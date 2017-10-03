أسامة أبو السعود

قال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.وليد الشعيب إن الكويت تفتخر بإنجازات أبنائها الفائزين في المحافل الدولية والذين كان من بينهم الفائز في المركز الثالث في مسابقة كرواتيا الأولى لحفظ القرآن الكريم بدر العلي.

وأضاف الشعيب في تصريح صحافي خلال استقباله بدر العلي الفائز في مسابقة كرواتيا الأولى لحفظ القرآن الكريم مساء أمس الأول بمطار الكويت ان هذا المركز الذي سجل باسم الكويت بفضل الله أولا ثم جهود أبنائها الحفظة الذين سارعوا الى حجز المقاعد الأولى واعتلاء منصات التتويج ورفع علم الكويت عاليا في محفل دولي جمع العديد من دول العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف باتت تفتخر بإنجازات أبنائها الذين عودونا على هذه النتائج والمراكز الأولى والتي إن دلت فإنما تدل على حسن الإعداد ودقة تنفيذ خطة استراتيجية الوزارة التي دعت إلى غرس حب وحفظ وتجويد القرآن الكريم في نفوس أبناء المجتمع الكويتي.

وأكد أن إنجاز بدر العلي وحصوله على المركز الثالث في مسابقة كرواتيا الأولى لحفظ القرآن الكريم يضاف إلى سجل الكويت الحافل في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده سواء كانت على المستوى الإقليمي أو العالمي فها هم أبناء الكويت ما انفكوا يحصدون المراكز الأولى على المستوى العالمي.

ودعا الشعيب جميع المشاركين في مسابقات حفظ القرآن الكريم سواء كانت الإقليمية أو العالمية الحفاظ على المراكز الأولى والاستمرار في رفع علم الكويت الغالي على منصات التتويج.