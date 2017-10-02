كريم طارق

نفى وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز إلغاء الوزارة تعيين المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية. وقال الخراز في تصريح نقله بيان للوزارة أمس إن تعيين المراقبين في التعاونيات مستمر خلافا لما تناقله عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن البعض استند إلى المادة الثانية من التعميم الإداري الصادر من الوزارة بشأن تطبيق البصمة على جميع الموظفين.

وأوضح انه لا علاقة بين تعميم تطبيق البصمة وإلغاء تعيين المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية إذ إن تعيينهم مستمر.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الشؤون قرارا بإشهار «الجمعية الكويتية لفنون التصوير» لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية لفنون التصوير

تم بوزارة الشؤون تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «الجمعية الكويتية لفنون التصوير» طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية الى إعداد ونشر البحث والدراسات في مجال التصوير بأنواعه واقتراح تحسين المستوى المهني للمشتغلين بالجمعية والمهتمين بها في مختلف قطاعات الأعمال عن طريق إعداد وتنفيذ برامج متخصصة في الجمعية بما يكفل تأهيل المشتغلين بها علميا وعمليا لمتطلبات مزاولة هذا النشاط وبما يسمح بتهيئة مجالات التخصص في جمعية فنون التصوير وتعميق الإحاطة بمناهج البحث العلمي وتصميم خطط وبرامج الجمعية وتوعية المجتمع بأهمية أهدافها وبرامجها وأعمالها ودورها في خدمة المجتمع وإتاحة فرصة احتكام المشتغلين بجمعية فنون التصوير بالخبرات والتجارب المحلية والقومية والدولية عن طريق الندوات والمؤتمرات واسداء المشورة لحل المشكلات للجمعية.

والمؤسسون هم:

سعاد علي حسن الحمر

عبدالله غلوم محمد شاه

بشاير عبدالعزيز محمد بندر

منيره احمد حممود الإبراهيم

مها عثمان عبدالرحيم كرار

رباب حبيب حسن قمبر

حمد عماد مزعل نصار

منى خالد محمد بندر

فهد محمد فهد البناي

منى فيصل عبدالله حجي حسن

آلاء حبيب عبدالله غريب

آمنة احمد عبدالله جمال

زياد احمد خميس بوعركي

عبدالله محمد دعيج نهابه حماده

المعتز بالله احمد خميس بوعركي

جاسم محمد عبدالله عبدالوهاب

منى محمد حاجي محمد

فاطمة عبدالله عبداللطيف الرباح

علي غلوم محمد شاه

د.عبدالله عبدالعزيز المديرس

حسين عبدالله حسن راضي الحميدي

عهود عبدالله سعود الخرافي

د.بدر نادر سردار علي الخضري

رابحه سالمين مبارك سالمين

حيدر فاضل محمد الأمير

سعود محمد عبدالله شمس الدين الكندري

حامد سعود محمد شويرد العميري

حسين غلوم محمد شاه

بدر حاجي اسماعيل كريم

ساره محمد عبدالمحسن الشايجي

هدى يوسف محمد اليوسف القبندي

مشعل سند فالح خضير

سعاد محمد هارون الهارون

د.امل مبارك محمد الحمار

عبير محمد فايز العلي

مصطفى يعقوب حبيب جراغ

محمد غلوم محمد غلوم شاه

منيه عادل فهد المشعل

عادل فهد يوسف المشعل

عبدالعزيز فؤاد فهد المشعل

الشيخة هيا مبارك صباح الصباح

ايمان يوسف عبدالرضا الصفار

عبدالله مناحي ماجد العتيبي

عبدالله عادل فهد المشعل

عائشه عثمان احمد الحيدر

بسام احمد ناصر القلوشي

مشعل عبدالعزيز سعد المنصور

عباس حسين رمضان خسروه

احمد عبدالله عبدالكريم شموه

باسم موسى حمد الدرويش

عماد مزعل عبدالرزاق نصار

اماني حبيب عبدالله غريب

بدحة بدر عودة الجميلي

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

كما صدر قرار بإشهار «جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير» لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

ملخص النظام الأساسي لجمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير

تم بوزارة الشؤون تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير» طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وتهدف الجمعية الى تقديم الرأي والمشورة بشأن مفهوم الجودة الشاملة للجهات الأهلية أو الحكومية حسب رغبتها وبناء على طلبها وترسيخ مفهوم العمل المؤسسي من خلال اقتراح اللوائح والقوانين المنظمة له وتطبيق نماذج وبرامج خاصة بالإدارة والتنمية البشرية، الإسهام في تطوير برامج التدريب الخاصة بالعمل الإداري وتوطين الجودة وتوفير مرجعية وأسس معيارية لقياس مستوى الأداء والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بنشاط الجمعية لتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج بعد استيفاء متطلبات الوزارة الخاصة وموافقتها اللازمة.

والمؤسسون هم:

د.أحمد يوسف عبدالله العبدالله

سعيد أحمد سعيد الاصبحي

د. جاسم محمد مبارك الفهاد

محمد سالم أحمد خضر

محمود اسحق محمود اسماعيل

د. سعود محمد عبدالله الربيعة

د. حمدان عوض فراج الحربي

د. عثمان يوسف جاسم الحجي

د. عبدالله جاسم حسن طالب الكندري

د. عيسى حميد زويد العنزي

د. مطلق جاسر مطلق الجاسر

ناصر محمد ناصر الحمدان

حجاج محمد حجي بوخضور

حسين عبدالمحسن عبدالحسين العلي

جاسم محمد علي الصالح

جراح فهد سليمان المنصور

خالد عبدالعزيز حمد الحميميدي

انور محمد بدر البدر

سعد سالم احمد الاحمد

حامد عبدالعزيز حمد الحميميدي

احمد دعيج محمد الدعيج

أحمد عبدالعزيز ناصر خالد

فهد صالح ناصر الخنة

محمد عبدالله احمد الحجي

مبارك محمد مبارك العتيبي

هادي صالح هادي الحربي

مهند عثمان جاسم المسباح

ابراهيم علي صالح الحداد

منير ابراهيم علي الابراهيم

احمد متعب شريدة الشمري

مشاري خليفة عبدالله العيفان

مشاري عبدالله محمد الهولي

محمد عود علي الفزيع

محمد فهيد سعد صقر العجمي

محمد عبدالرزاق عبدالمحسن الشريم

محمد جبر مبارك الحامد الشريف

مبارك فهد مبارك الهويدي

فيصل سعود عبدالعزيز البدر

فايز عبدالعزيز احمد النصار

فهد سالم محمد الهاجري

فاطمة محمد مرزوق المطيري

فارس عبداللطيف ناصر غريب

عدنان دريول عيد الشمري

عبدالله عوض عبدالله ابو صميخ

راكان يوسف عبدالباري الزواوي

عبدالله يوسف جاسم الحجي

عبدالهادي احمد محمد احمد

عبدالعزيز سالم فهد الماص

عبدالرحمن احمد عثمان السميط

صالح احمد صالح الناجم

عادل عبدالعزيز احمد النصار

خالد عبدالمنعم محمد النفيسي

اسماعيل عبدالله ابراهيم الشطي

اسامة راشد محمد علي

انس عبدالكريم علي ابو طالب

براك عبدالمحسن محمد الحسيني

شيخة محمد راشد الدوسري

عذاري علي محمد الكندري

ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوي.