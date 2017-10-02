حنان عبد المعبود



كشفت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة، د. ماجدة القطان، عن إطلاق حملة تطعيم في 9 من أكتوبر الجاري،برعاية وزير الصحة د.جمال الحربي، لافتة إلى استعداد وزارة الصحة بالطعوم الخاصة لموسم الشتاء، والتي تغطي 180 ألف شخص.



جاء هذا ضمن تصريح للقطان على هامش حفل افتتاح ورشة العمل الدولية الثالثة للعلاج الإكلينيكي لمرضى (الانفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي النيموكوكال) للأطباء العلاجيين برعاية ودعم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وقالت "إن الاستعدادات من قبل وزارة الصحة للمواسم المقبلة يكون من الموسم السابق"، مبينة أنه في الموسم السابق المتعلق بالحجاج فقد تم تطعيمهم جميعا بطعم الانفلونزا.