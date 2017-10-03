دارين العلي

على الرغم من تأخير البدء بموسم التخييم لهذا العام حتى منتصف نوفمبر المقبل بدلا من أوله، الا ان التحضيرات اللوجستية له قائمة وبدأت تتبلور عبر عدد من الخطوات التي تنسق الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بينهما على اتخاذها بهدف تقنين النتائج السلبية المترتبة من جرائه.

وفي هذا السياق، ترأس مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد صباح أمس اجتماعا بحضور مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بهدف البحث في سبل التعاون بين الجهتين وتكثيف الجهود الرامية للحد من التعديات التي تحدث في مواسم التخييم. وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل فرق مشتركة للكشف وتبادل البيانات الخاصة بمواقع التخييم وكذلك الموافقة على منح صفة الضبطية القضائية لموظفي بلدية الكويت.

وقد تم اعتماد فترة التخيم لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨ في الفترة التي تبدأ من 15/11/2017 حتى 15/3/2018.

علما أن فتح باب التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المعنية بالتخييم والتابعة لبلدية الكويت يبدأ من 1/11/2017. وتم خلال الاجتماع التأكيد من قبل الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بالالتزام بكل الاشتراطات البيئية لقانون حماية البيئة ٤٢/٢٠١٤ وتعديلاته. علما أن رسوم التأمين سيتم الإفراج عنها من قبل الهيئة العامة للبيئة وذلك بعد الكشف الميداني والتحقق من جميع الالتزامات البيئية والمعتمدة في التعميم الإداري الصادر عن بلدية الكويت لموسم التخييم الحالي.