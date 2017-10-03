70 % من الاستهلاك الكهربائي في الكويت يتم استخدامه في التكييف

العتل: جمعية المهندسين اقترحت إنشاء جهاز تنفيذي لإدارة كفاءة الطاقة في البلاد

المخيني: الاستفادة من تجارب الخبراء الأوروبيين للحد من استنزاف التكييف والتبريد لأعلى نسبة من التيار الكهربائي عاطف رمضان

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق أن الوزارة تدرس إنشاء مختبر لكفاءة الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لفحص أجهزة التكييف خاصة والأجهزة الكهربائية بصفة عامة.

وأضاف المرزوق في كلمة له خلال افتتاحه أمس ورشة العمل الإقليمية «تقنيات كفاءة الطاقة والتبريد» التي تنظمها جمعية المهندسين الكويتية بالتعاون مع الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة، أن الوزارة قامت مؤخرا بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة من أجل توجيه الدعم المقدم للمواطنين الراغبين في بناء منازلهم من خلال استخدام أنظمة العازل الحراري المتطورة، سواء من خلال الطابوق المستخدم ليكون بقياس 30 سم ونوعية الزجاج «دبل جلاس» وأنظمة عزل الأسطح.

وأوضح أن رفع كفاءة الطاقة والتبريد أمر في غاية الأهمية لنا في الكويت، مشيرا إلى أن 70% من الاستهلاك الكهربائي في الكويت يتم استخدامه في التكييف، داعيا إلى مزيد من الاهتمام بأنظمة الإضاءة وتطبيقات الـ «LED» التي تؤدي إلى توفير 60% من الطاقة التي يستهلكها التكييف جراء انعدام الحرارة الناتجة عن الإضاءة.

وقال المرزوق: إنه لمن دواعي سروري أن نكون رعاة لهذه الورشة التي بادرت بها جمعية المهندسين الكويتية بالتعاون مع الشبكة الخليجية - الأوروبية للطاقة النظيفة.

من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إن الجمعية تعمل على أن تخرج الورشة بتوصيات قيمة وقابلة للتنفيذ سنضعها بين يدي المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات المعنية بالدولة، ليس في الكويت فحسب بل في كل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف، أن هذه الورشة محطة مهمة على طريق نقل تكنولوجيا الطاقة وتوطينها لرفع كفاءة التبريد والتكييف التي تستنزف النسبة الكبيرة من الطاقة، وحالنا في الكويت قد لا يختلف كثيرا عن أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الجانب، مشيرا الى ان الجمعية اقترحت إنشاء جهاز تنفيذي لإدارة كفاءة الطاقة في البلاد حتى نلحق بالركب العالمي لتجاوز المرحلة الانتقالية الخطرة جدا في تحديث منظومة عملنا لرفع كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري.

وقال أيضا: كما تأتي أهمية هذه الورشة من خلال معرفتنا بالرقم الذي تنفقه الدولة على الكهرباء والماء في الكويت والذي يبلغ وفقا للهيئة العامة للتخطيط نحو 2.8 مليار دينار، وبالتأكيد سيرتفع هذا الرقم مع توسع الدولة خلال الفترة المقبلة عبر خططها لإنشاء نحو 5 مدن سكنية جديدة في شمال وجنوب البلاد مثل جنوب مدينة صباح الأحمد، الخيران، جنوب سعد العبد الله، الصبية، وجنوب المطلاع.

من جهة أخرى، وجه مدير إدارة الطاقة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون د.هلال المخيني الشكر للكويت ولأميرها سمو الشيخ صباح الأحمد على دعم كل الأعمال المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا الى جهود سموه في العمل على وحدة دول المجلس.

بدورها، شددت الممثلة التجارية للاتحاد الأوروبي في الرياض لوسي برغر على ضرورة التعاون المشترك في مجال كفاءة الطاقة بين دول الاتحاد والمنطقة، مشيرة الى مشاريع ناجحة يمكن الاستفادة منها من خلال استمرار التعاون والارتقاء بها وتطويرها.

وأشارت لويس الى أن التعاون المستمر بين دول الاتحاد ودول المنطقة والذي يعود الى 30 عاما أثمر انشاء الاتحاد وتمويله لهذه الشبكة الخاصة بالطاقة النظيفة والتي تقوم على تقديم الاستشارات وعرض مشاريع طموحة والاستفادة منها. وفي الإطار ذاته، قال رئيس الشبكة الأوروبية - الخليجية للطاقة النظيفة د.فرانك ووترس أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال كفاءة الطاقة، لافتا الى أن الاتحاد تبنى استراتيجية 2020 للطاقة المتجددة لمواجهة الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء في دول الاتحاد.