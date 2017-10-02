حسن: نقدر مسيرة الديموقراطية في الكويت والتي تنعكس آثارها على مناخ حرية الصحافة

اجتمع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورئيس اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج أمس برئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ) علي حسن في مقر «كونا».

وبحث الجانبان سبل تطوير الاعلام العربي وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاعلامية والتنسيق وتنسيق المواقف والرؤى تجاه القضايا الاعلامية المختلفة ومناقشة سبل تطوير العمل الاعلامي.

وناقش الجانبان امكانية عمل دورات اعلامية مكثفة في مختلف فنون العمل الصحافي من اجل تطوير قدرات الصحافي في الاحداث والمناسبات اضافة الى تطوير عمل الوكالتين لمواكبة التكنولوجيا الحديثة.

ووقع الجانبان على ملحق للاتفاقية القائمة بينهما بهدف تعزيز التعاون في مجالات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية والأخبار المصورة.

وتتضمن الاتفاقية التكميلية التعاون في بث تقارير صحافية مصورة مشتركة بصفة مستمرة تتناول اوجه التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية في كلا البلدين خاصة في المناسبات والأعياد الوطنية والأحداث المهمة.

وأبدى الجانبان رغبتهما الصادقة في تعزيز آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات التي تهم وكالات الأنباء العربية ولاسيما وكالتا «كونا» و«أ.ش.أ»، مشيدين بالتعاون المثمر والبناء القائم بين الوكالتين منذ عقود عديدة.

وأكد الشيخ مبارك الدعيج اهمية التعاون بين المؤسسات الاعلامية العربية في مجالات تطوير الخطاب الاعلامي وتنسيق المواقف في مكافحة الارهاب والتصدي للحملات المغرضة التي تستهدف تشويه صورة الانسان العربي والمسلم.

وأشاد الدعيج بدور وكالة انباء الشرق الاوسط العريقة والاعلام المصري في مساندة ودعم القضايا العربية المختلفة وتسليط الضوء عليها والمساهمة في تطوير الاعلام العربي.

من جانبه، اعرب رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق الاوسط علي حسن عن تقديره لمسيرة الديموقراطية في الكويت والتي تنعكس اثارها على مناخ حرية الصحافة التي تعد صحافة رائدة في العالم العربي، مشيرا الى ان الاصدارات الصحافية المتعددة في الكويت تمثل اثراء للفكر والثقافة والإعلام العربي بصفة عامة.