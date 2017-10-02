أعلنت وزارة الدفاع ،اليوم الاثنين، تنفيذ القوة البحرية تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري يومي الأربعاء والخميس المقبلين من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحافي، إن التدريبات ستقام في الميدان المشار إليه على مسافة 16.5 ميل بحري شرق (رأس الجليعة) امتدادا إلى جزيرة (قاروه) وبمسافة 6 أميال بحرية شرق (رأس الزور) امتدادا إلى جزيرة (أم المرادم).

وأهابت المديرية جميع مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.