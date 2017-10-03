نظمت وزارة الدولة لشؤون الشباب بالتعاون مع جمعية الفنون التشكيلية ورشة عمل للنحت ضمن أنشطة الكويت عاصمة الشباب العربي، تناولت الورشة النحت على الخشب.

وشارك في الورشة، التي تعتبر أول خطوة عمل تقوم بها الجهتان كعمل مشترك بعد أن تم عقد اتفاقية تفاهم بينهما، 15 شابا وشابة كويتيين، فيما استمرت 4 أيام.

و قال رئيس قسم الجرافيك من إدارة الإنتاج الإبداعي (عدسة) في وزارة الشباب عبدالله حمادة ان هناك العديد من الورش والأنشطة في مجال الفنون أعدتها الوزارة ضمن أنشطة الكويت عاصمة الشباب، مضيفا أن هذا العمل يعد من أولى الورش التي بدأت ومن بعده سيتم تكرار مثل هذا النوع من الورش في الأيام المقبلة.

ودعا حمادة كل شاب وشابة إلى متابعة حسابات الوزارة عبر برامج التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة www.youth.gov.kw للمشاركة بكل الأنشطة المقدمة لهم لتطوير قدراتهم الفنية وابداعاتهم. من جانبه، أعرب النحات عبدالحميد إسماعيل حسين عن امتنانه لوزارة الدولة لشؤون الشباب لجذب الشباب لتعلم فن النحت وأخذ فكرة وثقافة فنية عنه، مبينا ان النحت فن مهم للبلاد لأنه الفن الذي تحفظ به حضارات العالم عبر التاريخ.

وأضاف أن الكويت منذ القدم كانت تهتم بمكانة فن النحت وتعتبر من الدول العربية المتطورة في فن النحت ما أدى إلى أخذ مكانة مميزة بين الدول العربية للاستفادة من هذا النوع من الفن، داعيا الأجيال القادمة لأن تحافظ عليه وتهتم به وأن تستمر بممارسته وهو ما يتم عن طريق الشباب فهم أساس كل دول العالم وتطوره وقيام حضاراته.

وتمنى حسين أن تستمر وزارة الشباب في تكثيف مثل هذا النوع من الأنشطة والورش العملية وأن تأخذ على كاهلها خلق جيل من الشباب الكويتي المثقف والقادر على العمل في شتى مجالات الفنون الذي يعتبر إحدى مسؤوليات الوزارة.