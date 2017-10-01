من تجاوز عمره 65 سنة سيحصل على بطاقة تعطيه الحق والاولوية في كافة خدمات الدولة والقطاع الخاص

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اهتمام الوزارة بتفعيل مواد قانون المسنين الذي صدر العام الماضي وتنص مواده على تقديم الخدمات للمسنين في مرافق الدولة كافة.



وقالت الصبيح في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح الملتقى السادس (نحو شيخوخة نشطة) اليوم الذي تنظمه ادارة رعاية المسنين ان الملتقى يهدف الى تسليط الضوء على المسن كونه طاقة انسانية تخدم المجتمع عبر مايملكه من خبرات وتجارب سابقة اكتسابها طوال سنوات حياته.



واضافت ان الملتقى يهدف ايضا الى البحث عن افضل الطرق والوسائل في كيفية اسعاد المسن عبر اتاحة الفرص المناسبة لممارسة الاعمال والانشطة التي كان يقوم بها في السابق اضافة الى حث الابناء على الاهتمام برعاية مسنينهم وإسعادهم لما يشكله العامل النفسي من تاثير ايجابي في حياتهم اليومية.



وذكرت ان الكويت تشارك دول العالم كل عام في الأول من أكتوبر في الاحتفال باليوم العالمي للمسنين وهو اليوم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار (45/106) في ديسمبر 1990 لتكريم الآباء والأمهات من كبار السن "عرفانا ووفاء لسواعد ارست القواعد واسست البناء وافنت اعمارها في الكد والعطاء ليجني الأبناء والأحفاد ثمار مازرعت وتنعم بالامن والرخاء"



واشادت الصبيح بالرعاية الطبية التي تقوم بها ادارة رعاية المسنين وبجهود جميع العاملين في دور الرعاية من اطباء وممرضين واداريين ومتابعتهم المستمره للحالات الطبية مشيرة الى الخدمات المتنقلة التي تقدمها الادارة عبر زيارة كل المسنين في منازلهم ومتابعة حالتهم الطبية والنفسية.



وعن البطاقة التي يحصل عليها المسنين اشارت الصبيح الى حصول المسن الذي تجاوز عمره ال65 سنة على بطاقة تعطيه الحق والاولوية في كافة الخدمات التي تقدمها الدولة او القطاع الخاص الذي يعمل على توفير بعض الاجهزة للفرق الطبية المتنقلة.



وأكدت الصبيح حرص الكويت ممثلة بوزارة الشؤون على تقديم خدمات متنوعة لكبار السن منها ايواء 28 حالة توفر لهم جميع الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية والترفيهية فضلا عن توفير الخدمات المتنقلة ل3258 مسن في منازلهم.



وافادت ان الزيارات الطبية التي تقوم بها فرق الخدمة المتنقلة لمنازل كبار السن تصل الى 17460 زيارة سنويا الى جانب الزيارات المتعلقة بالخدمات النفسية والتي تقارب نحو 5 الاف زيارة اضافة الى تقديم خدمات علاج طبيعي بواقع 11600 زيارة سنويا في جميع المحافظات البلاد.



ومن جانبها قالت مدير إدارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الدكتورة أماني الطبطبائي ان الكويت تعد من اوائل الدول السباقة في رعاية المسنين وتقديم افضل الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية لهذه الفئة والتي انطلقت منذ عام 1955.



واكدت اهتمام ادارة رعاية المسنين بكبار السن عبر تنظيم الأنشطة والفعاليات في الأندية التي توفرها لهم في منطقة مبارك الكبير اضافة الى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المنزلية من اجل منحهم فرصة لمزيد من الحياة النشطة.



واشارت الى افتتاح ديوانية الرعيل الأول وهي الأولى من نوعها على مستوى البلاد تطبيقا لقانون 18 لعام 2016 بشأن افتتاح أكبر عدد من دواوين الكويت لدمج النزلاء من كبار السن مع المجتمع المدني.



ويهدف الملتقى الى زيادة التنافس في الأنشطة الفكرية والترفيهية والرياضية ونشر مفهوم (التشيخ النشط) واهمية ادخاله بالمناهج الدراسية إلى جانب تنظيم الحملات لزيارة كبار السن بدواوين الرعيل الأول والمقاهي الشعبية لتوعية المجتمع بحقوق كبار السن وكيفية الاهتمام بهم ورعايتهم.