أعلنت حكومة اقليم كاتالونيا ذاتي الحكم بإسبانيا، أن نتيجة استفتاء الانفصال الذي تصفه مدريد بـأنه غير الشرعي وافق عليه بنسبة 90%.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسمها جوردي تورول، خلال مؤتمر صحفي عقده في برشلونة. وأردف تورول لقد جرى الاستفتاء، وأدليت الأصوات وتم فرزها.

ولفت إلى أن 90.9% من الناخبين (مليونين و20 ألفا و144) صوتوا بـ نعم، فيما صوت 7.87 % (176 ألفا و565) بـ لا.

وأشار إلى أن 2.03 % من بطاقات الاقتراع كانت فارغة، و0.89 % اعتبرت باطلة. موضحا أن قوى الأمن أغلقت نحو 400 من مراكز الاقتراع البالغ عددها 2315 خلال الاستفتاء.

وحمّل تورول الحكومة المركزية والشرطة الوطنية مسؤولية الأحداث التي شهدها الاستفتاء.

وسعت الشرطة الإسبانية، يوم أمس الأحد، إلى منع إجراء الاستفتاء، الذي قضت المحكمة العليا في إسبانيا بعدم شرعيته؛ الأمر الذي قاد إلى اشتباكات مع الناخبين أسفرت عن إصابة 844 منهم حسب وزارة الصحة في الإقليم، و33 من عناصر الأمن، حسب وزارة الداخلية الإسبانية.

ويطالب إقليم كتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، ويتمتع الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في البلاد.