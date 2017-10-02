زف مدير عام الجمارك المستشار جمال الجلاوي بشرى موافقة مجلس الخدمة المدنية بصرف مكافأة 200 دينار شهريا لكل العاملين بالديوان العام بالجمارك.

وأكد الجلاوي، خلال تصريح له، أن المكافأة أصبحت شهرية نظرا لما تم شرحه من قبل الجمارك لرئيس وأعضاء مجلس الخدمة المدنية، مشيدا بجهود كل العاملين بالإدارة العامة للجمارك وبكل القطاعات، مثمنا الجهود التي قام ويقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بهذا المجال وغيره من دعم لإخوانه وأبنائه بالجمارك.

ومن المقرر ان تصرف مكافأة الـ 200 دينار مع الراتب الشهري كدعم للعاملين بديوان عام الجمارك اعتبارا من 1 أغسطس 2017.