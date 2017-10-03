كريم طارق
كشفت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد عن إصدار الهيئة التعميم الإداري رقم (82/2017) بشأن تصاريح العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنقول ملفاتهم من مركز الصديق إلى إدارات العمل المختصة بناء على طلبهم.
وأفادت المزيد بأن إدارات العمل المختصة المنقول إليها ملف صاحب العمل ستقوم بإعادة تقدير الاحتياج واعتماد هذا التقدير قبل القيام بنقل الملف.
وبينت المزيد أن صاحب الملف يحتفظ بتصاريح العمل التي صدرت له من إدارة العمل المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة «مركز الصديق» شريطة أن يسمح له بذلك إعادة تقدير إحتياجه بواسطة إدارة العمل المختصة المنقول إليها الملف، وبحد أقصى أربعة تصاريح عمل فقط.