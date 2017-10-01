أسامة أبو السعود
دشن وزير العدل د فالح العزب، البوابة الإلكترونية الرسمية الجديدة لوزارة العدل، بحضور وكيل العدل عبد اللطيف السريع، ورئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م . قُصي الشطي ووكلاء ومدراء العدل .
وشدد وزير العدل على أن البوابة الإلكترونية الجديدة تقدم ٢٤٧ خدمة إلكترونية منها ٤٧ خدمة فورية إضافة إلى خدمات أخرى عديدة، مشددا على ان جميع بيانات وأسرار الناس محفوظة وأي موظف سيخترقها دون إذن مسبق من رئيسه لإنجاز المعاملات سيحال إلى النيابة .
ووصف وزير العدل البوابة الجديدة بأنها "مفخرة لدولة الكويت حيث تتفوق على جميع بوابات العدل بدول التعاون".