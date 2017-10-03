أصدرت الإدارة العامة للجمارك بيانا توضيحيا امس حول صرف مكافأة الـ 200 دينار جاء فيه:

انـه نــظــرا لكـثرة الاستفسارات من قبل الاخوة والأخوات العاملين بالإدارة العامة للجمارك حول مكافأة الـ 200 دينار الشهرية والتي وافق مجلس الخدمة المدنية على صرفها للعاملين بديوان عام الجمارك تود الإدارة ان توضح ما يلي:

اولا: ان المكافأة مقرة ومعتمدة منذ سنتين ومرصودة ضمن الميزانية وتصرف نهاية كل سنة مالية بواقع 2400 دينار، وان ما وافق عليه مجلس الخدمة هو تعديل اجراءات صرفها من سنوية الى شهرية دون اي زيادة من حيث القيمة الإجمالية او الصرفية التي يتقاضاها منتسبو الإدارة.

ثانيا: المكافأة خاصة فقط بالعاملين بالديوان العام بالإدارة والذين لا يتقاضون بدلات نوبة وطعام وغيرها.

ثالثا: المستحقون لها هم العاملون ببرنامج ديوان عام الجمارك فقط ولا تشمل برنامج شؤون جمارك.