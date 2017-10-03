موجهو الخدمة الاجتماعية والتقنيات والمكتبات يرفضون زيارة المدارس لحين إلغاء البصمة

عبدالعزيز الفضلي

في اليوم الثاني لتطبيق قرار تعميم البصمة على جميع موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية بمن فيهم المديرون ومن أمضوا 25 عاما في الخدمة ممكن كانوا مستثنين من قبل، واجهت البصمة الاختبار الفعلي الأول بعد ان شهد اليوم الأول غيابات بالجملة بسبب تزامنه مع ذكرى «عاشوراء» أدت إلى تعذر التقييم الدقيق لتطبيق القرار وتأثيره على أرض الواقع.

فمع توجه جميع الموظفين إلى أجهزة البصمة صباح أمس ظهر عدد من المعوقات والمشكلات التي ليس أقلها الزحام الكبير الذي شهدته الطرق كما واجه عدد من الموظفين صعوبات في الوصول إلى مواقع وجود أجهزة البصمة لاسيما أنها كانت المرة الأولى التي يتعاملون معها.

وفي وزارة التربية كان الحدث الأبرز، حيث شهدت أمس، بعد مرور اسبوع على اعتصام رؤساء الاقسام، الاعتصام الثاني حيث قام ما يقارب 94 موجها فنيا في الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة والتقنيات التربوية والمكتبات بالاعتصام في المبنى رقم 1 بالوزارة اعتراضا على تطبيق نظام البصمة عليهم، مطالبين بإعفائهم وعدم شمولهم بالبصمة اضافة الى تأجيلها في الوقت الحالي أسوة بزملائهم موجهي المواد الدراسية.

وقال المعتصمون في بيان صحافي إنه في بداية هذا العام الدراسي تم تطبيق نظام البصمة من ديوان الخدمة المدنية على كافة الوزارات في الدولة ومنها وزارة التربية ولكن طبيعة العمل تختلف من قطاع إلى آخر فبعضها مكتبي وبعضها ميداني وعليه يجب أن تكون هناك استثناءات لكافة القطاعات الميدانية ومن ضمنها التوجيه الفني بشكل عام.

وأضافوا «الحاصل بالوقت الحالي أنه تم تطبيق البصمة على قطاع التوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية بكافة المناطق التعليمية مع العلم أن عملنا ميداني بحت ومع ذلك تم استثناء موجهي المواد العلمية من هذا القرار فلماذا؟!وأشاروا إلى أن توقف حدود الترقي للموجه الفني في سلم الترقي هو موجه فني لا غير ويمنع التقدم إلى أي وظيفة إشرافية ولذلك أغلب من ترقوا إلى وظائف كمراقب أو مدير أقل خبرة وكفاءة في فنيات العمل للخدمة الاجتماعية والنفسية.

وطالبوا بأن يتساوى الموجه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والأنشطة بمكافأة الأعمال الممتاز أسوة بموجهي المواد العلمية وأن تتساوى مكافأة الأعمال الممتازة للباحثين المشرف عليهم.

وحددوا مآسي المهنة التي أدت الى عزوف الكوادر الوطنية عن العمل بها وفي مقدمتها عدم وجود كادر خاص بالباحث الاجتماعي والنفسي بالمدرسة على الرغم من عمله الفني الذي يتعامل فيه مع أطراف العملية التربوية من معلم وطالب وولي أمر وإدارة مدرسية بالقيام بحل جميع المشكلات التي تعترض الطالب داخل المدرسة واكتشاف الحالات الفردية والظواهر الاجتماعية والنفسية والسلوكية ووضع خطط علاجية مناسبة باستخدام أساليب ومقاييس نفسية.

وبينوا انه لا يوجد كذلك بدل إشراف ميداني للموجه الفني في قطاع الخدمة الاجتماعية والنفسية أسوة بموجهي المواد العلمية على الرغم من قيام الموجه بوظيفة إشرافية على مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في المدارس.

وأضافوا: أيعقل أن يصدر قرار موجه فني خدمة نفسية وموجه فني خدمة اجتماعية ولا يوجد مسمى وظيفي في ديوان الخدمة المدنية ويشترك الاجتماعي والنفسي تحت نفس المسمى موجه خدمات اجتماعية على الرغم من اختلاف الاختصاصات.

وطالبوا الانضمام إلى قطاع الشؤون التعليمية ومساواتنا بموجهي المواد، مؤكدين «أننا نتساوى في الشهادات العلمية وجميعنا نملك شهادة جامعية وكذلك يعتبر كقطاع جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية والتي من أهم أطرافها المعلم والطالب وولي الأمر لذلك نطالب بكافة حقوقنا السابقة كاملة».

من جانبه، اكد الوكيل المساعد للتعليم العام بالإنابة ووكيل التنمية التربوية والأنشطة الطلابية بوزارة التربية فيصل المقصيد ان الوزارة حريصة على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع فئات العاملين لديها، موضحا ان التربية ستقوم بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاستثناء المعلمين والموجهين من قرار البصمة. وأضاف المقصيد ان الوزارة ستعمل على التنسيق مع مسؤولي الديوان لتحقيق ذلك، مشيرا الى ان جميع مسؤولي التربية حريصون على نقل معوقات تطبيق البصمة على بعض فئات العاملين لاسيما المعلمون بالمدارس وكذلك الموجهون الفنيون الذين يرتبط عملهم ارتباطا وثيقا بالمدارس والميدان التربوي.

الأثري للمعتصمين: سنخاطب الديوان لاستثنائكم

استقبل وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري 5 موجهين ممثلين عن المعتصمين لتقديم طلباتهم والاستماع الى وجهات نظرهم، ووعدهم بالعمل على حل مشكلاتهم ومخاطبة الديوان لاستثنائهم من قرار البصمة.

وقد طالب المعتصمون الاثري بتوجيه تعليمات الى مديري العموم في المناطق التعليمية بمنح جميع التواجيه غير المشمولة بقرار تأجيل تطبيق البصمة الأخير تكليف حتى لا يكونوا ملتزمين بالبصمة، رافضين الذهاب الى المدارس حتى إشعار آخر.

وقالوا: لن نزور المدارس وسنظل في المدارس، لقد صمتنا في البداية على الضرر المالي والآن اصبح معنوي.

حل المشكلة أو التصعيد

هدد المعتصمون انه في حال عدم حل مشكلتهم واتخاذ إجراءات واضحة وسريعة لاستثنائهم من البصمة سيتم تنظيم وقفة احتجاجية والاعتصام مرة اخرى أمام مكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس.

«العدل» و«الأوقاف».. التزام وازدحام



أسامة أبوالسعود

شهدت وزارتا العدل والأوقاف التزاما وازدحاما غير مسبوق على بصمة الدوام منذ صباح امس بمختلف مرافق الوزارتين.

وقال وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية علي السلمان في تصريحات لـ «الأنباء» ان جميع المدراء والمراقبين والمعينين قبل 25 عاما انتظموا في بصمة الدوام امس الاثنين.

وتابع: جميع المحاكم ومرافق وزارة العدل شهدت انتظاما تاما منذ بداية دوام امس وحتى نهاية الدوام، حيث قام الجميع بالبصمة التزاما بقرارات ديوان الخدمة المدنية وتعليمات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب.

وعلى صعيد وزارة الأوقاف، شهد مقر الوزارة ببرج التوأم ازدحاما غير مسبوق من الموظفين والمدراء والمراقبين وجميع المعفين من قبل على «بصمة» الدوام منذ الساعة 7.30 صباح امس وكذلك الساعة 1.45 مع نهاية الدوام.

وهو الحال الذي شهدته معظم المرافق التابعة للوزارتين في مختلف مناطق ومحافظات البلاد امس. ومن جهته، اكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.بدر العتيبي التزام جميع الموظفين والمدراء والمراقبين والموظفين الذين اكلموا ٢٥ سنة ببصمة الدوام. وشدد العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» انه لا يوجد اي استثناء من قرار البصمة الا لمن استثناهم القرار الصادر من الخدمة المدنية.