مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه لا صحة للمعلومات المتداولة أمس حول تأجيل بصمة الحضور والانصراف إلى الربع الأول من العام 2018.

وأوضحت المصادر أن ما نُشر على لسان مصدر من ديوان الخدمة المدنية عن أن مجلس الخدمة المدنية سيتخذ قرارا بتأجيل البصمة غير صحيح على الإطلاق. هذا، وأعلنت مصادر أخرى أنه في ظل تزامن يوم عاشوراء أمس ـ يشهد غياب نسبة لا بأس بها من الطلبة والموظفين ـ مع أول يوم لتطبيق قرار بصمة الحضور والانصراف لم تحدث الاختناقات المرورية المتوقعة. وأضافت المصادر: لينتظر المسؤولون دوام جميع الموظفين والطلبة ليتأكدوا أن هناك ضرورة للبحث عن بدائل تسهم مباشرة في مرونة الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات في بعض الطرق. وفي سياق متصل، أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بجهود ديوان الخدمة المدنية مع الجهات الحكومية، لن تكون هناك أزمة توظيف على المدى القريب.

وكشفت المصادر أن الديوان يعقد اجتماعات داخلية مكثفة للتوصل إلى نوعية الوظائف التي تلائم حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا ـ الذين يبلغ عددهم 7000 مواطن ومواطنة من دون احتساب الـ 2000 وظيفة مرافق طلبة من أصل أقل من 11 ألف طلب توظيف ـ لترشيحهم للعمل فيها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية. وبينت المصادر أن «الديوان» يأمل أن يعلن قريبا عن ترشيح دفعة جديدة من هذه الفئة «وبذلك لن تكون لدينا أزمة توظيف، حيث إن حاملي المؤهلات العليا التخصصية التي تحتاج إليها الوزارات عددهم محدود ولدينا أولا بأول شواغر وظيفية لهم».

وردا على سؤال حول مقترحات أخرى لتسهيل عمل حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا، أجابت المصادر: يتم إخضاعهم لدورات تدريبية تؤهلهم لوظائف فنية وهذه الخطوة تحتاج إلى وقت وميزانية.

هذا، ورشح الديوان أمس دفعة توظيف للعمل في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية من حاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم ومجتازي الدورات التدريبية بعد الثانوية العامة بلغ عددها ٥١٨١ مواطنا ومواطنة.

وكانت «الأنباء» قد أشارت الأسبوع الماضي إلى نجاح الديوان في ترشيح 5847 مواطنا ومواطنة للعمل الشهر الماضي.