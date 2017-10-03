أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بجهود جمعية المحامين في أداء رسالتها بالمجتمع، مؤكدا أن المحامين يقومون بدور كبير في الدفاع عن المظلومين وتطبيق القانون والالتزام بالدستور.

وأكد الجراح، خلال استقباله رئيس لجنة وزارة الداخلية في جمعية المحامين المحامي زبن العربيد، أن وزارة الداخلية تسعى دائما للتواصل مع فئات الشعب الكويتي ومؤسسات المجتمع المدني من أجل أداء رسالتها الوطنية في خدمة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الجراح: هناك تعليمات مستمرة الى رجال الأمن في المخافر وإدارة التحقيقات بالتعاون مع المحامين لتسهيل اجراءات التحقيق في كل القضايا حرصا على مصلحة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، ثمن العربيد حسن استقبال وحفاوة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ودعمه الكبير لعمل لجنة الداخلية في جمعية المحامين وتفهمه لدور وعمل المحامين وعلاقاتهم المستمرة والمتواصلة مع مخافر الشرطة والمحققين وتأكيده على انهاء كل العراقيل التي تحول دون عمل المحامين بالشكل المطلوب في إدارات وزارة الداخلية المختلفة.