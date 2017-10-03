عادل الشنان

دقيقة واحدة فقط هي ما يلزم المواطنين أصحاب التخصيص على مشروع غرب عبدالله المبارك لإنجاز معاملة الحصول على جميع الكتب الموجهة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى جهات الدولة الحكومية الأخرى، فبتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لتسهيل آلية إنجاز هذه المعاملات، استطاعت «السكنية» التوصل إلى آلية مدتها الزمنية «دقيقة واحدة» كحد أقصى للحصول على الكتب اللازمة مثل كتاب البلدية لتسلم إذن البناء او كتاب بنك الائتمان للحصول على القرض الإسكاني.

وتقوم هذه الآلية على إصدار الكتب مسبقا واعتمادها وحفظها في أظرف خاصة لكل مواطن مخصص على حدة وعند قدومه عليه فقط تقديم المستندات الأصلية المطلوبة وبعد مطابقتها يتم تسليمه مباشرة مغلفا يحوي جميع الكتب التي يحتاج إليها دون الحاجة للانتظار نهائيا.

وقد استطاع فريق عمل المؤسسة المكون من إدارتي خدمة المواطن والعلاقات العامة إنجاز معاملات إذن تسليم البناء وكتاب بنك الائتمان وما يحتاج إليه من كتب لأكثر من 120 مواطنا مخصصا لهم في مدينة غرب عبدالله المبارك من أصل 396 مواطنا تم استدعاؤهم وذلك خلال اول يومي عمل (الخميس والأحد الماضيين) اما بالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقد استقبلت «السكنية» مواطنين اثنين فقط من أصل 850 مخصصا مشمولا بفئة ذوي الإعاقة، وتم طلب شهادة اعاقة حديثة من الهيئة.