عبدالكريم العبدالله

في الوقت الذي طبقت فيه جميع الجهات الحكومية قرار تطبيق «البصمة» على موظفيها من بينهم المديرون والمراقبون ورؤساء الاقسام وغيرهم من الموظفين «الاداريين»، بادر مدير ادارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة الحضور والانصراف بوزارة الصحة نجيب محمد العوضي كأول موظف ومدير بالوزارة يفعل «البصمة»، وهو ما رصدته «الأنباء».

وقام بعده ما يقارب90%‏ من مديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام من «الإداريين»، من العاملين في ديوان عام وزارة الصحة بتفعيل تطبيق «بصمة»، فضلا ممن تجاوزوا 25 عاما في الخدمة وكانوا معفين في السابق.

وكشف مدير ادارة السجل العام ومراقبة الدوام ورئيس لجنة الحضور والانصراف بوزارة الصحة نجيب العوضي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن تركيب 30 جهاز «بصمة» جديدا في ديوان عام الوزارة، موزعة على 25 جهاز بصمة «إبهام»، و 5 لـ «العين»، وذلك لتغطية اعداد الموظفين المشمولين بتفعيل القرار، وسيتم توزيعها بمختلف اروقة الوزارة. وأعلن العوضي عن تركيب «كاميرات مراقبة» على جميع اجهزة «البصمة» التي سيتم تركيبها قريبا، وذلك لرصد اي تجاوزات في عملية تطبيق قرار «البصمة».

وبين العوضي انه سيتم بعد فترة من تطبيق قرار تفعيل «البصمة» رصد الملاحظات الناتجة بعد التطبيق لعلاجها وتلافيها مستقبلا.

وأكد ان القرار يسمح لجميع الموظفين بالتأخير بعدد 105 دقائق في الشهر، ومن يتجاوز العدد المحدد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأفاد بأن قرار ديوان الخدمة المدنية بالتزام الموظفين بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة من خلال «البصمة» أعفى ذوي الإعاقة الشديدة او الدهنية المتوسطة بشرط تقدمهم لجهات عملهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد بان اعاقتهم لا تمكنهم من «البصمة» لإثبات الحضور والانصراف.

وذكرت المصادر ذاتها ان قيادات وزارة الصحة ستجتمع لحسم موضوع «بصمة» الأطباء بعد الجدل الكبير الذي دار حولها في مواقع التواصل الاجتماعي من تفعيل القرار على «الأطباء» من عدمه.

تعليمات باستمرار إعفاء الأطباء

كشفت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ان وزارة الصحة أعطت تعليماتها باستمرار فئة «الأطباء» بالإعفاء من «بصمة» الحضور والانصراف الى ان يتم البت فيها خلال اليومين المقبلين بتطبيقها عليهم من عدمه.