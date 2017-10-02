وقفة احتجاجية لموجهي الخدمة والمكتبات على «البصمة» اليوم

«هيئة الإعاقة»: يوم عمل طبيعي.. وأجهزة البصمة تغطي كل مداخل المبنى

موظفو «القوى العاملة» ملتزمون بقرار البصمة.. ولا استثناءات

«الصحة» تصدر تعميماً يؤكد الالتزام بنظام البصمة في الحضور والانصراف



فرج ناصر - دارين العلي - حنان عبدالمعبود - كريم طارق - عبدالعزيز الفضلي

نفـــذت الــــوزارات والجهات الحكومية بدءا من أمس تطبيق البصمة الإلزامية الجديدة المفروضة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وقد تزامن تطبيق البصمة مع مناسبة يوم عاشوراء، الأمر الذي نتجت عنه غيابات بالجملة.

وقد أحدث القرار مشكلات لكثير من الموظفين خاصة ممن لم يعرفوا مواقع جهات عملهم بسبب إعفائهم من البصمة سابقا، والمستثنين من القرار والقياديين أيضا.

وقد تفاوتت ظروف الدوام في الوزارات والجهات الحكومية بين الازدحام في بعضها بسبب كثرة توافد الموظفين ممن لم يكونوا يشملهم نظام البصمة وبين الانسيابية في بعضها لغياب كثير من موظفيها بسبب يوم عاشوراء ولطبيعة تلك الجهات التي تتوافر فيها كثير من أجهزة البصمة.

وزارة التربية قد تكون الوزارة الوحيدة من بين الوزارات التي لم يطبق عدد كبير من موظفيها قرار البصمة أمس بسبب عدم تركيب أجهزة للبصمة في المدارس والتي يتجاوز عددها 800 مدرسة تضم أكثر من 62 ألف معلم ومعلمة إضافة إلى الإداريين العاملين في المدارس.

وقال مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر في تصريح لـ «الأنباء» ان جميع من لم يشملهم تعميم وكيل الوزارة الخاص بتأجيل تطبيق البصمة قاموا بتنفيذ القرار، مشيرا الى اننا سنقوم في نهاية الاسبوع الجاري بإعداد احصائية وتقرير كامل نقدمه لوكيل الوزارة د.هيثم الاثري لاطلاعه وإبلاغه بالأمر.

وبين الجويسر ان القرار تم تأجيله على الادارات المدرسية لحين تركيب الاجهزة، لافتا الى انه لم يصلهم كقطاع شؤون ادارية موافقة وزارة المالية على الميزانية المخصصة لشراء اجهزة بصمة وتركيبها في المدارس.

من جانب آخر، يقوم موجهو الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات بتنفيذ وقفة احتجاجية في التاسعة من صباح اليوم بمبنى وزارة التربية رقم ١ اعتراضا على فرض نظام البصمة اذ يتعارض مع طبيعة عملهم التي تتطلب تواجدهم في الخارج وقيامهم بزيارات ميدانية.

وأشارت مصادر الى ان موجهي الانشطة التزموا بتنفيذ البصمة صباح امس الا انهم لم يغادروا مكاتبهم، حيث اشترطوا تنفيذ البصمة او الخروج للزيارات الميدانية ولفتوا الى ان تنفيذ الخطوتين يتطلب منهم جهدا كبيرا خاصة ان معظمهم مقيدون بتنفيذ البصمة في المناطق التعليمية ثم المغادرة لزيارات في مدارس بعيدة.وطالبوا وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاستثنائهم من البصمة اسوة بالمعلمين وإداريي المدارس.

من جانبه، طالب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد في كتاب وجهه الى وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري باستثناء الموجهين الفنيين في القطاع من البصمة. وأوضح ان عمل الموجهين الفنيين في قطاع التنمية التربوية يتطلب التواجد في الميدان معظم أوقات الدوام الرسمي للمدارس، وذلك للقيام بواجباتهم والمهام الموكلة اليهم.

وحدد المقصيد المسميات المطلوب اعفاؤها من البصمة وهي موجه فني خدمة اجتماعية وموجه فني خدمة نفسية وموجه فني انشطة مدرسية وموجه فني تقنيات تربوية وموجه فني مكتبات وموجه فني تربية كشفية وموجه فني زهرات ومرشدات.

التزام في «القوى العاملة»

أما فيما يتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة، فقد أكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة ومديرة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد التزام جميع موظفي الهيئة بمن فيهم مديرو الإدارات والمراقبون بقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن بصمة الحضور والانصراف، لافتة إلى عدم وجود أي استثناءات رفعت من قبل الهيئة عدا الاستثناءات التي نص عليها قرار الديوان، مشيدة بحرص موظفو الهيئة والتزامهم بقرار البصمة منذ اليوم الأول من تطبيقه.

وأضافت أن الهيئة أصدرت في وقت سابق تعميما بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي. وأوضحت أنه يتم حساب مدة دقائق التأخير من الساعة 8.01 حتى ميعاد حضور الموظف وكذلك موعد انصرافه قبل نهاية الدوام، وذلك خلال الشهر إذ لا يحرم الموظف من راتبه عن مدة التأخير والتي تبلغ ربع يوم عمل 105 دقيقة فأقل خلال الشهر، مشيرة إلى أنه في حالة بلغ مدة التأخير ما يزيد عن ربع يوم وأقل من نصف يوم يحرم الموظف من أجر ربع يوم، وإذا كان مجموع مدة التأخير أكثر من نصف يوم وأقل من ثلاثة أرباع يوم يتم حرمان الموظف من أجر نصف يوم، على أن يزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير وفقا لمعدل ربع يوم.

وأوضحت المزيد أن التعميم أوقف العمل بجميع الإعفاءات باستثناء: إعفاء الحمل والرضاعة، وإعفاء ذوي الإعاقة، وإعفاء المجلس الطبي المحدد بفترة.

يوم طبيعي في «ذوي الإعاقة»

أما الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فقدت شهدت يوما طبيعيا وسط حضور الموظفين، الذين حرصوا على التوافد مبكرا إلى مقر عملهم، في ظل وجود بعض الاستئذانات المستحقة بتقديم إجازة مسبقة من قبل عدد من الموظفين.

وفي متابعة «لأول يوم دوام» بعد إقرار نظام البصمة من قبل ديوان الخدمة المدنية، أكد مراقب الشؤون الإدارية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حمد تيفوني حرص الهيئة على تطبيق وتفعيل قرار ديوان الخدمة على كافة الموظفين دون استثناءات، لافتا إلى أن اليوم لم يشهد أي اختلاف يذكر فيما يتعلق بمواعيد دوام الموظفين، إذ تحرص الهيئة على تواجد كل موظف على رأس عمله.

وأضاف تيفوني أن نسبة الحضور تخطت 85% من الموظفين دون وجود غيابات، لافتا إلى ان وقت الحضور لم يشهد ازدحاما على أجهزة البصمة نظرا لتوزيعها على كافة المداخل وتغطيتها لكافة بوابات الهيئة.

ربكة في «الأشغال»

وفي وزارة «الأشغال» سبب قرار تطبيق البصمة ربكة ليس للموظفين بل شمل ادارة متابعات الدوام في الوزارة حيث اختص عملهم في اول يوم لتطبيق القرار بتعليم الموظفين كيفية التعامل مع جهاز البصمة الامر الذي أسفر عنه عدم تفعيل البصمة لهم لأسباب فنية مما سبب زحمة كبيرة في اروقة ادارات متابعة الدوام بالوزارة.

وأفاد مسؤول بإدارة متابعة الدوام بوزارة الأشغال بانه تم تفعيل البصمة لموظفي الوزارة وذلك استنادا لقرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بذلك مؤكدا انه لا توجد حالات استثنائية لأي موظف، مضيفا انه بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاقين تم تخفيف ساعات الدوام لأم المعاق خلال فترات الدوام الرسمي.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الإدارية والمالية والقانونية بوزارة الاشغال ان الوزارة التزمت بتطبيق البصمة الجديدة وفقا لقرارات الديوان على موظفي الوزارات والجهات الحكومية من الاول من أكتوبر والذي يفيد بالتزام جميع العاملين بالوزارة ماعدا القياديين وأضاف ان الوزارة جميع العاملين بالوزارة والبالغ عددهم 13700 موظف موزعين على 35 موقعا خارجيا ملتزمون بالبصمة.

ومن لا يلتزم سيتم التعامل معه وفق إجراءات ديوان الخدمة المدنية.أما في وزارة الخدمات فقد كانت مستعدة لقرار البصمة من خلال الجهات الاشرافية التي راقبت تطبيق البصمة الجديدة، وكذلك مؤسسة المواني التي رحب عدد من المسؤولون فيها بهذا القرار، في حين ابدى عدد كبير من الموظفين تذمرهم من القرار الذي وصفوه بالمجحف والظالم مطالبين ديوان الخدمة بإعادة النظر فيه وإلغائه.

«الكهرباء» تتوعد

وفي وزارة الكهرباء أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري أن قرار ديوان الخدمة المدنية بخصوص البصمة واضح للجميع وأي موظف يتخلف عن تطبيق نظام البصمة سيتم اعتباره متغيبا وفقا للقرار.

وشدد بوشهري في تصريح صحافي على التزام الوزارة بتطبيق نظام «البصمة» على جميع موظفيها بداية من القياديين العاملين بها، بالإضافة إلى من هم بالمواقع الخارجية وذلك منذ سنوات، حرصا على الالتزام بالعمل وتقديم الخدمات إلى المستهلكين بأفضل صورة دون أية عراقيل في كافة قطاعات الوزارة المختلفة.

ولفت إلى أن الهدف من تطبيق هذا القرار هو صالح العمل، فالتزام الموظف بمواعيد حضوره وانصرافه عنوان لحرصه على عمله وتقديمه جل ما لديه لخدمة وطنه.

وأضاف انه لا توجد أية استثناءات غير ثلاث حالات ذكرت بقرار ديوان الخدمة وهي «الحمل والرضاعة، والإعاقة، والمجلس الطبي».

من جانبه، قال السكرتير العام لنقابة الكهرباء والماء نواف بويابس بالنسبة لتطبيق البصمة على موظفي الوزارة فإن مجلس ادارة نقابة الكهرباء يرى أن هناك حاجة لدراسة الموضوع مع الأخذ بالاعتبار طبيعة عمل قطاعات الوزارة وبما يدعم العمل والموظف خصوصا القطاعات التي تتطلب طبيعة العمل فيها التنقل المستمر واليومي.

والجدير بالذكر ان عملية دخول موظفي الكهرباء كانت بشكل عام سلسة ولم يسجل اي ازدحام على البصمة.

«الصحة»: فرحة لعدم استثناء المسؤولين

وفي وزارة الصحة فقد أبدى العديد من الموظفين بمختلف القطاعات بوزارة الصحة سعادتهم بعدم استثناء المسؤولين، وأكد أغلبهم ان المسؤول يجب أن يكون قدوة لمرؤوسيه، بينما ذهب البعض الى ضرورة عدم استثناء اي شرائح أيا كانت طبيعة عملها مثل الأطباء وغيرهم نظرا لان الجميع لديهم أوقات العمل المحددة ويجب أن يلتزم بها الجميع.

وفي أحد المستوصفات التابعة لوزارة الصحة بمنطقة حولي أكدت احدى الطبيبات ان الأطباء بالمستوصف لا يقومون بعمل بصمة مؤيدة قرار الوزير باستثناء الأطباء الذين يشكل عملهم أهمية قصوى لحالات قد تكون في مرحلة خطرة ووقوف الطبيب الى جانبها لساعات قد يزيل هذا الخطر.

ومن جانب آخر وجه أحد العاملين بالمستوصف اللوم الى القائمين على نظام البصمة مبينا ان العاملين بالمركز الصحي ليسوا جميعا ضمن المشمولين بنظام البصمة، لافتا الى ان هناك شريحة منهم تابعة لإحدى الشركات التي جلبتهم وبالتالي يعدون غير تابعين للوزارة ولا يشملهم نظام البصمة.

هذا وقد أصدر وكيل الوزارة بالانابة د.محمد الخشتي تعميما تضمن التأكيد علىالالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحدده عن طريق البصمة.

عبدالكريم تقي

تقارير دورية لموظفي «هيئة الصناعة»

عاطف رمضان

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي ان قرار ديوان الخدمة المدنية الالتزام بالحضور والانصراف تعمل به هيئة الصناعة منذ اليوم الاول من تأسيسها من خلال تطبيق نظم ولوائح خاصة وصولا الى وضع نظام آلي متكامل لإثبات الحضور والانصراف وحالات الاستئذان في الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر يتم تطبيقها على العاملين في «الهيئة» طبقا للنظم المعتمدة بهذا الشأن.

وأضاف تقي في تصريح لـ «الأنباء» أن موظفي «الهيئة» على قدر كبير من المسؤولية ونحن على ثقة كبيرة بهم سواء كانت في الفترة القادمة أو السابقة التي لم يكن فيها هذا النظام مطبقا على بعض الفئات المعفاة من اثبات الحضور والانصراف.

وقال انه سيتم رفع تقارير دورية للادارة العليا تعكس مدى التزام الموظفين، خصوصا ان طبيعة العمل في كثير من القطاعات بالهيئة تتطلب التواجد في مواقع مختلفة في نفس اليوم.

«الإعلام» تمهل موظفيها إلى الأربعاء

عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الاعلام أصدرت تعميما في 5 سبتمبر الماضي يتضمن إعطاء المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام ومن مضى على خدمتهم 25 عاما بالوزارة مهلة شهر تنتهي في 5 أكتوبر الجاري حتى يتقدم موظفو الوزارة إلى قسم متابعة الدوام بالوزارة التابع لإدارة الشؤون الادارية بقطاع الادارية والمالية لإدخال بصمتهم أو تعريفها لجهاز البصمة. وأضافت المصادر أن غالبية الموظفين ادخلوا بصمتهم للجهاز وأن 200 موظف تقريبا أمامهم مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل لإدخال بصمتهم.

الدوام المرن خفف الازدحام في «البيئة»

الشيخ عبدالله الأحمد

دارين العلي

مر اليوم الأول من تطبيق البصمة في الهيئة العامة للبيئة بهدوء خصوصا أن موظفي الهيئة اعتادوا على التبصيم منذ بدء تطبيق النظام، كما أن وجود جهازين للبصمة في كل دور من أدوار الوزارة ساعد في سير العمل عند الحضور والخروج دون ازدحام او مشاكل تذكر.

وقد ساعد القرار الذي أصدره مدير عام الهيئة ورئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الأحمد بتطبيق الدوام المرن في تخفيف وطأة منع الاستثناءات في البصمة إذ يسمح القرار بتأخر الموظف عن العمل صباحا لمدة لا تتجاوز الـ٦٠ دقيقة على ان يتم تعويضها بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وقالت مصادر ان هذا القرار جاء لمساعدة الموظفين على تطبيق نظام البصمة دون مشاكل وذلك بتطبيق المرونة في التأخير صباحا لمدة لا تتجاوز الساعة على ان يقوم الموظف بتعويض ذلك الوقت بعد انتهاء دوام العمل للتخفيف عن الموظفين توتر الوصول الى الدوام بالوقت المحدد بسبب ازدحام الطرق.

موظفو الجامعة التزموا بالبصمة

آلاء خليفة

التزم موظفو وموظفات جامعة الكويت بقرار تطبيق البصمة والذي بدأ العمل به منذ صباح امس حيث تقوم الموظفات بالبصمة قبل بصمة الموظفين الذكور بربع ساعة. وقد تواجدت «الأنباء» في مرافق جامعة الكويت ولاحظنا التزام الموظفين والموظفات بالبصمة في موعدها.

وقد دارت معظم احاديث موظفي الجامعة حول تطبيق قرار البصمة حيث ذكر البعض منهم انه كان يفترض ان يتم تطبيق القرار بدءا من الفصل الدراسي الثاني وذلك حتى يتمكن الموظفون من ترتيب امورهم العملية والحياتية، ولكنهم اكدوا انه طالما ان القرار طبق فانهم سيكونون ملتزمين به.

70 % غياباً لطلبة المدارس

أحد فصول المدارس كما بدا أمس

عبدالعزيز الفضلي

خلت مدارس وزارة التربية امس من اغلب طلبتها حيث سجلت نسبة الغياب 70%، وذلك بمناسبة يوم عاشوراء، وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان تعليمات صدرت للمناطق التعليمية بعدم تسجيل غياب على الطلبة المتغيبين في هذا اليوم، مشيرة الى انه سيتم حصر اعداد الطلبة المتغيبين دون تطبيق للنظم واللوائح الخاصة بالغياب.

واوضحت المصادر ان غياب المعلمين عن أعمالهم سيتم التعامل معه كما هو متبع سنويا في احياء هذه الذكرى.