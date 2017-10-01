قالت شركة اير فرانس إن إحدى طائراتها التي كانت في رحلة من باريس إلى لوس أنجليس هبطت اضطراريا في شرق كندا أمس السبت (30 سبتمبر أيلول) بعد تعرض أحد محركاتها الأربعة "لضرر جسيم" فوق المحيط الأطلسي.

وأضافت الشركة أن رحلتها رقم 66 التي انطلقت من مطار شارل ديجول في باريس هبطت في مطار جوس باي في لابرادور الساعة 1542 بتوقيت جرينتش دون أن يصاب أي شخص بأذى.

وقالت الشركة في بيان "الطيارون وأفراد الطاقم الذين يحصلون على تدريبات منتظمة تعاملوا مع هذا الحادث الخطير بكفاءة".

وذكر موقع ايرفليتس على الإنترنت، المتخصص في قواعد بيانات الطائرات، إن الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة من طراز ايرباص 380 وعمرها سبع سنوات.