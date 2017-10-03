استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الزميل علي حسن، ومدير تحرير الوكالة الزميل صلاح مغاوري، ومديرة مكتب «أ.ش.أ» في الكويت ومديرة تحرير الوكالة الزميلة سحر الببلاوي، والمسؤول الإداري في مكتب «أ.ش.أ» بالكويت الزميل إيهاب عبود.

واستعرض اللقاء، الذي حضره مستشار الإدارة العامة الزميل حسام فتحي، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجال الإعلامي، وتطرق إلى الدور المهم للإعلام في التعاطي مع القضايا العربية والدولية، وأهميته في نقل صورة سليمة عن الدول العربية إلى مختلف أنحاء العالم.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين «الأنباء» و«أ.ش.أ» في تغطية الأحداث الصحافية وخدمة مختلف القضايا العربية والإسلامية.

وقد أشاد رئيس مجلس إدارة «أ.ش.أ» الزميل علي حسن بحرية الصحافة الكويتية، لافتا إلى أنها تعد صحافة رائدة على مستوى العالم العربي.

وأضاف أن الإصدارات الصحافية المتعددة في الكويت تمثل إثراءً للفكر والثقافة والإعلام العربي بصفة عامة، مشيرا إلى أن الإصدارات الدورية الكويتية تمثل أحد المنابع الرئيسية التي نهل منها كثير من المفكرين والمثقفين العرب.