعود العنزي

فاطمة طلال فالح العنزي

علي فالح عبدالله حجيلان

نورة مطلق مضحي المطيري

دانة غانم خلف صلبوخ

خزنة ضحيان حواج العازمي

منار لافي عثمان الديحاني

سارة أحمد مطر العنزي

حنان دهام فهد العازمي

سيف سعد فرحان شخيب

فجر عادل خلف عبدالله

رهام محمد ناصر الرشيد

هديل هزاع نداء الديحاني

شيخة مطير هليل الحريجي

مريم قاسم جاسم محمد

إيمان فهيد حراس المطيري

زينب جابر مختار تقى

عائشة ناصر صالح الرشيدي

سارة عويض صالح الشلاحي

هدى جمال صالح الحداد

أسماء عايد ماطر العازمي

عائشة عبدالعزيز حسين الكندري

حربيه حمد عواض العازمي

خلود عبدالعزيز سعود عبدالعزيز

انوار عايد مطلق العازمي

ضحى تركي محيا العتيبي

مريم ناصر قبلان العازمي

فاطمة خلف عجيرم العازمي

إيمان فياض محمد العنزي

مريم محسن صنهات العتيبي

آيه عبدالعزيز علي بلوشي

عليا حميدان عجيرم العازمي

مشاعل عبدالله محمد السبيعي

فاطمة أسامة علي الفيلى

أفراح مبارك عبدالله السهلي

فجر مترك لافي الديحاني

رحاب مهدي مطلق المفرج

عبير رمضان سعود العنزي

ألطاف ضيدان عبدالله المطيري

ريم مبارك قناص المطيري

منال سعيد شمروخ المطيري

ألطاف نايف جازي الرشيدي

وداد حسين سلطان الشجاعي

مريم بدر محمد الفيلكاوي

فاطمة ناصر عبدالله الكندري

نورة محمد سعيد الرشيدي

أميرة الحميدي حسين المطيري

مها سعود قعيد العتيبي

مريم مشعان خلف العازمي

أنفال عيدان سعد الماجدي

مريم سعود عبدالله المحجان

سندس أحمد عبد المجيد حيدر

روان عثمان كامل القطان

عبدالرحمن فهد صالح الغيص

محمد سامي علي الفهد

محمد خالد سعد العريفي

بدر ناصر عوض المنير

مريم حسين حسن جمال

عالية ماجد ظافر الهاجري

عبدالله عنيزى محمد العنيزى

نورة خالد إبراهيم النوه

رباب عبدالعزيز أحمد البغلي

فهد خليل خلف حسين محمد

يوسف مناحي سعيد العنزي

شيخة نعيم سالم ال هيد

عبد القادر عبدالله سعد السهلاوى

إبراهيم محمد شديد السبيعي

نور سالم غازي البدر

حسن علي حميد التحو

محمد حمد محمد براك العجمي

نورا صالح محمد باتل

يوسف صالح حسن الغريب

روان يوسف سليمان السنين

حصة محمد فلاح الهاجري

شيخة حماد هندى العجمي

عبدالعزيز عيد شاطر العنزي

عبدالله طالب محمد الكندري

وليد عبداللطيف ناصر الزيد الناصر

محمد صباح خالد الصواغ

وضحة باسم محمد السراج

طلال نواف ملبس الفضلي

عبدالله فهاد عيادة الحربي

فيصل نوري خلف العنزي

شايع سامي شايع الماجد

فرحان طلق فرحان العازمي

مشعل حمود حمد بن عيسي

شهد يعقوب عبدالله الرشدان

جاسم عبدالعزيز جاسم الهاجري

أسامة هشام أحمد حديد

عيد عبدالله عيد العتيبي

ردينة محمود السيد مساعد الرفاعي

منار سلطان هليل بندر المطيري

هيا سعد عايد الشراكى

ناصر مشعل عادل جزاع

سندس يوسف ياسين البناي

دانة عبدالله فرج الهاجري

شروق محمد نهار العدواني

خالد بدر خالد الصواغ

أمثال خالد حمود الخالدي

روان جمال أحمد عبد الكريم إبراهيم الجطيلي

دلال مساعد عبد الكريم الفرحان

جميلة مبارك شاهر الهاجري

فيحه محمد مطر المطيري

استقلال محسن بادي الفضلي

عائشة عيادة ابريم معتوق العازمي

مريم نايف راضي المطيري

لطيفة فرج فيروز اليوحة

مريم سالم عبدالله السعدي

أماني خالد بدر المطيري

غدير رغيلان سعيد السليماني

ريم فلاح مسلم العازمي

سارة إبراهيم أحمد القطان

نورة صالح عبدالله المويزري

خديجة يوسف حسن رمضان

موضي شلاش سالم المنزل

لطيفة ناصر عبد المحسن الجريد

دلال فهيد منصور الجعيدي العازمي

كوثر عبد المجيد سالم علي

فاطمة حمزة عباس دشتى

الاء علي عبد اللطيف محمد

جابر سليمان زامل الرشيدي

فاطمة محمد قمبر علي

فاطمة يوسف حمد الجدى

عيسى الهيلم فهد غازي المطيري

علي محمد أمان سعيد

حمود أحمد حمود الغريبه

عبدالله جابر حسن المزدى

محمد سعود عايض الدوسري

سعد قطيم سعد المطيري

عثمان دعيج عثمان رجب السماعيل

إسراء مصطفى يعقوب حسن

مبارك يوسف حمود العيسى

عواد مسير عواد الخالدي

مشاري مشعل أحمد الفوزان

جمال فيصل أحمد المذكور

محمد جبر مبارك النصافى

دلال فيصل غانم الذياب

حسين علي ناجي القلاف

مسعود أحمد مبارك العيسي

هنوف سعد محمد هادي القحطاني

محمد عبدالله محمود الكندري

محمد شهاب أحمد العبد الرؤوف

عبدالله خالد عبدالله فتح الله

خزيم محمد خزيم العجمي

عبدالرحمن مساعد عمر خليفوه

إيمان محمد علي ميرزا

مراحب علي عتيق الديحاني

زهراء صالح عبد الجليل الجدي

عبدالله خلف عبدالله حسن

عبدالله جاسم عبد الرحيم عبدالله

فاطمة سالم خميس الدوب

مريم وليد عبد اللطيف النمش

عبدالله تركي علي ألعنزي

عبد المحسن دغيم عواد الصليلي

وليد خالد يوسف الحداد

عبدالعزيز أحمد محمد دوخي

سلمان مساعد خلف الدوسري

شروق عادل محمد الفيلى

علي مجيد حميد التحو

محمد أحمد عبدالعزيز المعجل

دلال محمد يوسف العروج

حسين علي فيصل بلام

مريم صالح مطلق الختلان

راشد عبدالله سلمان الظفيري

عبدالله علي خالد الزعبي

أحمد إبراهيم حمد العبود

نورة سلمان عاجل الضفيري

ألطاف غرير عياد العدواني

أسماء ناصر راشد الهاجري

عبد المحسن علي حسين حسين

عدنان عبد الرضا عباس صفر

فهد عبد الهادي محمد القحطاني

فهد أحمد يوسف المنصور

سناء خالد ابداح الهاجري

نورية سالم طاهر بوحمد

زيد عبد الامير عبدالله بوزيد

حبيبه راشد عبد الحسين الفودري

حصة عبد الرزاق عثمان مطر

فى خالد صالح الشعبان

فاطمة عبد الرضا عبدالله الصيرفي

حصة سامي عبدالله العجمي

خلود خالد صالح العبيدى

عبد الوهاب وليد عبد الوهاب الحداد

زهراء ناصر موسى الهزيم

شيخة عبدالعزيز عبدالله العبيد

شيخة عبدالرحمن مطلق العلي

حصة عبدالله أحمد عبد الشيخ

مريم محمد حمود الهيلع

أبرار جاسم محمد الكندي

الاء حمزة عباس البلوشي

مرام يوسف مجبل الغريافى

سارة حبيب ابريم العازمي

منال سعود عناد الخالدي

سارة محمد دخيل بداح

بشاير شقاحى صعفق الظفيري

وضحة سعود عامر العجمي

شيخة أحمد عبدالله العوضي

زينب أحمد عبدالله الصيرفي

عبير مبارك عقيل خليفة عقيل

أفراح عبدالله أحمد العبيد

وداد عايض محماس المطيري

هنوف أحمد سعد شحيتاوي العازمي

موضي جعفر سعد الهاجري

دلال فالح سعد العازمي

الجازي راشد محمد العجمي

أفراح بداح حمود المسيلم

مريم جمال صالح الضفيري

سارة ناصر سالم العجمي

سارة حمد مبارك العازمي

رفعة فهد علي العجمي

جميلة مطلق مهنا الرشيدي

سارة عبدالله بدر المطيري

بدور مطلق عليج عسكر

أماني فريح عواد العنزي

خديجة عبدالعزيز عبدالنبي بن نخي

فاطمة علي عبد الوهاب بحروه

مى صالح عواض الديحاني

ريم حمود خليفة الشمري

ريم مزيد مرزوق الجويدان

ثمنه علي حمدان العازمي

عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد الهندي

حمد صالح أحمد القلاف

حمد عبدالرحمن خليفة المويجد

أحمد جاسم محمد العطية

سارة عيسى دغيمان المطيري

عايد حسن عايد العنزي

محمد صالح محمد الدمخى

ناصر يوسف ناصر الطراروه

أحمد اعقيل شطي العنزي

مبارك مسلم أحمد المويل

عبدالله عادل طاهر النكاس

إبراهيم خليل إبراهيم حاجية

سلمان عبدالله سلمان التركي

ضحى سفيان بدر عبد الكريم

عائشة عبدالعزيز حسين الشعلان

مها محمد عبد الرزاق الشريم

فاطمة طالب صالح الصراف

شيخة سلمان عبدالعزيز الحلاوه

نورة انور علي المزيد

هبة حمود عبدالله التوحيد

مريم وليد عبدالحميد الصايغ

نمشه فهد هايف العجمي

عبدالعزيز محمد أشكناني

سارة سالم سعود العجمي

محمد عبدالله محمد المطوع

سارة انور خليفة اليتامى

سارة جاسم عبدالوهاب الخضر

شيخة محمد راشد خالد

محمد سليمان عبدالعزيز المطوع

فاطمة ادريس حسن الكندري

نور محمد عبداللطيف جاسم السجاري

فاطمة علي عبد المحسن بوحمد

عبدالرحمن إبراهيم عبدالله علي الكندري

سارة نبيل عبد المحسن الزامل

عبدالرحمن وائل عبد الوهاب الزواوي

يوسف عادل يوسف المزيدي

إيمان عبد الوهاب أحمد المطوع

علياء فهد مدعث العجمي

مروه فهد محمد المتروك

مسباح محمد مسباح المسباح

صالح ضيدان سالم العجمي

عبدالرحمن أحمد حامد المطيري

سارة مرتضى حسن حسين علي

علي محمد إبراهيم اشكناني

محمد عبد المحسن عبد اللطيف الخراز

هديل محمد علي العتيبي

حشان منصر مرزوق العجمي

عيسى مطلق راشد العازمي

بدور مناور عوض المطيري

عائشة علي عبد الهادي المري

عائشة ملوح خاتم العازمي

منى مرجع عايض الجويسري العازمي

ريم راشد دغمى الرشيدي

أصايل نواف غالب المطيري

دلال محمد فهد حمود

رهف خدعان محمد المطيري

مها نايف حميد الشمري

شوق يوسف عبدالرحمن الخلف

وجدان عبدالله ذياب العنزي

وفاء يوسف مانع المطيري

فهد أحمد عبدالله شعبان بوشهري

اشواق محمد دهام الرشيدي

مريم مشعل زاهي العازمي

آلاء سلطان حسن سلطان

ملاك سالم ناصر المري

عهود مبارك محمد العجمي

حنان عبدالله علي مراد الكندري

رشا عبدالله إبراهيم الرشيدي

هاجر فهران عبدالله العدواني

فجر شعلان عبيد الشمري

ايناس شاكر محمود عبدالعظيم

إيمان فراج حسين المرشاد

بشاير بدر ناصر رويعي

شوق سليمان مخلف المطيري

دانة فلاح علي الدماك

منيرة نواف طامي المطيري

لولوة محمد عبد اللطيف محمد

العنود عايض مناحي المطيري

شهد عبدالله محماس مهينى

سلمى مسفر فالح العازمي

منال مهدي محمد العازمي

عنود سعد حسين المرشاد

نوف فرحان مدلول الظفيري

عذاري خالد عويد الرشيدي

مها برجس ضاوي العتيبي

هلا وليد حسين الغريب

فاطمة الحميدي محمد المطيري

رغد مشاري عبدالله المطيري

هنوف محمد قبلان العازمي

مراحب فهد راشد الظفيري

فاطمة حمود فلاح السكران

مريم فهد حمود العتيبي

أصيله سلمان محمد الرويعي

شهد بدر صالح المطيري

مريم خالد كويمان العنزي

مريم منصور راشد نويفل

ملاك حمدي محمد الرشيدي

نورية رافع مطر العنزي

أبرار بدر ضيف الله العتيبي

سميرة فلاح فرحان العازمي

هديل ناصر فهيد العازمي

سارة محمد جعفر الهاجري

بنا راشد محمد العازمي

شروق محمد حمود الظفيري

رفعة ناصر صالح العجمي

عذاري عبدالله عايد الرشيدي

فاطمة لافي ضيف الله سيف العتيبي

بشاير فلاح مبارك العنزي

موضي عبدالرحمن مطلق الرشيدي

أمل فيصل مبارك الغريب

مها عواد ماضي التيسى

هنوف فهد علي العازمي

دلال محمد حمود العميره

روان الفوز راشد الظفيري

نورة أحمد عبدالله الميع

بشاير فهيد فالح العازمي

دلال بدر ناصر العدواني

مها مطرب بطيحان العازمي

لطيفة جمعة علي القديرى

ريم عايض مطلق العازمي

نوف حمد سالم القحطاني

فاطمة وليد دويان الشمري

دلال جابر عيد العازمي

مها راشد مانع مانع

سلطانه نواف لافي الرشيدي

بشاير أحمد مطلق العازمي

حنان فهيد هادي العازمي

دلال زايد عيد العازمي

ريم فهد جابر الشمري

فاطمة عبدالله سيد عباس القلاف

روان عادل يوسف الملا

سارة سالم راشد الرشيدي

مها سعد ناهى العازمي

مضاوي صالح عواد عويض العازمي

حصة ناصر فهيد رشوان العجمي

فرح خلف هادي العنزي

شوق محمد عايد الصليلي

مريم فهيد شافي العجمي

البندري محمد فهد البوص

حصة بدر علوش جويعد

وجدان عبد الهادي محمد المطيري

أسماء مصلح مذكر العجمي

أسماء مفرج عبدالرحمن المطيري

مها مفتاح عواد جردان

نورة عبدالله سعد العتيبي

ندى عبدالرحمن خالد العنزي

مها محمد حمد الهاجري

عالية مسفر بندر المطيري

فاطمة فهد خلف العنزي

داليه محمد ابداح الدوسري

ساير وليد خالد الساير

هيا علي حسين العجمي

وضحة محمد حمود السبيعي

سليمان صالح عبدالرحمن حسين

ليلي علي الهائي سحر

صفيه محمد أحمد الشاعر

إيمان محمد سالم العجمي

سليمان محمد غانم الوادي

احلام عبدالله طه ياسين

أمينة علي بدر جابر

عبدالله ماطر حسن الحربي

هديل عادل حسن الخياط

عبدالله سيف حسن محمد الكندري

بدر ناصر خلف الخلف

عبدالرحمن فهد علي الفيلكاوي

عبدالعزيز حربي ماطر الظفيري

سارة راشد محمد المنصور

ديمه جمال سعد الجناع

فاطمة إبراهيم أحمد الشمالى

ملاك طلال محمد العويهان

شيخة جاسم محمد العنجري

إسراء طارق خالد مال الله

أريج مسفر محمد العجمي

هيام عبدالله صالح الحربي

شيخة مناور يحيى البرازي

فجر عبدالله خالد الحجاج

سارة حسين عيد الرشيدي

حمد فالح محمد النفيسى

عبدالله خالد عبد المحسن الظاهر

محمد عبيد علي المطيري

سعد مطر سعود العنزي

ناصر أياد حسين الشواف

يوسف طاهر شاطر طاهر

حمد خير الله مهدي الشمري

وسمية حمدان بداح المطيري

بشاير عبد الكريم حسين العباد

لولوة شهاب صالح الشهاب

عنود ثاني خلف الشمري

أنفال حسن إبراهيم الفيلكاوي

ريم خالد ايوب القيص

في محمد باني الباني

فاطمة عبيد أحمد العازمي

سارة صياح جمعان العتيبي

مها جابر سلمان ناصر

فاطمة حميد فلاح العازمي

إيمان أحمد هلال الشمري

جواهر قبيل مطلق الشمري

سارة بخيت فهد العجمي

شهد تركي محيا العتيبي

نور بسام محمد حسن

العنود ردن عبدالله المطيري

إسراء مبارك مليحان الطومى

أماني نواف نهار المطيري

هيا هذال فهد العصيمي

نورة يوسف زايد الشرار

شمايل أحمد علي العازمي

آيات عبد الامير حبيب الإبراهيم

ضحى صباح سالم المسعود

سارة خليفة محمد الدبوس

فاطمة محمد سليمان السنين

عبد اللطيف حمد عيسى الكندري

امل فهد حامد العنزي

فهد سامي فهد الفهد

روان عبدالله حسين التركمانى

عبدالعزيز جمال عبدالله بوشهري

أحمد محمد حسين البلوشي

محمد أحمد حسين اشكناني

عباس علي حسين كمال قاسم

عبير عادل عبداللطيف المسباح

سلمى خالد عبدالله الخليفي

منيرة سالم ضافر الدوسري

أماني محمد تويم الهاجري

مريم سعود عبدالله سعد

فاطمة دخيل حسين العنزي

شهد عبيد الله أحمد الحقان

غزوى فاخر علوش المقاطى

غدير مطلق عبدالله العازمي

مريم فيصل خليل عبدالله

عائشة رشيد مهدي العازمي

منال مشعل تركي العنزي

جواهر سالم فهد هايف العجمي

أنفال محيا عميش العتيبي

مشاعل عبيد سعود المطيري

حنان عبد الرضا أحمد الهندباني

نمارق نايف منسي الشمري

امل عبدالله عيسى المطيري

فاطمة مفلح مطلق العازمي

شيماء محمد حسين عبدالله العجمي

أميرة مجبل عوض الرشيدي

ابتهال سعد يعقوب العتيبي

العنود هزاع عبدالله المطيري

كوثر علي حميد بو صفر

موضي معدي ميرز العازمي

هبة غازي عوض الرشيدي

إيمان عبدالله نابي الدويلة

ريم عكرش عيد محمد

أسماء ناصر حشر البرغش

وله أحمد خالد العرادة

وضحة خالد داهم القحطاني

مها ملفي دحيلان الحربي

عائشة مرزوق مبارك العازمي

زينب خالد عبد الواحد السدره

سارة ناصر جهز العتيبي

نيره مسفر محسن العجمي

دارين سيف راشد المطيري

هويه حسن سعيد العجمي

ثمينه سعيد زايد المطيري

مشاعل عيد سعدون الرشيدي

غنيمة شملان عبدالله المطيري

ملاك صلبوخ نملان الرويعي

عائشة حمد خلف العازمي

روان خالد عبد اللطيف بورسلي

دانة عبدالعزيز أحمد الوشمى

دلال نهار عتيق العازمي

ريم فهد مرضي الشريكه الرشيدي

ياسمين بدر خليف حجر

ميثاء عويضه خالد الهاجري

أنفال مخلف زيد الشمري

ريم راشد مطلق العازمي

حسناء علي محمد ثامر الراجحي

سارة عبدالله هذال العازمي

أفراح فالح خليفة الصواغ

سارة فهيد محسن الديحاني

نورة نصار مجبل العازمي

نورة فلاح راشد العازمي

وسمية جرى منصور الهاجري

سارة خالد وبران المعتقه

جميلة محمد سعيد الهاجري

نورة يوسف عاصي الميع

هاجر ملفي ضحوي العازمي

سارة فالح حمد العازمي

نجد عيد محيا العتيبي

ريم شباط سعد الميمونى

فوزية حمدان سواد المطيري

سعاد مطلق شبيب العازمي

نادية سعد رجا الرشيدي

نورة مبارك محمد العجمي

إيمان فلاح سالم العازمي

هاجر سامي مزرم السحلول

سارة ناصر حسن العجمي

عائشة فهد عيد الرشيدي

عائشة حامد عواد الهطلانى

منى خالد فلاح الهلفي

نوف مزعل لمام العازمي

رفعة محمد غنام العنزي

وضحة مبارك حسن الهاجري

سارة فيصل عزيز العتيبي

سارة حمود عبدالله الهاجري

مناير محمد علي المري

نورة طريم سيف العازمي

ضحى سعد محمد مجلاد

حياة عايد سعود العازمي

طفلة فهد عويض المطيري

منال محمد هادي الحربي

لطيفة عبيد سمير الحسيني

هاجر شافي الحميدي الفهد

وضحة مروى مارق العتيبي

مريم خالد محمد الهاجري

ميثه لافي مطلق الهلفي

نورة منيف علي المطيري

مريم عايض عويد الضفيري

سارة سلطان لافي العصيمي

منيرة هادي سالم العجمي

أنفال خالد عثمان الفايز

منال عبيد قطيم الشلاحي

نادية خالد معدي حمد الرشيدي

جواهر محمد خضير المويزري

رنا نواف ضيدان الجنفاوي

خديجة حامد مريف الحريجي

هاجر بطيحان قريان المطيري

ريم وليد منور المطيري

بتول خضر نايف الشمري

لطيفة عيسى دغيمان المطيري

أسماء سعد طلاق الهاجري

مريم وليد محمد الكندري

سلمى عبدالله سعد الوهيب

ريم شعيل دخيل الله السبيعي

نوال سالم فنيطل العازمي

صفيه نوري ناصر عيدان

عذاري عبدالله عبدالرحمن المسيعيد

ديمه جزا نهار المطيري

ريم عدنان عيسي الراشد

علي حسين كاظم القلاف

بدر طارق إبراهيم عبدالرحمن الماجد

رنيم وليد أحمد جاسم النصف

عبدالله محمد الهيلم الشمري

ناصر فالح دويح العجمي

سارة علي فاخر الخباز

أحمد محمد سلطان المانع

فاطمة جاسم محمد اكبر

منيرة ريكان مشوط العجمي

صيتة مرزوق صياح العتيبي

نورة يوسف محمد الناجم

مها محمد طليحان العنزي

ريم بدر عبد الهادي العازمي

احرار عبد اللطيف عباس القطان

وجدان أحمد مبارك العازمي

عبير صقر مفلح العازمي

حصة عبدالرحمن عبيد عبدالعزيز العتيبي

غدير بادي نهار العتيبي

اشواق عبيد مسعود العيبان

سارة حمد حمود العازمي

هديل راشد عبد الهادي الحجيلان

أسماء فهد ثامر العازمي

آلاء بندر عواد الشمري

ضحى أحمد سالم الصويلح

ريم فهد علي المطيري

هديل ناجي علي العازمي

ريم فيصل فالح الخميلي

نورة محمد عوض المحزوم

بدور لافي سعد الرشيدي

نوف فيصل سعود العتيبي

حنان أحمد مبارك الصانع

العنود غازي عديان المطيري

امل جمعان عجيرم العازمي

وجدان انور عبيد المطيري

ضحي إبراهيم صباح العدواني

دلال خالد غزاي الرشيدي

إيمان سالم شبيب حجيلان

أفراح بداح علي الهاملي

نوف أحمد عسكر العازمي

جواهر محمد شبيب الزعبي

دلال بداح ناصر العجمي

مراحب خالد مطر الماجدي

أنفال غازي عوض الرشيدي

شوق زيد محمد المطيري

مرام خالد مطلق العتيبي

ناهده عبدالله هاشم عبدالله الرفاعي

نورة محمد كميخ العجمي

أسماء عياضه عبدالله الرشيدي

بشاير ماضي سالم العازمي

عبير خليفة حمدان العازمي

مليحه فرج مجبل المطيري

دانة عبيد عيد العازمي

فايزة حمود محمد المطيري

سعاد خلف عبدالله معيبد

انوار سيف محمد العازمي

مريم عويس هادي الديحاني

فجر مسلم محمد الرمثان

امزان جمال مبارك الميع

ضحيه سالم سمري العازمي

ريم مسفر سعد الهاجري

هنادي سعود طلق العازمي

دانة مبارك سالم الهاجري

رهف نايف عايض العتيبي

اشواق خالد محمد السفيح

الهنوف عيد مفلح الجسار

سارة قبلان محمد العازمي

مشاعل سعد نايف الهاجري

تحرير سعود محمد العتيبي

سارة سفاح عبدالله العازمي

هديل زيد فرج الديحاني

نشمي عباس صالح العتيبي

جاسم خالد جاسم الطويرش

بدور عدنان ناصر العثمان

أحمد محمد أحمد محمد المضاحكه

أحمد جمال صالح التنيب

عبدالله حسين مجبل المطيري

عهد حمد أحمد العنزي

معالي محمد سامح الرشيدي

لولوة صالح ناصر الجغيف

منال فرحان عياط السبعه

امل أحمد علي عبدالرحمن

مها خليفة محسن العازمي

حنان فالح محمد العازمي

دلال راشد حشر كتال

بشاير حمدان عبدالله العازمي

دلال سالم أحمد السنان

فاطمة وليد محمد العلي

نوير صالح مفلح حمد

مريم سليمان حمد عبدالله

جميلة معجب شمروخ العتيبي

وضحة علي فهاد صغير

وسمية عبدالله سالم عبدالله الهاجري

أسماء منصور حسن العجمي

ملاك وليد أحمد الخشان

هاله صلاح أحمد الرشدان

العنود حمود محمد العازمي

أحمد عبد الواحد أحمد البزاز

إيمان علي منسي الدلمانى

شيخة مساعد محمد الربيعان

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الفارس

مريم انور سالم العياضي

منيرة أحمد عيسى مال الله

عبد الوهاب خالد عبدالله أحمد

منار سعود عوض الهلفى الرشيدي

شهد فالح نايف المطيري

رابعة عيسى أحمد الزاير

روان عبيد ضويحي السبيعي

معالي مسلط غازي المطيري

خلود ناصر حمد العنزي

هويه مهنا عبدالله الهاجري

براك عبد المحسن صالح الضبيب

عيسى حسين محمد المطيري

شوق عبدالله حسن الزواوى

ناصر خالد عبدالله الشويع

شيخة غنيم هذال العيبان

حسين دغمى شديد العازمي

روان سمار فالح العتيبي

إسراء محمد خالد المير

شريفة عدنان محمد البلوشي

دانة عبدالرحمن جديعان العنزي

أبرار إبراهيم عبدالحميد أحمد

حصة نصر بدر الرومي

ثنوى عائد شريد المطيري

ليلى محمد حسين الرامزي

منيرة خالد مبارك المبارك

حوراء صالح عبدالله السيافى

بشائر فلاح فيحان المطيري

أحمد محمد عثمان الفيلكاوي

أمينة رفاعي بندر المطيري

غريب مجبل مسفر العنزي

فيصل رياض علي هاشم

اماني رشيدان سعد المطيري

نور عادل محمد النجاده

امل فالح غنيم العازمي

غدير فيصل محمد الصعيب

نوف خالد أحمد الأنصاري

هديل مشعل ذياب العنزي

هنوف مذكر سعود المطيري

شيخة أحمد عبدالله الفارسي

سندس حمزة عباس المحميد

انوار عقيل عبدالرحيم المطوع

زينب عبد الرسول جراغ الحداد

إيمان دخيل مانع العتيبي

عائشة حسين عبدالعزيز العبيد

اشجان يوسف حسين العياضى

مريم عبد اللطيف علي الجسار

منى جهيم عبيد العازمي

زينب عباس علي عباس

لطيفة خالد فلاح العميري

سارة جمال مهوس السعيد

إسراء عذبي عبدالكريم الملا

إيمان جعفر ناصر الأربش

محمود وحيد حبيب أسيرى

اوضاح حصين مطلق المفرج

مهدي حسين محمد مندني محمد

شهد رضا حسن حسين دشتي

مريم خليل يوسف عبدالله

جاسم أحمد جاسم الأنصاري

عبدالله جاسم محمد العبد الهادي

دلال محمد خميس الشويعر

أوضاح يوسف عتيق العنزي

خديجة عدنان سيد عبدالصمد سيد زاهد

فاطمة بدر خليفة الفرحان

عبدالله شاكر حسين سليم

ريما عسكر فالح المطيري

محسن فهد ناصر علي

انوار علي عبدالله درويش

خالد خالد محمد الغملاس

إيمان مختار محمد حسين

أحمد محمد أحمد الشيباني

ريم فهد محارب العازمي

سارة عبد السلام معتوق الفضل

خديجة محمود كارون عبد السيد

خالد محمد مدعث الدوسري

شهد خالد غالب المطيري

ياسمين جواد حسين عبد الرضا

أبرار حسين علي الحرز

أنفال عبدالعزيز يعقوب علي

عائشة وليد علي الحساوي

لولوة جمال إبراهيم الربيع

زينب عبدالله حسن تقي

أمثال متعب راشد المطيري

حسين صلاح فهد المحمد

سلطان تركي خالد الديحاني

هناى صياح خالد المطيري

أمينة بدر مبارك عبدالرحمن مبارك

زينب علي علي باقر

فاطمة عبدالله عيسى حسين الصراف

كوثر هادي إبراهيم المرزوق

عائشة محمد سعيد العتيبي

دلال محمد فالح الصويلح

زهراء جابر اسماعيل القلاف

شيخة عبدالله سبهان الديحاني

محمد عبدالله راشد الهاجري

أسماء غلاب سرور المطيري

مشاعل مضف طاهر واوان ضيدان الشمري

مريم محمد يوسف الشطي

بجاد سعد مشعان العتيبي

هيا سليمان عبدالعزيز عبدالكريم الماضي

أسماء إبراهيم علي فريدون

انتصار سلطان خلف العدواني

عيسى عدنان محمود خشاوى

شيخة عبدالله سعد الضامر

كوثر عادل إبراهيم علي

فجر حسين أحمد البغلي

مريم اسماعيل بندر السلمان

مي علي محمد مناور الشمري

عبدالله محمد عبد الرحيم معرفى

شيماء محمد عبدالله حسين

أسماء فراج دويبى المطيري

حصة يوسف محمد الخنينى

عبد اللطيف شايم معتق الرشيدي

طيبة عبدالعزيز عبدالله الضعيان

حمود منصور أحمد المحارب الحمود

سارة دحام حميد الشمري

فاطمة أحمد عباس الدوسري

زهراء محمد عبدالرضا حسن

آمنة أحمد علي المحميد

منور عبدالعالي منور المطيري

أمينة عبد اللطيف علي الكندري

منار حسين محمود الفودري

شوق طه يوسف الحساوى

سمية سامي عبدالعزيز الخترش

اوضاح علي أحمد العبيد

روان عدنان جاسم الرهيف

عبدالرحمن عادل ثنيان الاذينه

نور أحمد عبدالعزيز محمود بوشهري

فاطمة جعفر حسين عبدالله

في مخيط عبدالله ابوصليب المطيري

آلاء أحمد مرزوق العازمي

منيرة اشلاش حفر ابوشيبة

هناء فيصل محمد بوعباس

محمد بكر سليم الديحاني

منيرة بدر حمود الزيد الناصر

فجر ارشود جديعان العنزي

منيرة عدنان عبدالعزيز الصباح

عبدالعزيز محمد عبدالوهاب محمد

مروه عدنان علي القلاف

يوسف أحمد يوسف الملا

سارة شويطر سعدي المطيري

لطيفة مفرج مبارك الجرى

منال صالح عبدالله المبايعى

عذوب سليمان نصار الحريتى

محمد سالم جاسم مولاني

نورية قيس بطي العتيبي

سوسن فهد عبدالله الرشيدي

إسراء عزت جعفر العريان

ريم طلق محمد المرجى الرشيدي

سندس عبدالله عبد المحسن الفضلي

دردانة محمد حسين دشتي

سلطان بداح راشد العجمي

فاطمة الزهراء عبد الرضا يعقوب جراغ الحداد

بدر خالد سعود الطريقي

مريم عادل عباس المويل

فاطمة جاسم هلال الشمري

آمنة علي شعبان عباس

يوسف أحمد جعفر الحسن

دانة امين صالح سلطان

بشاير عبد اللطيف محمد الدبيان

فهد خلف صالح الخرينج

فرح حمزة عباس الاستاذ

فاطمة محمد سيد علي العلوي

عبد المحسن حسن محمد الباذر

وفاء إبراهيم عجيل الشمري

فاطمة حمزة عباس الخياط

مريم بندر غازي محمد

ناصر رياض سالم القاسمي

إيمان عبدالهادي سيف البذالي

زهرة أحمد حسين عواد

فيصل أحمد عبدالرحمن الغريب

دلال طارق خليفة الدغيشم

انوار مقامس فاضل مقامس

عقيل عبدالمحسن علي شاغولى

نواف علي ربيح الرشيدي

نورة راشد صفوق السعيدي

فهد خليفة حمدان الجدعان

عبدالعزيز عبدالله محمد الرشيدي

آلاء محمد عبد الخضر أكبر

بدر أحمد حمدان المطيري

عبدالله سطام فهاد العازمي

ايلاف محمد عقيل خليفة

حسين محسن سعد العجمي

فرح عيد جويعد الظفيري

شهد فايز محمد العنزي

فارس محمد أحمد الوقيان

أبرار بدر عبدالله العمار

عبد المحسن ماضي ادهيليس المطيري

إبراهيم عدنان إبراهيم طاهر

فاطمة أحمد إبراهيم أحمد

أبرار مناور سليمان السعيد

خليفة بدر محمد راشد الخلف

أسماء محمد حسين الريس

عبد الوهاب يوسف خالد العجيل

عبد الوهاب محمد عبدالرحمن العمهوج

دلال سعيد ساعد الحريجي

أبرار فاضل يوسف بورضا

أبرار محمد راشد آل بن علي

عائشة محمد مطلق العدواني

حصة عادل خالد العازمي

أسماء انور محمد الفهد

عبدالله سالم بهيش العازمي

مبارك حمود محمد المحجان

راكان فرج بلال المناعى

وضحة ناصر محمد الهاجري

فاضل يوسف ابل صادق

مريم حمد أحمد العمر

أميرة محمد عبد المحسن العتيبي

دلال سعود برجس القعمر

حصة نايف فرج الشمري

عبدالله محمد حسين دشتى

امل مهنا محمد القحطاني

ليالى ضحوي عوض الشمري

منال فلاح فهد العازمي

نوف خليف ناصر العازمي

ملاك ماجد محمد المطيري

فاضل رضا علي ميرزا

ريم فهد فيصل المطيري

زينب هاشم عبدالرسول الصفار

بشاير عايش جمعان غريب

عواطف علي عايد الرشيدي

روان نافع تنوش العنزي

ريم عقيل حاكم المهيني

فجر سعد شريدة المطيري

العنود سعد عبدالله القحطاني

شمايل صالح ناصر العدواني

شهد ناجي صاهود الصليلي

مضاوي ناصر كميخ العجمي

لولوة خالد عوض الخالدي

مستورة ناصر سالم الهاجري

رفاء أحمد بندر المطيري

غلا خليف نجر العتيبي

بسمة حمد صالح الجطيلى

وضحة تريحيب كروز العجمي

عبدالله عادل عباس كرم

وضحة فالح مطلق العازمي

مها مزيد عبدالعزيز المطيري

فواز سامي جاسم ملا يوسف

مي فهد فالح الرشيدي

وسمية حمد سالم العجمي

فاطمة فلاح سعيد المطيري

ديما محمد رشيد الظفيري

سلوى نبيل عبدالعزيز الحمود

مشاعل براك ناصر العازمي

علي عبد الكريم جاسم ابل

دانة عبدالله محمد الحملى

شوق نايف محمد الحربي

فهد أحمد جمعة حيدر علي

أسماء عبدالله معيكل العجمي

مريم نهار سعد العجمي

فاطمة الزهراء هاني مسلم المشموم

زينب موسى حمد الرشيدي

دينا خالد خليل الراشد

منيرة عايد سبيل العازمي

انوار نايف رشيد العنزي

روان عواد غنام العازمي

أنفال طالب خلف الظفيري

مريم خلف محسن الحربي

بشاير عجاب حامد الرشيدي

فى ثامر حبيب الخالدي

نورة محمد منصور الربيع

سارة فارس خليل الهندال

حسين شاكر علي حاجية

سارة محمد مدرك الخالدي

عبدالله عادل أحمد ابل

حلوان محمد دغش العجمي

حسن عبدالله عيسى فيروز

عبدالرحمن يوسف سالم الحشاش

عبدالرحمن خالد عبدالله عيسى

محمد عبدالعزيز سيد حسين سيد علي

موسى صالح محمد الاستاد

فهد عبد الرحيم محمد سالمين

فواز منصور كريدي السبيعي

عبدالله منصور عبد الرسول عوض

سعود عبدالعزيز حسن كلندر علي الكندري

يوسف محمد هلال الرومي

متعب أحمد متعب الشمري

ناصر عنيزان ناصر العجمي

بدر صلاح أحمد محمد

أحمد علي أحمد الكندري

فيصل نجيب عبدالرحمن سعيد

أنوار عبد السلام زفير العنزي

دانة حمود فهد الدباسى

أمل يوسف عبدالرضا الصفار

ريم حمد عبدالله العجيري

هديل مبارك مفلح مطلق الملحم العازمي

عبدالله صلاح يعقوب طالب

شهد محمد نايف العجمي

شيخة فريح نزال الهرشاني

فيصل مرزوق قعيد العتيبي

حنان خالد محمد الرشيدي

بتول حسن علي دشتي

بدر مطر سعيد مطر

مريم مراد عبدالله عبدالرحمن

شهد طلال زكي العقيلى

لمياء خالد جاسم محمد الرميضين

عالية حمود عوض المطيري

غنيمة انور حمد الشراح

دانة عبد اللطيف خالد المهيدب

شوق هادي سالم الشريع العازمي

دلال سالم سعود العازمي

لمياء محمد عبدالله الحويله

شيخة حسن غلوم علي

ضحى محمد طالب أحمد الملا

فرح راشد سعد البدى

بدور بدر محماس العتيبي

بدر محمد عباس منصوري

لطيفة محمد صالح المضيان

فضا خالد جاسم الفضالة

روان ترحيب علي المطيري

ملاك سالم دريول الشمري

دانة سالم علي محمد

فاطمة عماد جاسم المسعد

غدير محمد إبراهيم رضا

مريم إبراهيم عبدالعزيز غازي

نسيبه خالد مساعد العبد الاله

شيماء عبدالله مطر العنتري

وسمية راشد عبدالله العجمي

مريم سعد فهد السهلي

غنيمة حمود محمد الحمدان

سارة سلمان عبدالله القلاف

مريم زياد مساعد المجرن

سليمان محمد ناصر الحقان

رغد يعقوب عبدالعزيز الهاجري

مريم جمال محمد العوضي

صديقه باقر طالب بهبهاني

نورة مبارك عبيد المطيري

منى محمد ضيف الله العنزي

أنوار محمد أحمد الصفران

علي داود علي محمد

عذوب فيصل عبدالله السعيد

نورة محمد تركي المطيري

شيخة يوسف محمد الجريوى

محمد ضياء محمد المطوع

راكان مبارك فارس الدويهيس

زينب وليد أحمد سلمان

يوسف حمدان إبراهيم العتيبي

فاطمة شملان عقيل المطيري

رائد مشرف حسن العجمي

مقرن حمود عماش الحربي

خالد نايف حسين العجمي

أحمد شهاب أحمد اشكنانى

مبارك بدر مبارك العصفور

دانة صلاح عيسى الثويني

شيماء عبدالعزيز محمد الكندري

محمد حسين اسماعيل اسماعيل

يوسف أحمد هايف أباذراع الظفيري

شهد خالد حنيف حنيف

طلال فيصل جابر المطيري

شوق ماجد عبد الكريم العنزي

فهد حمد محمد الدوسري

ايات أحمد جاسم الشمري

سعود عبدالله سعود العتيبي

لولوة ضرار علي الملا علي

عبدالله أحمد عبدالحميد العمانى

محمد مشعل مهدي جوهر حياة

ناصر علي حسن المعيلى

عبدالله عايد نهار الذايدى

محمد اردينى الحميدي العتيبي

محمد عبدالله محمد الحشاش

محمد شهاب أحمد محمد خالد

حنين سمير عبدالحميد الحمر

نايف بدر هيف الحجرف

بدر جاسم علي البحوه

فهد فرحان راشد الطيار العنزي

أحمد محمد عطية العطية

عبدالله عثمان علي العثمان

عبدالعزيز خالد مبارك المشيلح

نورية ضيف الله فريح الرشيدي

ياسمين مظهر عبدالعزيز بو عباس

فوزية خالد عبدالله صباح الناصر الصباح

حمود فواز صالح الاثرى

أحمد فيحان هايف الجميلي

روان علي سليمان المسيليم

فهد عبدالله علي العجمي

رقية خالد ضويحي الرسيس

شيرين يوسف عبد الرضا غلوم

بشاير باسم حسين الكندري

محمد سعد مقعد العتيبي

سطام محمد عبدالله المري

محمد إبراهيم عبد الامير بنيان

محمد ماجد عيد العتيبي

منيرة بدر خالد المخيزيم

نور عامر اسماعيل الشرهان

عادل عبدالله عباس محمد

أحمد ماجد عيد العتيبي

حوراء جواد عبد الوهاب العوض

غدير علي عبدالله هادي

أسماء خليفة ملا عيسى عبدالله

هنادي عشوي حميد العنزي

فاطمة أحمد عبدالله الكندري

فيصل عبد الخضر يعقوب قاسم الصراف

عبدالرحمن خالد صلاح الريس

إيمان ناصر ردن المطيري

أمثال محمد فلاح الرشيدي

شيخة محمد نهار العدواني

فاطمة عدنان عيسى الاربش

شهد علي مرضى العنزي

محمد دبيان عوض المطيري

أناف جمال مصطفى الزهير

بيبى اسامة علي الفيلى

سارة يوسف محمد الهولى

بدر حسين علي الكنكونى

عائشة خالد يوسف العنزي

سارة بدر سعد الدوسري

مريم عبدالله محمد الهنيدي

فهد تركي مجبل العنزي

شوق فهد سعد العازمي

أبرار محمد مالح الخالدي

حسن بدر محمد الشمالي

هند مجبل محمد العنزي

فاطمة نايف ربح العنزي

عبد اللطيف حسن غلوم محمد

أحمد مريبد سعيد السويجي المطيري



وزارة الشؤون الإجتماعية

نورة حمود حسن المطيري

ريم فهد ضحوي الظفيري

نورة اسماعيل تميم الدوسري

مشاعل نهار سعد العجمي

أفراح سالم فلاح الرشيدي

أمثال مجبل حمود المجاوب

نورة خالد ماضي المطيري

مها مثعي خالد الديحاني

موضي جمال خليل محمد

دلال نافع محمد الفهيد

فاطمة مطلق حمود الخرينج

آمنة بدر طاهر بوفتين

مشاعل مرزوق مطلق العازمي

حمد فلاح محمد جحيل

خليفة جلال فتحي خليفة

سبيكه إبراهيم سلطان السدانى

مثايل مبارك نغيمش الشمري

شعاع معيدى زيد البصمان

بشرى علي عباس دشتى

منى وسمي فرج الشمري

فاطمة حسين محمد أحمد المنصور

امل جمعان راشد العازمي

مريم خالد عبدالله الخياط

عذاري محزم علي السهلي

ماجدة حسين ثويني الهرشاني

ليلى سالم محمد بوعباس

شيخة عبدالله محمد اليعقوب

دانة سعد محمد الشويعي

مضاوي خالد عمر العتيبي

حنان حمد سلمان الخواري

طلال مشعل عبدالعزيز الحربي

فاطمة حسن علي عبدالله

أفنان فريد سعود العنزي

هند منيف محمد المطيري

تسنيم اسماعيل يعقوب الفيلكاوي

سعاد غالب عبد الكريم الصالح



وزارة الصحة

زينب فهيد دغيم العدواني

نوف علي حمدان الشمري

منيرة فلاح الحميدي العجمي

نجد حضرم حسن العتيبي

وداد مفرح فهيد الهاجري

سارة خالد محمد الناصر

روعة ماهر يوسف الرضوان

نورا سلمان عبدالرحمن اليوسف

لينا ماضي ضافى القحطاني

حصة عادل عيد العدواني

جنان عادل سعيد الحضرمى

فاطمة فاضل عباس اكبر

أنفال عبد الكريم خضر عايد

دعاء وليد عبدالله بو ربيع

نورة حمد علي المجرن

عذاري عادل فالح العجمي

سارة سالم حمود الحبيني

شهد مشعل شجاع العتيبي

ملاك فدغم صاهود المطيري

رحاب حمد مسفر الحريجي

أنفال عبدالعزيز أحمد حسين

تحرير فرج حصينى العنزي

مها مزعل زبن عماشالشمري

إيمان يعقوب محمد اللوغاني

شهد خالد سلمان الشعيب

فاطمة يوسف محمد الهاجري

شموخ نواف بطي المطيري

غالية عايد شباب الهاجري

أمل سلمان راشد البطحانى

غزلان حامد زبن الجنفاوي

فاطمة عادل بدر الصليلي

هيا عبد الهادي حمد الهاجري

عالية علي جوهر أحمد جوهر

جنان محمد أحمد العثمان

أنفال فالح محمد القحطاني

لولوة علي منصور الخليفي

سارة علي حمود العازمي

سارة محمد سليمان الحميدان

بشاير حسن حمد الدوسري

شريفة عادل حسن عبدالمحسن رمضان

وطفه صالح خلف سلامة

أماني راشد معيجل العنزي

نوال براك كنيهر الشمري

هاجر أحمد عيسى العود

أشواق سعد جار الله الحسيني

حنان محمد عبدالعزيز المطيري

بشاير محمد إبراهيم العنزي

سارة مشاري الحميدي المطيري

فهد علي فهيد العجمي

مريم عدنان محمد العصفور

جميلة صنت متعب شرار المطيري

منيرة صالح خليف العنزي

حصة محمد مانع العجمي

نورة عبدالله مدوس الدوسري

دانة يوسف سليمان العمر

آلاء نبيل غانم الارملي

عائشة فتحي علي المكيمى

اروى عبدالرحمن صالح العواد

حصة عبد اللطيف عبد المحسن العيد

سارة محمد صالح حسين كلبان

خالد محمد عزم الهاجري

تهاني محمد دهداب الروضان

أسماء صالح كهيد السعيدي

أنفال عادل حزمان العازمي

أسماء حمود منيخر العنزي

خزنة أحمد سعد الصنوين

أنوار شفاء الهيلم العنزي

هديل سلطان نواف العنزي

بلقيس موسي صقر السعيدي

روان فهاد هادي العنزي

قبله فهد سيف الدوسري

محمد طلال محمد الشعلان

شريفة عبدالله محمد عبدالله محمد

هبة ناصر خير الله الشمري

فرح سالم بندر الفضلي

ألطاف علي يحيي الرشيدي

انور محمد حسين كمال

حسين علي حسين عابدين

منال سالم فراج البواردي العازمي

أصايل مجبل فهيد المطيري

مي نواف عبدالرحمن الخالدي

ميثه سعد محمد العازمي

سارة ماطر عوض الظفيري

حمدة معوض حثلين الرشيدي

تهاني سالم ناصر العجمي

خلود فهد عبدالله العازمي

فاطمة أحمد ناشي الرشيدي

مريم ناصر عواض العتيبي

حنين عادل عيد المرتجى

سارة فهد هلال الحربي

منيرة عبيد سمير الحسيني

عبدالله ملفي جفينان العازمي

يوسف راضي فالح وسمي

علي خالد سعود العازمي

محمد مجبل سعد العازمي

هنوف عايد مطلق المطيري

مشاعل خليفة سعد عبيد

عزام عبد الهادي محمد العجمي

فهد ماضي فهد العازمي

عبدالعزيز ارشيد راشد الهيلع العازمي

ماجد ناصر يحيى العازمي

أحمد جابر سعد الميع

عبدالرحمن محمد سعد العازمي

زياد صالح سبيل العازمي

انوار مفلح حجي الرشيدي

مريم سعود فلاح الاصفر

شهد وليد بندر يوسف

خلود عبدالوهاب أحمد عبدالله

فيء يوسف أحمد بوسكندر

ريم صالح علي الخالدي

نورة راشد ناصر الخضر

أمثال جمعة ساير الظفيري

مها محمد فالح العازمي

دلال نبيل خالد السليمان

برده علي مانع العجمي

شيماء سحمي فيحان الهاجري

جميلة مطلق نفيخ العازمي

فاطمة خالد مبارك العازمي

ملاك محمد صالح المطيري

عجيبه فهد مبارك العازمي

فاطمة سعد خلف عبيد محمد

علياء محمد سالم فراسعامر

محمد محمود حسن الدابي

الهنوف سحيم غازي الرشيدي

دلال لافي هجاج العازمي

أسماء نهار عتيق العازمي

دلال عمر سابج الشقير

أبرار صنيهيت متعب المطيري

هاجر محمد ضاوي العصيمي

أنوار عيد عياد الرشيدي

إيمان فاضل جاسم بن حسين

رنا أحمد عبد الوهاب المنيس

لولوة مساعد حمود الشايجى

خالد زعل عبد المحسن العصيمي

عائشة علي عبد الهادي عبد اللطيف

أفنان فؤاد محمد علي

نورة سعود عبدالعزيز المخيطر

أنفال فوزان إبراهيم القريشي

مريم عبد الرسول عبد الامير الصيرفي

عهد محسن عبدالله العجمي

دانة خالد علي الملا

دلال جاسم محمد الراشد

أنفال ناصر غنيم ابوعنيج

سنابل فلاح مشلح الهاجري

هيا مصعب عطا السالم

اسيل محمد إبراهيم الهاجري

شوق عبدالعزيز غلوم عبدالله

مريم خالد أحمد المراد

مياده وسمي صالح محمد الزامل

حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله

معصومه حامد نايف الفضلي

عبير عبدالرزاق مشقاص الفجي

مرام نداء ناصر المطيري

فاطمة محمد مزيد المطيري

نورة خلف حمد الردهان

سارة يعقوب حبيب يوسف الجليجل

خديجة عباس إبراهيم سالم

وضحة عبدالله هادي العجمي

شيخة عبدالله مجبل المسيكان

دلال علي نجم العتال

فاطمة عبدالرحيم عبدالنبي بهبهاني

فرح ضاري راشد طاحوس

فجر محمد علي الوجهان

الاء علي حسين بن حسين

منيرة إبراهيم جعفر يوسف

خوله عبدالعزيز عبدالله التويجري

وضحة سعد عبدالله القحطاني

شذى حزام مطلق العجمي

انشراح صويان لافي الظفيري

سارة سامي مساعد الجزاف

حنان أحمد جاسم الأستاذ

جمانة جاسم عبدالخضر إبراهيم

عبد الهادي حسين عبد الهادي العجمي

يعقوب يوسف جمعة يوسف العيدان

انوار فؤاد محمد علي

بشاير عبدالله براك العتيبي

فجر علي سعد فرج

ضي محمد علي العجمي

فاطمة عبيد متلع العازمي

ريم خالد طحيمر الشمري

احلام علي محمد الهاجري

سارة خالد سعود العازمي

خديجة أحمد محمد الاثري

ريم محمد عواد العنزي

مريم محمد عبدالله الشمري

فاطمة سالم عبدالله العازمي

غدير خالد عبدالرسول الوزان

شهد محمد حربي السعدي

نوف سالم مسعود العجمي

مها مشعل حسين العدواني

منى محمد محسن العجمي

موضي مريزيق بنيه العازمي

تحرير غازي محمد الضليعى

مريم مسعد فيحان الديحاني

مريم فهد دغيم الداهوم

ياسمين ناصر راجح العجمي

هيا حمود مبارك دغمان

عليا خشمان عبدالله عبدالهادي

هيلا مبارك فالح العجمي

اسيل فيصل صالح الحربي

نور جواد حجي الفرحان

عبدالله عبداللطيف عبدالله القبندى

مريم مطر شنيف مطلق

غدير محمود عبد النبي الشيرازي

مروه سمير عبدالله الناصر

عبدالله أحمد محمد البناي

نشميه معلث صنهات الصليلي

يوسف عادل يوسف الصايغ

هيا إبراهيم أحمد البالول

مها هايف سالم الرجعان

بدور غالب سعود الرويلي

مزنة بدر إبراهيم العتيبي

هناء طحيش جحيش الرشيدي

صلاح ناصر عبدالعزيز الشميمري

فهد صغير راشد العجمي

لولوة حمد عبدالله القحطاني

غدير جعفر حسين عبدالله

احلام فيصل أحمد عيادة

حياه سلمان داود السنان

سارة صالح أحمد المقلد

دعاء عبدالله حسين سالمين

فرح إبراهيم خليل المزين

فجر فواز محمد الجعيب

نورة حمد مبارك الفجي

منال سليمان شعيب الطراروه

فجر محمد حامد المطيري

سارة صادق محمد حسن الشواف

دانة جلعود ضمن القحطاني

فهد حسن إبراهيم اليتامى

وضحة سعد ظاهر العازمي

حنان طرجم ضبيب العازمي

عزيزة محمد حمود هويشل

فيحاء عتيق سبيل المطيري

حصة فلاح فهيد المطيري

ريم حامد حمود الخرينج

الاء أحمد علي الضفيري

مها خالد علوش العازمي

ريم فالح بدر المطيري

سندس عماد صالح الماص

مها محمد عواد الظفيري

دلال طالب سعود النغيمش

نور ساكت هليل العنزي

منيرة يوسف عبدالله الحاتم

جميلة عبد اللطيف قاسم بولند

خلود محمد سعود الرويجح

شهامة حامد عبدالله النصر الله

في مزيد افنيطل البحا

لولوة عبدالله حسن محمد عبدالله

شريفة محمد عبدالله العوضي

أسماء إبراهيم عبدالله الحسينان

شهد محمد غازي عامر

منار سالم حمود العدواني

عزيزة دغيم سعود الضويحي

نجلاء محمد سالم العجمي

سندس عبد اللطيف عبد الكريم السندي

فاطمة حمدان فهد الصالح

نورة إبراهيم سعود الدويسان

عبدالعزيز عثمان جدعان الزهاميل

ارام انور عبدالرزاق عبدالكريم الياسين

مريم وليد خالد مال الله

أحمد خالد غنام الديكان

سارة مرزوق مزيد المطيري

سارة فهد محمد الحماد

طلال محمد مضحى العنزي

فاطمة أحمد خضير نهار

جمانة سالم عبدالله القلاف

مريم فرحان سلطان فرحان

مشاري فيصل خالد السعيد

أنفال بدر عبدالله العمار

خالد خلف عوض المطيري

زينب حسين علي الغربللى

فاطمة عبدالله عايض الهاجري

العنود فهد عبداللطيف بورسلى

فاطمة ناصر فالح الثاقب

أحمد مبارك بنيه العرف

الهام عبد المحسن محمد قمبر

شيمه نواف حبيب العنزي

أبرار نجيب ركاد العنزي

حصة عبدالله أفنيطل البحا

فاطمة ناصر علي عباس

لطيفة حمود سلمان الناجم

الاء عبدالله أحمد روح الدين

جميلة فالح عيد الهاجري

نوف صلاح علي العليوي

نوف خالد هايف عواد

روان تركي محمد المجليه العازمي

إيمان محمد ارشيد الضرباح

نوف غازي نومان الحربي

سارة مطارد خشمان عشيان

مراحب ناصر علي مطيران

شيماء محمد عيد البريكى

لطيفة محمد مرزوق العازمي

ظبيه هادي سالم العجمي

انجال محمد عبدالله العجمي

امل حايف كريدي الظفيري

مريم هجهوج سعود الرشيدي

أسماء فهد دومان الديحاني

منال محمد بداح العازمي

عواطف عياد ضيف الله العازمي

سارة فالح عياد المطيري

نورة سالم مطلب العازمي

ملاك مناور مسير الظفيري

أنفال عبدالله عبدالرحمن المطيري

مي ناصر محمد العجمي

بدرية عماش عايض الرشيدي

ريم فالح ملوح ونيان العازمي

صيتة رجا موسى العجمي

مريم مرثع محمد شبيب

نادية عادل مسلم الهدية

ريم عياد علي الرشيدي

أمينة سعود مساعد البناي

فجر راشد حسين راشد شديد العازمي

سارة فهيد حماد العجمي

عذاري لافي عيد العازمي

عائشة محمد دعيرم العجمي

تركيه محمد تركي العتيبي

أجيال ناصر صنيتان البرازي

خاتون راضي صالح العازمي

إيمان حمد علي العنزي

بشاير نايف ناصر العصيمي

منيرة مجبل عبدالرحمن ناهض

مريم مبارك فهد العجمي

عائشة ناصر سالم الشمري

منيرة عبدالله مطلق السبيعي

مها مانع حسين العجمي

فاطمة دوخى رفاعي الرشيدي

تهاني زامل علي العنزي

وجدان خالد عبدالرحمن الجمعة

سعدة عفاس عرمان العازمي

شيماء نايف هايف العازمي

خزنة جمال مطر المصيريع

منار حميد علي العنزي

اسيل مسير هلال الشمري

ملاك شاكر جدعان العتيبي

إيمان شبيب مرزوق سعود

مريم محمد فالح أبو غنيج

مريم مذهل نايف العازمي

منى علي سالم الرشيدي

روابي طلال مبارك العازمي

طلال بدر محمد المطيري

أبرار عبد الوهاب عباس العلي

هديل عجيل تركي الخالدي

فهد خالد فهد المطوع

ريم سالم مطلق الظفيري

إيمان عبدالعزيز عويد العنزي

مريم لافي صقر المطيري

تحرير خالد محمد الظفيري

سارة محمد فهد سيف بالود

انوار فهد محمد العجمي

منال أحمد شكحان العازمي

نورة أحمد سعد السويلم

أفنان فاروق صالح ملك

محمد خالد عبدالله الديحاني

غدير محمد عبد القادر الهندي

خديجة زكريا مهدي الموسوي

شهد عبد العظيم محمد جواد معرفى

بلقيس فيصل صالح الظفيري

إيمان أحمد محمد الناصر

طلال ضيف الله مطر العنزي

حنان جمال علي معرفى

محمد جواد سيد خلف سيد هاشم

شذى فهد خالد النامى

محمد راشد مجبل العازمي

أسماء خالد مطلق الديحاني

حصة عبدالله أحمد الصدى

افضال عيسى مبارك الفضالة

شروق فهد عايد العازمي

سمر خالد جاسم السعد

مى سعد مسلط السبيعي

غالية علي عبدالله المطيري

نور عبد الرزاق مال الله العلي

أفنان فيصل سعود الشمري

منار علي حسن الجاركي

هيا فيحان عبدالرحمن العنزي

شهد بدر سعود مالك الصباح

فاطمة عادل صالح الرفدي

عهود عبدالرحمن علي الأنصاري

فاطمة عبد الخالق عبد الرزاق هادي

حصة عبدالعزيز عبدالرزاق سعود البعيجان

خلود عبدالله عايد خلف السعيدي

زينب شافي حمد الشمري

نورة جاسم محمد البصيلى

انوار مبارك عوض الديحاني

مريم محمد جاسم الصقر الزايد

فاطمة رمضان عطا الله الصلبي

بدرية نمر محسن الشمري

إيمان مبارك سعود الشمري

ريهام مفلح فالح العازمي

أوضاح شهاب أحمد علي العبيدلي

أبرار خالد عوض الرشيدي

رحاب علي بدر الماجدي

لطيفة فراج فالح المطيري

سارة ذياب خميس سالم خميس

زينب سعيد سالم البدر

غالية علي فالح الميع

سارة نافل سعد العازمي

منيرة عبدالله محمد الهاجري

لطيفة فارس عيد الظفيري

حنان قبلان ناصر غربين

غدير إبراهيم محمد المزيدي

منال ثامر راشد ادريس

عائشة سعيد هلال المطيري

ليلى عبدالله حمود العفاسي

علي عاشور يعقوب حاجية

أفنان سامي سليمان الشهاب

سارة علي عبدالله الحوال

حصة فيصل عبدالرحمن عبد السلام

يعقوب جالى ضحوي الظفيري

سلطان محمد عبدالعزيز بوشهري

محمد يوسف مساعد العبيدان

أبرار خالد سعد الضفيري

شريفة عبد اللطيف عبدالله المجحم

شيخة علي حسين العمر

قتيبة طالب عبدالله الحسن

غدير طالب جاسم الحميدي

نورة راشد ذيب الهاجري

مريم صلاح عبدالرسول الجمعة

غدير فيصل ضاحي الفضلي

المها محسن عواض ذياب

شهد مسير عيد الظفيري

بشاير عوض فلاح العازمي

شيخة حمود عبدالله الهاجري

احلام عبدالله فرحان العنزي

ياسمين هادي ظاهر مركز

مريم خالد صالح البذال

سعاد سياف محمد العتيبي

نوال سالم هديسان الشمري

سارة محمد سليم السبيعي

هيا حسين سالم الميع

بشاير سعود محمد الدماج

احلام مزيد حمدان البذالي

مشاعل عبد الكريم محمد النمران

بدور رسام حسيان الدوسري

هنادي علي مفلح العازمي

وفاء مطلق مبارك العازمي

بتول فلاح فراج العازمي

مها طفيل محمد العازمي

نورة غازي سالم المطرفي العنزي

هيفاء علي عجمي المطيري

نورا أحمد منصور بذال الرشيدي

جواهر لطس مدغم العازمي

عائشة هليل مرشد فرحان

غدير سعد خلف العنزي

عائشة فهاد ناصر العازمي

منيرة فلاح غازي المطيري

عبير لافي محمد العازمي

بشاير فهد ناصر العجمي

شموخ محمد عبد الهادي العدواني

زكيه سعود عبدالعزيز فهد

منيرة عادل أحمد العبيد

عبير عبدالله عقيل الرويسان الظفيري

آمنة عادل عبدالله الخريف

جمانة أحمد جمال محمد جمال

أميرة عمر إبراهيم المرشود

أبرار عبدالله غازي العازمي

بدور خلف حروش العتيبي

زهراء أيوب فاضل التركمانى

مريم محمد أحمد المكيمي

بشاير فهد بين العجمي

دلال ناصر حمد الصبحان

لطيفة سالم يوسف المرزوق

سحر فايز صقر العتيبي

حنان خالد محمد علي أحمد

مها فيصل عبدالله الخرجى

زايد قحطان زايد العجمي

عبير عيسى راشد الهاجري

سارة عبدالله بدر المطيري

منار علي قاسم دشتى

مها فهد محمد العتيبي

شريفة حمود عبدالله الحميدي

جنان سامي سليمان الشهاب

فتون محمد حريمس العنزي

نورة عبدالله جابر الهاجري

دلال عبدالله فهد الطشة

عائشة فيحان نهار الحربي

ريم سعود كايد المطيري

نورة شريدة عتيج العازمي

غالية فرحان مطر الذايدى

عهد حامد زبن المطيري

سارة حمود نجم الشمري

مريم محمد ضيف الله العازمي

مريم منصور لافي محمد النجدي العنزي

مريم سعد سعود الماجدي

شهد عويد مبارك العرادة

دانة مبارك نايف الدوسري

أميرة عزيز سالم الذايدي

ريم راشد عبدالله الرشيدي

الجوهره إبراهيم راشد المري

عهود نايف قبلان الرشيدي

فاطمة جمال بندر عبدالله

منى فالح خليفة العازمي

نور محمد ماضي الغريب

سارة عبدالله ناصر الهاجري

ريم فهد شحاذ الصليلي

سارة حسين علي الرشيدي

خديجة عيد مناحي العازمي

انوار مرزوق مجبل عويمر

مراحب عبدالله مبارك المطيري

زينب إبراهيم عبدالامير بنيان

شريفة عبد الرزاق عبدالرحمن اليوسف

سارة خالد سلطان المطيري

مها معزى بادي العتيبي

سارة غربى خلف مبارك العازمي

غزلان سيف عبدالله الهاجري

بشاير ناصر مخلد المطيري

غدير مرزوق سعد الغريب

وضحة سيف ظاهر العازمي

سارة علي سعد العازمي

شهد عيد ثفنان العجمي

أنوار حمود مفرح العازمي

نشميه محمد برجس الدوسري

وجدان فالح حمد الهاجري

عائشة فراج حسين علي المرشاد

عهد محمد عيد فلاح

مريم عبيدان مرثع العازمي

منال بدر مصبح العازمي

سارة سالم سعد العجمي

غدير سالم سعد الحميدي

تهاني سعد مبارك مسعد

فاطمة ناصر محمد ال زمانان

شروق عايد خاتم الرشيدي

عائشة حسين علي العنزي

شاهه حمد فهد المطيري

انوار عادل مزيد العازمي

وضحة خالد مجهار الدوسري

نورة تركي ناصر الهاجري

غدير مطلق مرزوق العازمي

استقلال عارف دليم الماجدي

وصايف سعد عناد العنزي

نوير طلق شبيب الرشيدي

لطيفة حمود حماد العازمي

البندري مبارك نايف الدوسري

ألطاف غالب جاسم العنزي

أفراح شامخ التويخ الرشيدي

فهد شباب ضاوي العتيبي

سعد عزران سالم العازمي

ضاري عبدالله قنعص العازمي

طلال صقر شويمي العازمي

أفنان محمد راشد الصليلي

الاء حسين هادي الهاجري

نورة بدر ملهاب الرشيدي

نورة سعيد جابر العجمي

علي محمد عبدالله قنبر

زهراء إبراهيم عوض أحمد

نور حسين محمود أحمد الفودرى

محمد حسن موسى الحرز

روان فجحان خالد المخلد

جمانة حسين مالك حسين علي

لطيفة حسن حسين الكندري

مريم حسن طاهر الحرز

مريم بدر ناصر اسماعيل

هاجر أحمد عواض العازمي

أفنان عبدالله أحمد عبد القادر المحمد

دلال فيصل أحمد الخميس

سكينة علي هاشم حسين

مريم علي حسين الفيلكاوي

نورة فلاح جمعان العازمي

هيا وليد سالم الحربي

شهد عبدالعزيز شهاب الوهيب

هاشمية فؤاد حمزة خورشيد

عواطف تركي سعد العتيبي

شيخة صالح حسين الشطي

زينب زهير محمد الفيلى

هدى خالد عبدالعزيز البشاره

أسماء سيار راضي صلال

نورة فريح عوض الرشيدي

شيماء نواف صرد العنزي

اقدار محمد يحيى التميمي

محمد عدنان خالد الحجي

عهود أحمد حنون التميمي

منيرة نواف غازي الحربي

عبير مطلق شبيب العازمي

بدرية فهيد ضافر الدوسري

منال رشيد فرحان العازمي

سعد علي سعد العنزي

سالم سحمى محمد العجمي

وليد خالد سعد العازمي

فهد جابر عيد الشريع

يوسف فالح سيف العازمي

بدر أحمد حماد العازمي

عيد ضاوي سعود العازمي

محمد شبيب فلاح العازمي

شبيب فهيد عصفور العجمي

نايف محمد علي المري

حمد سالم محمد الهران

حسين راشد عبد الرحيم

الحوراء سمير محسن الجعفر

عبدالرحمن عادل عوض محمد

أحمد يوسف حسن إبراهيم

مرزوق عباس عيسى محمد الظفيري

خالد فيصل متروك العنزي

سعاد أحمد عبدالله التميمي

حسن أحمد البدر

حامد حسن إبراهيم معرفى

انغام عبدالله غانم الزعبي

وليد محمد أحمد بن سلامة

هدى محمد محسن العنزي

أسماء سعيد عابد سعيد

يسرا أحمد غانم عامر

سلطان عادل سلطان السلطان

صديقه أحمد علي محمد ندوم

علي صادق يوسف الباذر

يوسف ميثم بدر البلام

فجر فليج راهى الفضلي

بدور وليد حمد شايع إبراهيم

زهراء عبدالله غلوم البلوشي

فاطمة محمد إبراهيم البحراني

علي يونس بدر البلام

حنان صالح موسى راشد

جمانة يعقوب حبيب الإبراهيم

مريم علي إبراهيم الهولى

كويت عالية جاسم محمد المنيع

نور اكرم سلمان كريدي

دانة أحمد حمد الشمري

لولوة عطية محمد الشويحان

دانة عبد اللطيف محمد بن ثاني

نجود دهام مناع العجمي

محمد انور حسن الرميض

أفراح فايز علي المسيلم الرشيدي

مها فراج سعود السبيعي

سارة عبدالعزيز حمد الزعبي

نوف عيد فلاح العازمي

غزوه مخلد مطلق العتيبي

نورة محمد فالح الهاجري

منال محمد ناصر العازمي

مها مرضى عقيل العازمي

شهد فارس مفلح النامي

حصة طراد متعب الهذال

حصة عادل راضي العازمي

دلال فهد محمد العجمي

بتول جاعد حمود الرشيدي

عائشة مناور صنيتان الصليلي

منيرة جمعان مرضي العازمي

أمل أحمد هاجد الوطري

شيخة عبدالله سعد العجمي

سارة عواض مرزوق الميمونى

فرح عيد سعد العتيبي

بشاير محمد شديد الشمري

شيماء راشد محمد الرشيدي

عائشة مجبل جميعان الحربي

رشا سعد الحميدي العازمي

عائشة محمد عبدالله محمد

روان عبيد محمد العتيبي

منال حرباش فلاح العتيبي

غالية بدر مصبح العازمي

عبير جمعة ساير العنزي

روان أحمد حمود العدواني

أميرة رشيد فرحان العازمي

شيخة رضا خلف العنزي

ريم محمد مهدي العجمي

اقبال عادل دهام الظفيري

شيخة ناصر بداح الدوسري

وسمية محمد حمود السهلي

عفاف عيد مطلق العازمي

هلا سعد ماضي العدواني

البندري سلطان عايض المطيري

مريم أحمد محمد العجمي

جواهر فيحان ثامر العتيبي

سارة فهاد سالم العجمي

املاك خالد عواض العازمي

تهاني أحمد مسفر العرادة

شروق عشق علي المطيري

شوق سعد سعيد الرشيدي

رفعة فهيد فهد العجمي

فاطمة طلق علي العازمي

العنود عجيل عبدالله العنزي

شيخة خالد مهدي القحطاني

خلود نشمي مطير البذالي

عبدالله طارق عبدالله الراشد

صباح علي جابر الصباح

ريم فيصل محمد السريع

سيد هاشم ضياء الدين سيد علي الموسوي

فيصل نصر يعقوب النصرالله

ايات أحمد جواد العطار

مريم سند عبيد الله الديحاني

علي نظام أحمد الخياط

سارا محمد خالد العدواني

بدرية زعال صالح العنزي

آمنة محمد بردي المطوطح

مريم خالد سعود العمران

شيخة سعود هزاع المطيري

هبة عبدالكريم أحمد بوصلحه

زهراء عبدالله عيسى القلاف

فاطمة أحمد إبراهيم مراد

فوزية سيف علي المطيري

منى عبيد عيادة الرشيدي

عبير بابكر جعفر بابكر

نادية نافع خضير حسن

فضيله ناصر دلى العنزي

كريمه علي حمد الشمري

نوال رجاء سعود النومسى

صالح مرزوق رجعان الصواغ

أحمد محمد صالح العازمي

مبارك علي مبارك العازمي

عبدالرحمن نامي مفلح النامي

عبدالله فهد مصبح العازمي

محمد فلاح ناصر العازمي

سعد سالم طلق العازمي

عبدالرحمن حمود مبرك العازمي

عبدالرحمن فالح عبدالله العازمي

حمود فالح حمود العازمي

وليد منصور فالح العازمي

خالد سحيم محمد العازمي

سعود خالد محمد عنزه

عبدالرحمن محمد ضاوي العازمي

حسين علي حمود النوط العازمي

منصور فهد غنيم العجمي

نواف فهاد محمد ابالخيل

عبدالعزيز محمد علي محمد حسن الشواف

محمد فؤاد فيصل سليمان

نورة سالم عبيد العجمي

إيمان جاسم محمد الرميح

بدور سعد داخل مسير

مروج حمد ظاهر حبيب كرم

فاطمة وليد عبدالله سيد علي

البندري عبدالله سعود الهاجري

منيرة رعد محمد سيرت

سارة عبدالرحمن عويد العنزي

شريفة إبراهيم سالم النافع

فاطمة إبراهيم جعفر بوخمسين

إسراء فاضل علي غضنفر

دلال سمير حسن الشطي

زينب علي حسين العبدالله

وسمية سعد جريوى الحيان

عالية علي فهاد العجمي

شيخة سعيد عماش السعيدي

فاطمة وحيد مختار كمال

عبدالعزيز حسين علي العبدالسلام

عبدالله فواز حسن الضبيب

هبة فهد عبدالرحمن الريش

عائشة معتوق فرج الفضل

حنان حلو طخى الظفيري

شيخة محمد عبدالله الدوسري

محمد منصور يوسف القلاف

زينب باقر عبدالله الدرويش

منى علي أحمد الفيلى

اسيل جعفر صادق الاستاذ

شعاع جلوي مبارك الجميعة

عواطف عايد محمد الشمري

مي غازي محسن المطيري

منى غازي هدل العنزي

أنوار خالد فهيد العازمي

نوال بريكان مطلق الماجدي

شهد هادي لافي العازمي

أسماء صالح ناصر العدواني

منال جاسم محمد العنزي

نورة عايض مهدي العجمي

دلال سعد مساعد السهلي

زينب محمد عباس العجمي

بشاير مبارك خالد العازمي

مها سعود محمد الدماج

نورة رشدان فالح الهمشى

أفراح عبيد سمران المطيري

أفراح خالد غازي الهاجري

رجاوي مشعل عبدالله الجبيلان

عواطف مجعد غنام عبدالعزيز

وديان محمد ناصر العازمي

فاطمة وليد حسن القلاف

مشاعل فنيطل بطيحان العازمي

شوق خالد فراج العازمي

سلمى ضاحي مبارك العازمي

أماني مبارك راجح العبدالله

سارة هايف عبدالله العجمي

منيرة فالح مطلق الرشيدي

أسماء مفلح رجا العازمي

منيرة داود عبدالرزاق الحنيف



وزارة العدل

سارة خالد نايف المزعل

عائشة وليد يوسف النصار

محمد عبدالرحمن خالد الشرف

سليمان وليد حمد الصقعبي

حمد سلمان فهد حشه

مشعل حسين محمد العنزي

عبدالله عيسى سالم القناعي

إبراهيم محمد محارب الضفيري

عبدالله خالد مطلق الرشيدي

سعود فيصل علي العنزي

ماهر محمد عواد الظفيري

فوزية سعدون ثروى حافظ

جواهر سعود عبيد الديحاني

لولوة سلمان دهام الشمري

في سيف معيض المطيري

ياسمين يوسف علي المطيري

نوف حماد حمدان الشمري

أسماء اسماعيل فلاح الأحمد

فلاح أحمد فلاح الصواغ

أنفال فيحان علي الديحاني

عذاري خضير عقلة العنزي

إسراء إبراهيم خليل دشتى

شمايل مبارك نغيمش الشمري

خالد محمد كميخ المطيري

ثنيان محمد عبد اللطيف القصار

راكان سلمان راكان المكراد

علي فلاح علي الرشيدي

فاطمة جعفر عباس القطان

مريم محمد عبيد مفلح المطيري

نهى بجاد نافع المطيري

علي جابر حمد المري

شجون خليل مخلف اللحيدي سرور

آمنة ذياب عشوي العنزي

دلال علي جمعة العلي

شملان مسلط جاعد الديحاني

أحمد محمد يوسف أحمد سالم

نجلاء علي أحمد عبدالله المضيان

فرح عزيز شطي العنزي

شيخة صلاح عبدالله اليمانى

عائشة هادي محمد العجمي

هاجر هادي محمد العجمي

نوف جاسم محمد الشراح

حمود بهلول ثاني الضفيري

مريم خالد عبد الستار محمد



وزارة الكهرباء والماء

حسين عيد مطلق الغريب

محمد فيصل سعود الشريع العازمي

خالد فريهيد خضير الشمري

منصور أحمد منصور الأذينه

علي حمود زيد العتيبي

حسن علي محمد الحداد

ملوح علي ملوح الحريجي

فايز فهد فهاد العازمي

أحمد حسن عبدالله البلوشي

حسن فهد مبارك المعصب

علي حسين حسن علي الحسن

سليمان محمد سليمان المطيري

يوسف عبدالله إبراهيم الفيلكاوي

فهد محمد فهد الدوسري

عناد معيران فهيد العجمي

عمر محمد شيحان العنزي

يوسف سالم علي المري

عصام سلطان نايف العجمي

محمد مهدي خالد محمد العسعوسي

أحمد طارق محمد كرم

فواز محمد صالح العتيبي

فهد نوري إبراهيم العنزي

يوسف سعد خلف العامر

مالك علي بدر المشموم

عذبي عقاب مطلق المطيري

محمد نواف خليل الجنفاوي

جبر حسين جبر الحامد الشريف

محمد فالح سالم الحجيلان

سلمان فهد سالم العازمي

فارس حسين قنعص العازمي

عبدالله سعد عبدالله الدوسري

محمد خالد غازي العتيبي

سعود فيصل عبدالعزيز الربيع

مطلق مسلم مطلق السبيعي

محمد أحمد مراد البلوشي

إبراهيم فهد سعد العازمي

عبدالله عجيل محمد العنزي

نواف عايد سعدي الشمري

محمد براك سيف العازمي

سعود فلاح عبدالرحمن فنيسان

ناصر صبيح عبدالله العازمي

محمد عيسى محمد باقر الشيخ إبراهيم

عبد السلام سامي عبد السلام النجار

فهد بدر علوش جويعد

فهد سعود خالد السبيعي

جاسم زايد محمد العنبر

عبدالله عبدالرحمن عيسي الخميس

برناديت يوسف نجيب صيداوى

محمد عواد راضي السحيب

علي صالح علي الكهيدان

جابر عبد الوهاب جابر الجابر

محمد أحمد معجون حمود العنزي

عبدالرزاق عصام عبدالرزاق البصير

راشد محمد راشد آل بن علي

حسين موسى عوض الشطي

عقيل جابر علي ذياب

علي عبد المحسن إبراهيم القلاف

جراح فالح مجبل العازمي

عبدالله سالم غنيم ابو عنيج

أنفال بندر إبراهيم الزند العتيبي

خديجة عادل إبراهيم العطار

طلال أحمد سهو المطيري

محمد فهد عماش الشلاحي

عبدالعزيز مطلق فالح ابو غنيج

عمر علي صلاح الرشيدي

عبدالله عيسى أحمد إبراهيم

محمد خليل سيد محمد فخرا

سليمان داود سليمان الفرج

ماهر عبدالله محمد الديحاني

فهد يعقوب يوسف عبدالرحمن أحمد الكندري

مشعل فهد راشد العجمي

فيصل ياسر محمد الإبراهيم

حمد جمال حمد المكيمي

سليمان جاسم عبدالله غلام رضا

عبدالله بدر جاسم الوهيب

عبدالله يوسف محمد الفيلكاوي

حمد فرج مهدي العجمي

جاسم محمد عبدالله المصيليخ

عمار عبد الرسول علي النجار

عبدالحميد رشيد عبدالحميد الشاعر

محمد مجبل سالم العازمي

فيصل عبدالله راجح المخيال

عيسى صلبي عبيد العنزي

عبدالعزيز رياض يوسف الهولى

عبد الوهاب هشام حسن رضائى

علي اسماعيل عبد الغفور العوضي

حمد محمد عبدالله القديفى

حسين عبدالله عيسي دشتي

علي صالح مهدي بو عباس

أحمد مشعل عبدالعزيز البكر

عبدالرحمن محمد سالم العجمي

عمر علي محمد المحيطيب

عايض فرحان معدي العتيبي

سالم عبيد علي المري

محمد موسى نافل العازمي

عبدالله ثلاب محمد الهاجري

سلطان راشد سليم الظفيري

سعود فهد سعود العازمي

فيصل حمود حمد العلي

راشد فالح راشد الهاجري

عبد المجيد فريد عبد المجيد عبد السيد

حمد حامد مطلق الرحيلي

يوسف عيد مطلق الغريب

محمد مخلد فالح العازمي

متعب مشعان عبدالهادي العتيبي

براك طارق سالم البكر

بدر سليم إبراهيم العتيبي

عبدالله عمر محمد أحمد

عبدالله مبارك عوض القفيدي العازمي

خالد عبدالله محمد عبدالله الفيلكاوي

خالد هويدي عواد هضيبان

علي اسماعيل محمد الصراف

حسين عبدالكريم حاجي النداف

راشد إبراهيم يوسف الياقوت

حسين علي حسين البلوشي

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الخليفي

خالد سالم عبدالله الأحمد

عيسى عبد المحسن عيسى حسين الصراف

علي مسيب كمال يتيم

عيسي محمد جمعة علي

عبدالله خالد سالم الخترش

محمد دالى عقيل الشمري

خالد عايض عيد المقاطي

شروق علوش مفرج المطيري

علي حسين علي العتيبي

علي عادل عبد الرضا سفر

فيصل شريان سعد السبيعي

سعود عبدالله عبدالرحمن الصالح

إبراهيم عبد الكريم أحمد خلفان

حسن صالح يوسف المطوع

وليد خالد عبد الكريم العنزي

سامر مازن عبد الحليم بركات

طه علي منصور العطار

خالد يعقوب خالد العواد

عثمان محمد صالح الدريويش

بسام أحمد عبدالعزيز البناي

يوسف خالد يوسف المنصور

عبدالله يوسف اسحاق المعتوق

أحمد سعيد علي يوسف

حمد صلاح حسين المزيدي

عبدالله محسن منصور الشمري

صالح عادل محمد العليمى

عبدالله خضر صاحب اكروف

صالح اسماعيل الياس خداده

ريم فهد نزال المجرن

إبراهيم خليل إبراهيم حسن الحداد

بتول يعقوب يوسف مراد

حسين علي فاضل الصائغ

أحمد شكرى سليم الرفيدى

أحمد يوسف أحمد الكندري

مصطفى عبد الامير حسين الموسى

أحمد عبد اللطيف قاسم بولند

مريم محمد أحمد الخرجى

هبة خلف حديد العنزي

عمر حمد بردى العازمي

عبدالله مبارك سمير صليهم الهاجري

عبد المحسن سامي محمد الدويخ

علي عماد راضي القطان

أحمد حمود فلاح القريني العازمي

أحمد سليمان عبيد الهاجري

محمد راضي محمد المهنا

سعود مرزوق عباس النومس

محمد سالم عبدالله المري

يوسف زيد سراح كميخ العازمي

علي هادي هلال الديحاني

حسين محمد عبدالله الاشوك

عبدالله أحمد عايض الرشيدي

حمد حسن عبدالله الفضلي

عبدالله عدنان اسماعيل جرخي

عبير عواض عوض مطلق

فاطمة محمد سليمان رشدان الفهد

سارة جمعان عيد الحريص

محمد مهدي عمران الجمعة

سعود فلاح محمد العازمي

محمد منيف عقيل الشمري

حمد عبدالله جدعان المطيري

حسين فيصل خليفة غلوم

بدر بداح بجاد العتيبي

فهد محمد خلف العنزي

بدر تميم عبدالهادي الدوسري

عادل عطا الله سند زيد

محمد سلطان فارس الحطاب

عقيل عبدالامير عباس الدريع

حسين عقيل عبدالله السيافى

فايز محسن قنعص العازمي

وليد علي عبدالرحمن الشمالي

عادل محمد جاسم عوض خليفة

أحمد عبدالحميد مجيد علي

عبدالله يوسف محمد المضف

يعقوب جمال إبراهيم البناي

عبدالرحمن عوض خلف السعيدي

ناصر خالد جاسم بوقمبر

عباس علي حسين عباس البلوشي

حسن عبدالعزيز إبراهيم بن شيبة

محمد عبدالله محمد الشمروخ

فهد جويزى سعود العتيبي

علي مطلق عيد عقاب

حيدر عبدالله حسين القلاف

علي حسين علي الامير

فواز علي مطلق المطيري

مفرج خليفة عوض الخليفة

محمد عبد الوهاب عبدالله الروضان

بدر جاسم محمد العنزي

عبدالله مرضى ثاني العنزي

عمر مصطفى محمد الكندري

أحمد وليد خليل الكندري

محمد جدعان سعيد العازمي

عادل علي إبراهيم شاه

صالح شملان عقيل المطيري

محمد خالد حمد الرشود

فواز اسحق أحمد محميد

محمد أحمد محمد عقلة

يوسف يعقوب يوسف الشطي

فواز حسن عبدالله القطان

سند خلف سند المطيري

خالد محمد ضيدان السبيعي

خالد براك عبيد الحميدي المطيري

عبد اللطيف عبدالله عبد اللطيف الفهد

مبارك سليمان سعود الرميضي

يوسف يعقوب يوسف ملك آل هيد

نواف محمد ناصر الماضي

حمد مساعد يعقوب البعيجان

شافي سلمان محمد الرفيدي العجمي

نورة علي يحيي الرشيدي

عمر بدر ناصر الحطاب

عثمان حمد صالح العنزي

مانع سعيد محمد العجمي

محمد فلاح سعيد الديحاني

بدر سامي جاسم الباطنى

إبراهيم عماد يوسف البكر

عمر وليد محمد الغزالي

ناصر غازي نهار العتيبي

يوسف أحمد يوسف الذويخ

علي محمد عبدالله الصراف

محمد عادل عبدالله محمد

محمد علي مختار الصراف

حمود بدر حمود القلاف



وزارة المالية

مها سعد ناصر الصانع

محمد خالد محمد الحسينان

جعفر بدر جاسم عبدالله

هاشم عدنان حسين بوعباس

ناصر معدي ناصر العتيبي

خالد خليفة إبراهيم الغرير

عبدالعزيز محمد طليحان العتيبي

محمد علي محمد الدماك

منيرة علي ناصر العجمي

ضحى سيف محسن العازمي

ابوالحسن جاسم محمد كايد

خالد عبدالعزيز خالد القابندي

مدعث عيد سعود العازمي

هادي مبارك هادي العازمي

يوسف فيصل غازي العتيبي

مبارك فلاح مبارك الهاجري

ناصر بدر مطلق العازمي

فالح فجري فالح العازمي

عبدالله محمد عبدالله العصفور

فهد رشدان فهيد الرشيدي

بدر ناصر أحمد علي الخميس

عبدالعزيز ترحيب لهاب المطيري

أحمد جابر أحمد العدواني

موسى علي حمود المشحن

محمد براك صياح العتيبي

عبدالله لافي حمد العازمي

عبدالله سالم أشذى العازمي

عوض مبارك عوض العازمي

سلطان صالح عبدالله العازمي

براك عايض علوش العازمي

فهد مشعل فالح الدماك

حمود سعد محمد القحيصان

خالد مطلق فالح العازمي

سعد طامي علي العازمي

فاطمة أحمد حسين الشمالى

بدر عبدالله محمد مجاربى

فلاح رحيل فلاح الرشيدي

طيبة محمد زيد السعد

شريفة جمال حمد البسام

فهد هذال محمد القحطاني

فاطمة علي ناصر الصليهم

أمل مبارك صعفق الخشاب