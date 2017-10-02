الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى مع زيادة قوة العمل لها من 519466 فردا إلى 553781 فردا

القطاع الخاص استحوذ على حوالي نصف قوة العمل

نصيب قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص بلغت 4.4 %

النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية بلغت 80 % تركزت في القطاع الحكومي

قالت الادارة المركزية للاحصاء اليوم ان اجمالي قوة العمل باستثناء القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم) بلغت 2009071 فردا في يونيو الماضي بزيادة 70828 فردا عن يونيو 2016 بنسبة نمو 6ر3 في المئة.

وقالت الادارة في تقريرها ربع السنوي حول احصاءات العمل وفقا للحالة في 30 يونيو الماضي ان عدد العمالة الكويتية ارتفع من 348792 فردا الى 358854 أفراد محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 9ر2 في المئة.

وبينت ان نسبة الإناث ارتفعت بنسبة 9ر3 في المئة فيما ارتفعت نسبة النمو في عدد الذكور التي بلغت 6ر1 في المئة في حين انخفض نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل من 18 في المئة في يونيو 2016 الى 9ر17 في المئة في يونيو الماضي.

وعن قوة العمل غير الكويتية أفادت (الاحصاء) بانها ارتفعت من 1589451 إلى 1650217 فردا بنسبة نمو 8ر3 في المئة مشيرة الى عدم وجود اختلاف في ترتيب مجموعات الدول خلال الفترتين اذ احتلت مجموعة الدول الأسيوية غير العربية المرتبة الأولى بنسبة 3ر50 في المئة يليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 1ر30 في المئة من اجمالي قوة العمل.

واوضحت ان الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى مع زيادة قوة العمل لها من 519466 فردا في يونيو 2016 إلى 553781 فردا في يونيو الماضي بنسبة نمو سنوي بلغت 6ر6 في المئة تليها الجنسية المصرية حيث بلغت قوة العمل 463804 أفراد في يونيو الماضي مرتفعة بنسبة 4ر2 في المئة عن يونيو 2016.

وقالت ان نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية ارتفع من 1ر35 في المئة الى 8ر36 في المئة في عام 2017 في حين ارتفعت نسبة قوة العمل غير الكويتية من 5ر20 الى 7ر22 في المئة لذوى المؤهلات الثانوية فيما انخفضت النسبة للابتدائية من 13 الى 1ر11 في المئة خلال الفترتين.

وذكرت (الاحصاء) ان اجمالي قوة العمل بما فيهم القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم) بلغت 2684334 فردا في يونيو الماضي بارتفاع 83929 فردا عن يونيو 2016 بنمو قدره 2ر3 في المئة.

واضافت ان القطاع الخاص استحوذ على حوالي نصف قوة العمل اذ ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 3ر60 في المئة مشيرة الى ان نصيب قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص بلغت 4ر4 في المئة من اجمالي العاملين بالقطاع الخاص.

وبينت ان النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية بلغت 80 في المئة تركزت في القطاع الحكومي من اجمالي قوة العمل الكويتية موضحة أنه خلال هذه الفترة ارتفعت قوة العمل الوطنية في هذا القطاع من 277935 الى 287236 فردا بمعدل نمو قدره 3ر3 في المئة.