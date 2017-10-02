بحثت الإدارة العامة للطيران المدني امس مع وفد دنماركي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس البعثة في السفارة الملكية الدنماركية راسموس هوك سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

وقالت الإدارة في بيان صحافي إن المباحثات تناولت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أنظمة الملاحة الجوية والمتعلقة بأنظمة الأرصاد الجوية والتفتيش الأمني والسلامة كما تطرقت إلى المشاريع المستقبلية في مطار الكويت الدولي وسبل التعاون المشترك في هذه المشاريع الحيوية.

وأضاف البيان أن الوفد الدنماركي قام بجولة في مطار الكويت الدولي ومبنى مركز التحكم والأرصاد الوطني (سي ام ام سي) الجديد، حيث اطلع على المشاريع الجارية هناك ومنها مركز عمليات الرادار بالاضافة الى المشاريع المتعلقة بها.