اكد سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، صادق معرفي، اليوم الاثنين، التزام دولة الكويت بتوثيق التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير معرفي قبيل توجهه الى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية للمشاركة في اعمال الدورة السادسة لجمعية الدول الاطراف في الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وذلك خلال الفترة بين الثاني الى الرابع من اكتوبر الحالي.

وقال معرفي:"إن دولة الكويت تشارك للمرة الثالثة في أعمال الجمعية العامة منذ انضمامها الى الاكاديمية في 2015 بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش".

وحول جدول أعمال الدورة الحالية قال السفير معرفي، إن الجدول حافل بالمواضيع من بينها مناقشة برامج عمل الأكاديمية للسنوات المقبلة وسبل تطويرها.

واكد السفير معرفي دعم الكويت لأنشطة الأكاديمية، مشيرا الى العديد من البرامج والدورات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد لاسيما مايتعلق بجرائم غسل الاموال واسترداد الموجودات والاموال المهربة الى جانب اعداد البحوث العلمية والميدانية .

واشار السفير معرفي الى ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استفادت مؤخرا من البرامج والدورات التي تقدمها الاكاديمية من خلال ارسال موظفين للتدريب فيها داعيا في الوقت ذاته كل جهات الاختصاص والقطاعات ذات الصلة في دولة الكويت للاستفادة من تلك البرامج والدورات.

وذكر سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ان الاكاديمية توفر برامج مؤهلة للحصول على الماجستير في مجال مكافحة الفساد الى جانب توفير التعليم والتدريب المهني من خلال دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل المتخصصين والخبراء كما تقوم بإجراء البحوث العلمية والميدانية للتوصل إلى الاستراتيجيات الضرورية لمكافحة الفساد في ظل تطور جرائمه.

واعلن السفير معرفي ان دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ستستضيف في ديسمبر من هذا العام برنامجا تدريبيا اقليميا لمنطقة الشرق الاوسط تنظمه الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد مشيرا الى ان الدورة الإقليمية الثالثة في الكويت تقام لاول مرة في دولة عربية.

يذكر ان الدورتين الأولى في 2015 والثانية في 2016 اقيمتا بالتناوب في كل من الارجنتين وأوغندا .