أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" المستشار عبد الرحمن النمش سعي دولة الكويت لتعزيز جهود مكافحة الفساد والمشاركة في تنسيق هذه الجهود على المستويين الوطني والدولي.



وقال المستشار النمش اليوم في كلمة امام الدورة السادسة لجمعية الأطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد المنعقدة بمنتجع شرم الشيخ ان " دولة الكويت توجهت منذ سنوات طويلة نحو تطوير تشريعاتها وآلياتها الرقابية في مجال منع ومكافحة الفساد ".



وأضاف أن الكويت تسعى دوما لتعزيز سياساتها وتطوير قدراتها في هذه المجالات من خلال اكتساب الخبرات التأهيلية وصقل المهارات التدريبية وخوض التجارب الدولية .



وأوضح أن ذلك يأتي في اطار من التعاون والتنسيق المستمرين مع المنظمات الدولية والاقليمية الرائدة والمتخصصة في وضع وتنظيم البرامج التدريبية واعداد الدراسات البحثية وما يرتبط بكل منها من آليات فنية وتعليمية وتثقيفية.



ولفت الى حرص دولة الكويت على الانضمام الى اتفاق انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2014 باعتبارها منظمة دولية معنية بتعزيز العمل من أجل منعالفساد ومكافحته بفعالية واقتدار.



وثمن المستشار النمش الدور الأكاديمي "الكبير" الذي تعمل الأكاديمية جاهدة من أجل ممارسته في سياق تشجيع التعاون الدولي وتعزيز الترابط الشبكي في مجال مكافحة الفساد والوفاء بأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية ومعالجة ظواهر الفساد.



وذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عملت في المرحلة السابقة على ترسيخ أطر تعاونها التدريبي والتأهيلي مع الأكاديمية.



وقال ان الهيئة تعكف حاليا على الاعداد لاستضافة وتنظيم دورة تدريبية اقليمية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حول منع الفساد ومكافحته موضحا أن هذه الدورة ستكون بعنوان " الأكاديمية الصيفية الاقليمية - الشرق الأوسط".



ودعا ممثلي الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الشرق الأوسط للتسجيل في هذه الدورة التس ستعقد بدولة الكويت والمشاركة في فعالياتها التي من المقرر أن تصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر المقبل.



وتناقش الدورة السادسة لاجتماعات جمعية الاطراف في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد عددا من الموضوعات من أبرزها انتخاب أعضاء مكتب الجمعية ومناقشة تقرير الأجهزة المعنية بالاكاديمية الى جانب مناقشة برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها واستعراض أنشطة جمع الأموال للأكاديمية