أشاد وزير التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالي د.عبدالرحمن عثمان اليوم بالجهود الثقافية التي تقوم بها مؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) عربيا وعالميا.



وذكرت (مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي) في بيان صحفي ان الوزير الصومالي نوه خلال زيارة قام بها الى المكتبة بجهود الشاعر البابطين رئيس مجلس إدارة المكتبة ودوره الثقافي معربا عن سعادته بهذه الزيارة.



واوضح البيان ان مدير عام المكتبة سعاد العتيقي استقبلت الوزير الصومالي والوفد المرافق الذي ضم سفير جمهورية الصومال لدى الكويت عبدالقادر شيخ وصحبتهم بجوله تعريفية داخل أروقة المكتبة.



وذكر ان الوفد الصومالي تعرف خلال الجولة على قاعات المكتبة وما تحتويه من مختلف أوعية المعلومات من كتب نادرة ومخطوطات ورسائل جامعية ودوريات كما اطلع على الخدمات المعلوماتية التي تقدمها المكتبة ودورها الريادي في التنمية المجتمعية في الكويت.



واشار البيان الى ان الوزير الصومالي التقى خلال زيارته للمكتبة ايضا مجموعة من أبناء الجالية الصومالية في دولة الكويت.