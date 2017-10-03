استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في قصر السيف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي
د. نايف الحجرف وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت وذلك بمناسبة ترقية بورصة الكويت إلى سوق مالي ناشئ حسب تصنيف شركة «فوتسي راسيل».
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في قصر السيف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي بمناسبة مرور أربعين عاما على بدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت.