كريم طارق

صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأن العام الحالي سيشهد افتتاح مزيد من الاندية والمقار الترفيهية الخاصة بكبار السن انطلاقا من اهتمام الدولة بهذه الفئة.

وقالت الصبيح في تصريح للصحافيين، عقب افتتاح ديوانية «الرعيل الاول» بمجمع دور الرعاية الاجتماعية والمقامة بتبرع من شركة البترول الوطنية والمركز التدريبي للعاملين في المجمع والمقام بتبرع من شركة كيبكو بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي تحتفل به الكويت هذا العام تحت شعار «نحو شيخوخة نشطة»، إن تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص من شأنه ان يسهم في تحقيق انجازات كبرى تخدم كل فئات المجتمع، لافتة إلى أن افتتاح هذين المرفقين سلط الضوء على الرعاية التي توليها الدولة بقطاعيها العام والخاص لكبار السن.

وأشارت إلى أن اليوم كان حافلا بالفعاليات والانجازات المهمة الخاصة بكبار السن إذ تزامن مع مشاركة الكويت دول العالم احتفالاتها باليوم العالمي لهذه الفئة والذي يصادف الاول من اكتوبر سنويا.

ولفتت الى الملتقى السادس «نحو شيخوخة نشطة» الذي نظمته ادارة رعاية المسنين أمس، مبينة انه يهدف لتسليط الضوء على المسن كونه طاقة انسانية تخدم المجتمع عبر ما يملكه من خبرات اكتسبها طوال حياته. حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية د.فاطمة الملا ومدير إدارة رعاية المسنين د.أماني الطبطبائي وجمع من العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية.

بدورها، أكدت مديرة ادارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية د.اماني الطبطبائي أن ديوانية الرعيل الاول تجسد عادات الكويت التاريخية الاصيلة والتي سيتم من خلالها تواصل كبار السن مع المجتمع وتفاعلهم مع جميع شرائحه.

وأشادت د.الطبطبائي بدعم المسؤولين في شركة البترول الوطنية ومشاركتهم في اعادة بناء وتجديد ديوانية الرعيل الاول وكذلك مشاركة ودعم شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في افتتاح قاعة التدريب الخاصة بادارة رعاية المسنين المزودة بعدد 20 كمبيوتر ومجهزة بأحدث تكنولوجيا وشاشات ذكية لإقامة وتنظيم الدورات الاجتماعية والنفسية.