تشكيل فرق مشتركة مع البلدية لتبادل البيانات الخاصة بمواقع التخييم

أعلنت الهيئة العامة للبيئة، اليوم الاثنين، أن موسم التخييم لعام (2017 - 2018) يبدأ منتصف نوفمبر المقبل، حتى منتصف مارس 2018، مبينة أن التسجيل سيكون مطلع نوفمبر المقبل عبر البوابة الإلكترونية التابعة لبلدية الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنها عقدت اجتماعا مع بلدية الكويت بهدف تعزيز سبل التعاون الخاصة بموسم التخييم والحد من التعديات التي تحدث خلال الموسم.

وأضافت انه تم الاتفاق على تشكيل فرق مشتركة من الجانبين للكشف وتبادل البيانات الخاصة بمواقع التخييم إضافة إلى منح صفة الضبطية القضائية لموظفي البلدية.

وأهابت الهيئة بضرورة الالتزام بكل الاشتراطات البيئية المتعلقة بقانون حماية البيئة، لافتة إلى أنها ستفرج عن رسوم التأمين بعد الكشف الميداني والتحقق من جميع الالتزامات البيئية المعتمدة في التعميم الإداري الصادر عن البلدية لموسم التخييم الحالي.