أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن آخر موعد لاستقبال طلبات التخصيص على القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي بالقطعتين الثالثة والرابعة هو يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر الجاري.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاثنين، أصحاب الطلبات السكنية المسجلين لديها حتى 31 ديسمبر 1998 إلى سرعة تقديم طلبات التخصيص على المنطقة قبل الموعد المحدد تمهيدا لإصدار قرار التخصيص.

وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التخصيص على القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر الجاري.

ودعت أصحاب الطلبات السكنية المسجلة لديها حتى 31 ديسمبر 2013 إلى الإسراع بتقديم طلبات التخصيص على المنطقة قبل انتهاء الموعد المحدد.