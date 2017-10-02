لم أستفد من ميزة المعاش الاستثنائي ولا أقبل أن يقع الظلم على زملائي الأعضاء

أكد رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أنه من الظلم اتهام نواب مجلس ٢٠١٦ بعقد الصفقات في موضوع المعاشات التقاعدية الاستثنائية، مشيرا إلى أنه إجراء قائم في الفصول التشريعية السابقة ووجب عليّ توضيح الحقيقة.

واكد الغانم أن الإجراءات التي تمت بشأن المعاشات التقاعدية الاستثنائية مطابقة لما تم في المجالس السابقة ومع الرؤساء السابقين ولم يستجد جديد في مجلس ٢٠١٦.

كما وضح الرئيس الغانم أنه لم يستفد من ميزة المعاش الاستثنائي منذ دخوله للمجلس، مشددا في الوقت نفسه " لا أقبل أيضا أن يقع الظلم على زملائي الأعضاء".