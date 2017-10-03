عادل الشنان

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر حسن أبل أن الانجازات التي حققتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أرض الواقع خلال السنوات الثلاث الماضية تأتي التزاما منها بتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأضاف أبل في تصريح له بمناسبة يوم الإسكان العربي ان الكويت لديها رصيد من الإنجازات والخدمات السكنية التي تقدمها للمواطن بموجب ما تكفله القوانين المنظمة والتي تضمن حق الرعاية السكنية الكريمة.

وقال من الفخر أن يكون للكويت السبق والاهتمام بتوفير الرعاية السكنية وتسهيلاتها للمواطنين منذ خمسينيات القرن الماضي، مثنيا على الجهود التي تعمل على انجاح توجه الحكومة بتأمين توزيع 12 ألف وحدة سنويا بالوقت الحالي ووفقا للإمكانات والموارد المتاحة مما ساهم في تخفيض معدل الانتظار الى اقل من 5 سنوات في المشاريع التي يتم توزيعها.

تسليم 12753 قسيمة

وكشف أبل أن السكنية نجحت في تسليم 12753 قسيمة فعليا على المواطنين ضمن 8 مناطق سكنية كانت مدرجة في خطة التوزيعات للعام 2014 وتم بناء 80% قسائم مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة جابر الأحمد (قسائم وشقق)، مشروع شمال غرب الصليبيخات (قسائم وشقق)، مشروع ابو حليفة (قسائم)، مشروع الوفرة القائم (قسائم)، مشروع توسعة الوفرة (قسائم)، ومشروع الصباحية (قسائم) «في حين يجري العمل حاليا لتسليم اذونات بناء قسائم غرب عبدالله المبارك».

وبين أبل ان الحكومة تسعى لمعالجة تراكم الطلبات الإسكانية بالتعاون مع مجلس الأمة والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتوافر الإمكانات التي تساعدها على توفير الرعاية السكنية.

المباني العامة

وتابع أن التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ساهم بتعجيل بناء مباني الخدمات العامة في المدن الاسكانية الجديدة وتشغيل المهم منها وذلك في غضون عام ونصف العام من الجهد والمتابعة المستمرة.

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن آخر موعد لاستقبال طلبات التخصيص على القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي بقطعتي 3 و4 يوم الثلاثاء الموافق 31 الجاري.

في السياق نفسه، أوضحت المؤسسة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التخصيص على القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني يوم الخميس الموافق 19 الجاري.