إيقاف دعوى "خطاب البراك" لحين الفصل بطلب رد الهيئة القضائية



عبدالكريم أحمد

واصلت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علي الدريع، نظر دعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، وقررت إرجاءها إلى إلى التاسع من شهر أكتوبر الجاري للمرافعة.

وتخللت الجلسة مثول النائب الأسبق علي الراشد الذي استمعت هيئة المحكمة لشهادته بناء على طلب دفاع المتهمين، حيث سألته عن مدى الأضرار التي لحقت بمبنى مجلس الأمة نتيجة دخول المتهمين إليه.. فأجاب أنها أضرار بسيطة لم تؤثر على المبنى، وعادت المحكمة وسألته عن مدى تأثر انعقاد الجلسات بفعل الدخول أو أي أضرار ناتجة عنه.. فأجاب أن الدخول لم يؤثر على انعقاد جلسات المجلس كون أن الأضرار كانت بسيطة، وسألته عما إذا كان عدم انعقاد الجلسة ناتجا عن الدخول.. فأجاب أن عدم انعقاد الجلسة يعود بسبب إغلاق المجلس من قبل إدارة الأدلة الجنائية كإجراء احترازي للقيام بمعاينة أمنية.

وأفاد مصدر قانوني لـ«الأنباء» أن شهادة الراشد تأتي لصالح المتهمين، حيث أكدت عدم علاقة المتهمين بتعطل سير جلسات المجلس وانعقادها وعدم تأثر المبنى من دخولهم إليه، وهما التهمتان الأبرز من بين التهم التي يواجهها المتهمون.

من ناحية أخرى، أوقفت ذات المحكمة الدعوى المتهم بها 21 مواطنا بينهم ناشطون ونواب سابقون وحاليون بترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك، وذلك لحين الفصل بطلب رد الهيئة القضائية الذي قدمه دفاع المتهمين بالجلسة السابقة، حيث يرجح أن تقرر الدائرة إحالة أوراق الدعوى إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى.