المرزوق: المشاريع التقنية الجديدة تساهم في تأهيل الكفاءات الوطنية

دارين العلي

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق ان مشروع مركز مراقبة تحليل غازات وزيوت محولات القدرة الذي افتتحه أمس سيساهم في الاعتماد على العنصر الوطني عبر تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية من مهندسين على إدارة مثل هذه المشاريع وزيادة قدراتهم الفنية مستقبلا.

وقال المرزوق خلال مشاركته في حفل افتتاح المركز بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ونائبة سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت باتريشيا فينز والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا لشركة جنرال اليكتريك محمد محيسن إن المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه من شأنه ان يفيد الوزارة في تقليل كلفة صيانة تلك المحولات وتقليل برامج صيانتها والمحافظة عليها لمدة أطول من خلال الصيانة الدورية، لافتا إلى ان هذه التقنية الجديدة ستمكن أفراد الصيانة من اكتشاف أي خلل في غازات هذه المحولات فور حدوثه.

بدوره، قال الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية م.جاسم النوري ان هذا المشروع التجريبي يعتبر نقلة نوعية في الكشف عن أي تغيرات قد تطرأ على كفاءة المحولات عن بعد، ما يجنبنا انقطاعات المحولات بنسبة 70%، لافتا إلى ان هذا المشروع يعد بوابة للدخول إلى عالم التطبيقات الالكترونية في صيانة معدات الشبكة الكهربائية.

وأوضح النوري ان المشروع تم تطبيقه على 26 محول قدرة موزعا على 15 محطة تحويل رئيسية، مبينا أنه بعد نجاح هذا المشروع التجريبي نطمح إلى تطبيق تطبيق هذا النظام على 2000 محول موزعة على أكثر من 550 محطة تحويل رئيسية، وهذا تحد كبير ويتطلب جهدا مضاعفا.

وتابع: ان قطاع شبكات النقل الكهربائية ممثلا في إدارة محطات التحويل الرئيسية جاهز لتحمل تلك المسؤولية، لافتا إلى ان تعامل الشراكة مع مقاولين عالميين والسعي لجلب أحدث المعدات واعتماد آخر ما توصل إليه العلم وتركيبه في الشبكة الكهربائية نهج اعتمدته الوزارة لتطوير أدائها ورفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال تدريبهم على أحدث المنتجات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا لشركة جنرال إليكتريك محمد محيسن ان الشركة ووزارة الكهرباء والماء افتتحتا هذا المركز المتخصص في منطقة صبحان الصناعية، بهدف تطبيق الحلول الصناعية الرقمية الحديثة التي تطورها الشركة بما يدعم جهود شركائها الرامية إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.