العلاقة بين المؤسسات الأمنية في الكويت وألمانيا قوية جداً

نعتزم تزويد الكويت بعربات خاصة باقتفاء الأثر

أشاد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت كارلفريد بيرغنر بالعلاقات «التاريخية والمتميزة جدا» التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأشار بيرغنر في لقاء مع «كونا» بمناسبة اليوم الوطني لبلاده الذي يصادف الثالث من اكتوبر من كل عام الى العلاقة «الوطيدة» التي تجمع بين قيادتي البلدين والتطور اللافت الذي تشهده لاسيما عقب الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير الى ألمانيا في شهر ابريل عام 2010.

وقال ان منح سمو الامير لقب (قائد العمل الانساني) من منظمة الامم المتحدة جاء تتويجا لدور سموه الرائد في هذا المجال في حين تعكس تسمية الكويت (مركزا للعمل الانساني) حجم الدعم الذي تقدمه في هذا الاطار.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الكويت وألمانيا قال بيرغنر انها «جيدة جدا» إذ يفوق حجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا 30 مليار يورو بينما تحتل بلاده المركز الاول على مستوى دول الاتحاد الأوروبي والخامس عالميا لجهة المصدرين الى الكويت.

وأفاد بأن «الهيئة العامة للاستثمار تستثمر نحو 18 مليار يورو في ألمانيا» الى جانب استثمارات خاصة لمواطنين كويتيين «تعادل نفس القيمة تقريبا» لافتا الى حرص بلاده على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية على المستويين الرسمي والخاص. وأعرب عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين الى جانب التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والبيئة فضلا عن مجالات اخرى يمكن لبلاده ان تقدم من خلالها للاقتصاد الكويتي «مساهمات متميزة».

وبشأن اعفاء المواطنين الكويتيين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول الى ألمانيا (فيزا) بين بيرغنر ان هذا الامر يمر بمراحل عدة «انجزنا الاولى منها» إذ تم اعفاء الديبلوماسيين واصحاب الجوازات الخاصة من هذا الشرط، مبينا ان «الإعفاء الكامل يعد مسألة تخص الاتحاد الاوروبي والدول الموقعة على اتفاقية (شينغن) ويجب موافقتها حتى يتم الاعفاء».

ولفت الى التعاون القائم بين الكويت وألمانيا في المجال الأمني، واصفا العلاقة بين المؤسسات الأمنية في البلدين بـ «القوية جدا». وأضاف ان هناك علاقات عسكرية مشتركة لاسيما بمجال التدريب، لافتا الى وجود «مشروع لتزويد الكويت بعربات خاصة باقتفاء الأثر لم يتحدد الموعد الزمني لتسليمها».