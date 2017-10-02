استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بمكتبه في قصر السيف صباح أمس سفير مصر لدى البلاد ياسر عاطف ومدير عام «كونا» الشيخ مبارك الدعيج ونائب مدير عام الوكالة عبدالحميد ملك، ورئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسين عبدالباقي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط صلاح الدين مغاوري.

ورحـــب العبـــداللـه بالحضور واستعرض معهم عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والكويت، أشاد العبدالله بالمستوى المتميز لهذه العلاقات التاريخية، معربا عن دعمه لأوجه التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.