الطبطبائي: نطالب بفتح المجال لمزيد من الأنشطة الاجتماعية للجمعيات

محمد راتب

اكد عضو مجلس الامة رياض العدساني اهمية الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات التعاونية باعتبارها خط الدفاع الاول لمحاربة ارتفاع الاسعار وما تقدمه من انشطة اجتماعية تعود بالفائدة على مساهميها واهالي المناطق التابعة لها.

وقال في تصريح له على هامش حضوره حفل جمعية النزهة التعاونية لتكريم الطلاب المتفوقين من مختلف المراحل الدراسية وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الجامعة بمشاركة النائب عمر الطبطبائي، انه يطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقابة الحقيقية على التعاونيات، وليس الصيد في الماء العكر وان تحاسب المتجاوزين، وتسهل امور الجمعيات التي تعود على المساهمين والاهالي بالفائدة، مضيفا: اننا نحن بدورنا كنواب نراقب في مجلس الامة أداء وزارة الشؤون، مؤكدا انه مع القانون القديم للتعاون فيما يخص الانشطة الاجتماعية والمخصص لها 25% من صافي ارباح الجمعيات التعاونية.

واعرب العدساني عن تهانيه للطلاب المتفوقين واهاليهم، مشددا على ان الوطن الغالي في أمس الحاجة إلى ثروات مخلصة مجتهدة بالعزيمة والارادة، متمنيا للمتفوقين المزيد من التقدم والرقي، كما شكر مجلس ادارة جمعية النزهة لحرصه على تشجيع الكفاءات المتميزة لمواصلة مسيرة النجاح.

من جانبه، شكر عضو مجلس الامة عمر الطبطبائي مجلس ادارة الجمعية على حرصه الدائم لتكريم ابناء المساهمين المتفوفين، معربا عن امله في ان يستثمر هذا التفوق في مصلحة الوطن، كما هنأ المتفوقين واهاليهم على هذا التكريم.

بدوره، اكد رئيس مجلس ادارة الجمعية وائل القطامي حرص مجلس الادارة على اقامة هذا الحفل سنويا، حيث تم تكريم 268 طالبا وطالبة هذا العام من كل المراحل الدراسية، كما شمل طلاب الجامعة وذوي الاحتياجات الخاصة، شاكرا عضوي مجلس الامة العدساني والطبطبائي لحضورهما حفل التكريم.

وردا على سؤال حول انشطة الجمعية، ذكر ان هناك بعض المشاريع على وشك الانتهاء منها وهي توسعة فرع التموين والجملة وتوسعة فرع قطعة 3 الى 600م2، بالاضافة الى تخصيص 3 محلات للمشروعات الصغيرة تباشر نشاطها في نوفمبر المقبل.

على الصعيد نفسه، قال نائب رئيس مجلس الادارة هيثم العوض ان الجمعية تتابع مشروع توسعة السوق المركزي واستغلال المساحات الجانبية وبناء دور ثان حيث تم اخذ الموافقات وعمل المخططات اللازمة، كما هنأ اولياء الامور والطلاب المتفوقين على تميزهم، متمنيا لهم المستقبل الباهر واستثمار هذا التفوق في خدمة ورقي وطنهم الغالي الكويت.